Tiny-House-Pläne in Türkheim rufen Bürgerinitiative zur Erhaltung der Wertachidylle hervor

Von: Oliver Sommer

Auf der grün markierten Fläche möchte ein Investor eine Tiny House Siedlung errichten. Einige Räte fragen sich nach dem Mehrwert für Türk­heim. © Gemeinde Türkheim

Türkheim – Gut zwei Dutzend Türkheimer versammelten sich am vergangenen Samstag an dem Grundstück, auf dem Emil Mayer eine Tiny-House-Siedlung errichten möchte. Kurz nach der jüngsten Gemeinderatssitzung hatte sich die Bürgerinitiative „Erhaltung der Wertachidylle“ gegründet, die eigenen Aussagen nach, nicht gegen eine Tiny-House-Siedlung am Langweidbach ist, wohl aber gegen das Vorgehen in der Gemeinderatssitzung Einwände hat.

Insbesondere stören sich die Initiatoren Norbert Meinert, Christian Hopt und Thomas Puhane am fehlenden Konzept für das Vorhaben. Per Flugblatt luden die Initiatoren zu einem Vor-Ort-Termin ein. Markus Schöffel (SPD) und Tobias Specht (Grüne), die das politische Türkheim vertraten, fühlten sich durch die per Flugblatt ausgesprochene Einladung persönlich angegriffen, denn darauf war von „Biertischpolitik“ die Rede. In einer Pressemitteilung, die nach dem Termin verschickt wurde, erklärte Hopt: „Das war eine etwas emotionale Reaktion auf die öffentliche Gemeinderatssitzung (Der Wochen KURIER berichtete).“

Es sei für die Naturfreunde und Anwohner nicht zufriedenstellend gewesen, wie über „dieses gigantische Projekt debattiert wurde“. Immerhin gebe es deutschlandweit kein vergleichbares Projekt in dieser Form. Wir haben nichts gegen eine minimalistische, ökologische und naturnahe Art des Lebens“, so Hopt. Aber nicht nur als Naturfreunde stören sich einige Türkheimer am Antrag des künftigen Betreibers. Dieser lasse „viel Spielraum zur Interpretation“, kritisiert die Bürgerinitiative. Niemand wisse genau, „was auf der zwei Hektar großen Fläche passieren wird. Es gibt kein Konzept, keine bildliche Darstellung“, nimmt Hopt Bezug auf die Gemeinderatssitzung. Dort hatte der Antragsteller Emil Mayer mehrere, teils sich auch widersprechende Aussagen in den Raum gestellt. Man erhalte eine Grünfläche und gebe diese so wieder zurück. Dem widerspreche aber allein schon die Erschließung des Areals, wie ein Bauunternehmer zu bedenken gab. Für die Erschließung des Areals mit Strom und Wasser müsse man mit mindestens 400.000 Euro rechnen, die gleiche Summe werde für den Rückbau des Areals fällig. Und einfach auf die grüne Wiese könne man die mehrere Tonnen schweren mobilen Kleinsthäuser auch nicht stellen.



Wer sich mit dem Thema „Tiny-House-Dorf“ in Türkheim näher beschäftige, heißt es im Flugblatt dem werde schnell klar, dass es sich um ein Geschäftsmodell mit Gewinnmaximierung handle. „Dahinter steckt eine GmbH, die ein bestimmtes Geschäftsmodell verfolgt.“ Es gehe nicht nur darum, Menschen Lebensraum für eine minimalistische, ökologische und naturnahe Art des Lebens zu schaffen. „Für uns ist auch problematisch, dass das Projekt vor allem für Menschen geplant wird, die nicht in Türkheim leben“, hatte Hopt noch auf der Versammlung erklärt. Unter anderem wurde Schöffel unterstellt, nicht unparteiisch zu sein, sei doch sein Bruder beim Antragsteller beruflich angestellt. Schöffel seinerseits kritisierte die ihm entgegenschlagende Ablehnung.



Unter anderem machen sich die Anwohner Sorgen um die Wohnqualität, neben einem Werteverfall in der Nachbarschaft. Auch der Bedarf für Türk­heimer Bürger sei nicht gegeben. Interessenten gebe es im Umkreis von mehreren hundert Kilometern. Und leider lasse die zu erschließende Fläche wenig Spielraum für eine naturnahe Erschließung bei 90 Tiny-Häusern und 100-150 Bewohnern und mehr als 90 Automobilen. Es „wird viel Fläche (20-30 Prozent und Car-Sharing) gemeinsam genutzt. Dazu kommen bis zu drei Tiny-Haus-Nachbarn pro Anlieger“. Konflikte seien da vorprogrammiert. Die Folgen für Türkheim könnten katastrophal sein. Vor allem wenn das Projekt nicht in öffentlicher Hand, sondern in Hand einer GmbH sei, „die damit ja Geld verdienen will“, hieß es in der Pressemitteilung weiter.



Grundsätzlich sei alles gut, sowie es jetzt ist. Die Fläche werde landwirtschaftlich bewirtschaftet und das Areal von vielen Bürgern als „Naherholungsgebiet“ empfunden, sagt Hopt. Auch ein Spaziergang am Abend in der Natur nach dem täglichen Stress diene zur Erholung. Zudem würde damit eine weitere wertvolle ökologische Fläche erschlossen und die geplante Renaturierung des Landweidbaches gefährdet.



Das Thema „Tiny-House-Dorf“ sei vielschichtiger, als es im ersten Moment wirke. „Wir stellen die Frage, welchen Mehrwert würde dieses Projekt an dieser ökologisch wertvollen Stelle bringen?“ Aus den genannten Gründen schließt die Pressemitteilung, der auch eine Anfrage an die Bayerische Staatsregierung beigefügt ist, „hoffen wir, dass der geplante Aufstellungsbeschluss keine Mehrheit im Gemeinderat findet“. Wie geschrieben, will der Marktrat in seiner nächsten Sitzung am 30. Juni über das Thema debattieren. Dann wohl schon mit dem neu- oder besser gesagt wiedergewählten Bürgermeister Christian Kähler.