Tierrettung in Mindelheim: Amsel in „polizeilichem Schutzgewahrsam“

Von: Marco Tobisch

Teilen

Die Mindelheimer Polizei hat gestern eine Amsel gerettet. © PI Mindelheim

Mindelheim - Einer Amsel, die zwischen Mindelheim und Oberauerbach angefahren wurde, hat die Polizei Mindelheim womöglich das Leben gerettet. Die Beamten nahmen den Vogel in „Schutzgewahrsam“ und gaben ihn in sichere Hände.

Die Flugversuche der kleinen Amsel, die auf der viel befahrenen Staatsstraße 2518 zwischen Mindelheim und Oberauerbach saß, waren am Donnerstagfrüh offenbar immer wieder gescheitert. Das bemerkte eine Streifenbesatzung der PI Mindelheim. Wie die Beamten schildern, war die Amsel zuvor angefahren worden. Immer wieder landete sie auf der Fahrbahn.

Daraufhin entschloss sich die Streife, den Verkehr kurzzeitig mit Blaulicht zu stoppen und den Vogel in „polizeilichen Schutzgewahrsam“ zu nehmen. Anschließend wurde die Amsel in die Obhut einer Kleintierpraxis in Mindelheim übergeben.

Der Einsatz hat sich übrigens gelohnt: Nach seiner Pflege konnte der kleine Piepmatz wieder in die Freiheit entlassen werden.

wk