Lösung mit dem Arbeitgeber zeichnet sich ab

Thomas Leinauer als Bürgermeisterkandidat in Pfaffenhausen nominiert

Von: Marco Tobisch

Thomas Leinauer ist als Bürgermeisterkandidat in Pfaffenhausen nominiert. Am 17. Juli wird in der Marktgemeinde gewählt. © privat

Pfaffenhausen – Nach dem plötzlichen Tod von Bürgermeister Franz Renftle gibt es seit letzter Woche einen offiziellen Kandidaten für die Nachfolge im Rathaus: Thomas Leinauer wurde am Mittwoch und Donnerstag von den beiden im Marktrat vertretenen Fraktionen – mit überwältigenden 100 Prozent der gültigen Stimmen – als Bürgermeisterkandidat nominiert. Am 17. Juli sind die Pfaffenhausener Bürger zur Wahl aufgerufen.

Viel Zeit, sich mit den bevorstehenden Aufgaben vertraut zu machen, hatte Leinauer nicht. Nachdem sich die gesamte Marktgemeinde mehrere Wochen Zeit für die Trauer um Franz Renftle genommen hatte, musste nämlich bis zum 26. Mai ein Bürgermeisterkandidat benannt werden. Andernfalls hätte im Juli mit Blanko-Stimmzetteln gewählt werden müssen.



Anfang Mai waren die beiden im Marktrat vertretenen Fraktionen von UBG (Unabhängige Bürgergemeinschaft, 6 Sitze) und CSU/Freie Wähler (8 Sitze) an Leinauer herangetreten und fragten nach, ob er sich das Amt zutraue. Und nachdem die Zeit bereits drängte, sagte Leinauer nach kurzer Bedenkzeit zu.



Thomas Leinauer ist bekannt in Pfaffenhausen. Der 40-Jährige, der verheiratet und Vater von drei Kindern ist, war bereits in verschiedenen Vereinen aktiv. Seit 13 Jahren ist er Erster Vorstand beim TSV Pfaffenhausen. „Meine Leidenschaft liegt beim Fußball“, sagt Leinauer, der neben eigenen Einsätzen auf dem Rasen unter anderem auch Trainer war. Übrigens: Noch immer schnürt der 40-Jährige gelegentlich selbst die Schuhe für die Zweite des TSV, die in der B-Klasse spielt. Sein Vorstandsamt will Leinauer im Falle seiner Wahl aufgeben, denn als Bürgermeister wolle er „unparteiisch“ agieren, sagt er im Gespräch mit dem Wochen KURIER. „Es war ein absolut tolles Amt und es hat mir richtig Spaß gemacht, die Leute mitzunehmen. Etwas für Gemeinschaft und Gesellschaft zu leisten, war immer mein Antrieb.“



Auch beruflich wird sich in diesem Sommer bei Leinauer einiges verändern, denn das Pfaffenhausener Bürgermeisteramt ist ein „berufsmäßiges“ und kein „ehrenamtliches“. So steht es auch in der offiziellen Wahl-Bekanntmachung von Wahlleiter Alexander Ott von der VG Pfaffenhausen.

Lösung mit dem Arbeitgeber zeichnet sich ab

Seinen beruflichen Werdegang skizzierte Leinauer auch letzte Woche bei den Nominierungsveranstaltungen: 17 Jahre lang war der Pfaffenhausener beim Dominikus-Ringeisen-Werk beschäftigt, darunter die letzten acht Jahre in leitender Funktion im Bereich Berufseinstieg für Menschen mit Behinderung. Mit Mitte 30 entschloss sich Leinauer, berufsbegleitend ein Studium zum Sozialwirt zu absolvieren. Anschließend fungierte er zwei Jahre lang als Heimleiter für das Berufsschulwohnheim der Bad Wörishofer Berufsfachschule für Hotel- und Tourismusmanagement. Aktuell ist der 40-Jährige in einer christlichen Einrichtung in Augsburg angestellt. „Mit meinem Arbeitgeber bin ich schon im Gespräch, da zeichnet sich eine gute Lösung ab“, sagt Leinauer, denn ab Sommer dürfte das Rathaus sein neuer Arbeitsplatz werden.



Zu den „vielen Betätigungsfeldern“ und verschiedenen Bereichen, die er als Bürgermeister künftig beackern müsste, konnte Leinauer in der Kürze der Zeit erst einen kleinen Einblick gewinnen. „Ich habe bislang nur das Tätigkeitsfeld kurz umrissen und eine Bestandsaufnahme gemacht“, erklärt Leinauer. Deshalb könne er thematisch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht in die Tiefe gehen, sagte der Bürgermeisterkandidat auf Nachfrage. Nur so viel: „Der gute Stand und die Infrastruktur, die Pfaffenhausen hat, ist der Verdienst von Roland Krieger und Franz Renftle, sie genießen meine absolute Wertschätzung. Mein Ziel ist es, dass Pfaffenhausen ein attraktiver Ort zum Wohnen, Arbeiten und Leben bleibt.“



Weiter ins Detail wolle er zum derzeitigen Stand noch nicht gehen, sagt Leinauer. „Da ich momentan nicht im Marktrat bin, fehlen mir da noch die Insider-Infos.“ Was ihm derweil helfe: Von 2008 bis 2014 saß er bereits für die UBG im Ratsgremium und sammelte, wie er selbst sagt, wichtige Erfahrungen. „Damals waren viele langjährige Mitglieder dabei, von denen man viel lernen konnte.“

„Ein tolles Zeichen“

Das dürfte ein Mitgrund sein, warum auch die Fraktionen von CSU/Freien Wählern und UBG von Leinauer überzeugt sind. Bei ersterer sprachen sich am Mittwoch 66 von 67 Abstimmenden (eine Stimme ungültig) für Leinauer aus, am Donnerstag bei der UBG gaben ihm alle 56 Wähler ihre Stimme. „Es ist ein tolles Zeichen, dass eine so breite Unterstützung da ist“, kommentierte Leinauer das Ergebnis. Überhaupt freute sich der Bürgermeisterkandidat, dass die Beteiligung so groß war. Noch immer sei die Trauer um Franz Renftle omnipräsent und auch „angemessen“ gewesen, so Leinauers Eindruck. Im Laufe der Veranstaltung habe sich die Stimmung aber etwas gelöst und so stellt Pfaffenhausen nun wieder die Weichen für die Zukunft – gleichwohl wissend, welch ­solides Fundament ihnen ihr „Franz“ hinterlassen hat.



Am 17. Juli sind alle Wahlberechtigten unter den rund 2.600 Pfaffenhausenern zur Wahl aufgerufen.

