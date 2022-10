Theater: „Männergrippe“ in der Mindelheimer Pfarrei St. Stephan

Teilen

Für die Einwände von Notar Klopfenstiel (Andreas Häfele) hat Mama Gertrud (Katharina Feldmeier) keine Zeit – ihr Sohn Alexander hat „Männergrippe“. © Schuster

Mindelheim – Nach zweijähriger Corona-Zwangspause bringt die Laienspielgruppe der Pfarrei St. Stephan Mindelheim wieder ein Theaterstück auf die Bühne. Zur Aufführung im Pfarrsaal kommt die Komödie „Männergrippe – Lebst du noch oder stirbst du schon?“ von Jennifer Hülser.

Was die Besucher erwartet? Alexander (gespielt von Alexander Möhrle) freut sich auf ein echtes Männerwochenende mit seinem Kumpel Torben (Benedikt Beggel). Doch als ihn die schwere Form der Männergrippe erwischt, nimmt das Chaos seinen Lauf: Schnell wird ­Mama Gertrud (Katharina Feldmeier) beauftragt, Suppe zu kochen und der Hausarzt der Familie (Jochen Schuster) konsultiert.

Alexanders Frau Anna (Jessica Sitty) ist deshalb der Verzweiflung nahe, wollte sie doch ein schönes Wochenende mit ihrer Jugendfreundin Isabell (Hannah Lauerer) verbringen. Als dann noch eine Bestatterin (Katharina Scholz) und ein Notar (Andreas Häfele) auftauchen, versteht der „sterbenskranke“ Alexander die Welt nicht mehr. Trotz der Pflege seines Freundes wird er immer panischer und fragt sich langsam „Lebst du noch oder stirbst du schon?“.

Kartenverkauf im Pfarrbüro

Regie führt Jochen Schuster. Zu sehen ist das Theaterstück von Samstag bis Montag, 29. bis 31. Oktober, sowie am Freitag und Samstag, 4./5. November, jeweils um 20 Uhr im Pfarrsaal St. Stephan. In der Pause findet ein Getränke-Ausschank durch den Pfarrgemeinderat statt. Der Kartenvorverkauf läuft bereits: Karten gibt´s im Pfarrbüro St. Stephan in der Mindelheimer Pfarrstraße 1.