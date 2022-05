Handmade und Live

Töpfer- und Kunsthandwerk in Türkheim: „Weil´s schön, attraktiv und gemütlich ist“

Von: Regine Glöckner

Teilen

Türkheim – Der Türkheimer Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt ist eine aus der Marktgemeinde nicht wegzudenkende Größe, ja, eine Institution. Zum 26. Mal bereits luden die Ausstellenden sowie Musiker, Zauberer und Märchenerzähler, die Kameloase, das Bungee Trampolin und diverse bayerische Schmankerl-Verköstigungsstationen Jung und Alt zum Bummeln, Bestaunen, Probieren, Flanieren, Kaufen und Schnabulieren über drei Markttage hinweg ein. Und wie immer strömten die Besucher auf den Markt im lauschigen Schlossgarten des Herzog-Marktes. Wetter und Stimmung standen auf „Hoch“.

1 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

2 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

3 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

4 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

5 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

6 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

7 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

8 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

9 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

10 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

11 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

12 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

13 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

14 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

15 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

16 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

17 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

18 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

19 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

20 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

21 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

22 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

23 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

24 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

25 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

26 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

27 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

28 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

29 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

30 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

31 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

32 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

33 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

34 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

35 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

36 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

37 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

38 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

39 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

40 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

41 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

42 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

43 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

44 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

45 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

46 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

47 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

48 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

49 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

50 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

51 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

52 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

53 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

54 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

55 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

56 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

57 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

58 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

59 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

60 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

61 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

62 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

63 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

64 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

65 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

66 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

67 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

68 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

69 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

70 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

71 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

72 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

73 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

74 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

75 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

76 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

77 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

78 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

79 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

80 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

81 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

82 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

83 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

84 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

85 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

86 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

87 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

88 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

89 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

90 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

91 / 91 Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehrte der Türkheimer Töpfer und Kunsthandwerkermarkt am letzten Wochenende in den Schlossgarten zurück. © Glöckner

Auf viele Wiederholungs- und Stammgäste kann der Veranstalter schon seit Jahren bauen. Sowohl was die Aussteller als auch was die Besucherseite angeht. Und man darf dies zurecht als ein Zeichen für die hohe Qualität, das feine Angebotskonzept und das echt handwerkliche Sortiment ansehen, wie Emil Mayer von der Hand4Event GmbH als verantwortlicher Macher gern bestätigt. Nur Aussteller, die selbst produzieren, werden zugelassen. Und dieser Ansatz geht ganz offensichtlich auf. Auch Mayer stand die gute Laune über das stimmungsvolle Treiben ins Gesicht geschrieben.



Familie Schamberger aus Landsberg kommt schon seit Jahren immer wieder zum Töpfermarkt. „Weil‘s so schön, gemütlich und attraktiv hier ist.“ Und stets mit dabei: Hund „Vino“, ein echter Italiener, wie sein Herrchen betont; ebenfalls ziemlich gut gelaunt. Überhaupt: viele Zamperl aller Art, Größe und Rasse begleiteten ihre Besitzer brav und unaufgeregt durch das Schlossgartenareal.



Nicht nur an den Kennzeichen der rund um den Markt geparkten Pkw ließ sich ablesen, dass Interessierte aus nah und fern offensichtlich Spaß am Türkheimer Marktgeschehen haben. Da macht es für den Moment auch mal nichts, dass den Freundinnen Marion und Marlene aus Lindenberg/Buchloe gerade ihre Männer irgendwie abhanden gekommen sind. „Wo sind die hin?“ – Marion erwirbt schließlich als Trostpflaster ein hübsches keramisches Kleinod für ihren Allerliebsten. Bei Jeanette Arndt, der fantasiereichen und besonders exklusiv gestaltenden Töpferin aus Waal.



Die Anordnung der Stände, die Gestaltung der Verkaufsbuden und -flächen, der Charme, mit dem dekoriert und das Schlossgartenareal „bespielt“ wird, und natürlich die Waren selbst präsentieren sich als echte Hingucker und ziehen das Marktvölkchen in seinen Bann. Für Frau Zintl aus Mindelheim ist der Töpfermarkt-Besuch jedes Jahr „künstlerisches Pflichtprogramm“.



Aber auch Leckermäuler, Kamelritterinnen, Musikfans und Topfgucker kommen auf ihre Kosten: Sophie und Lea, die dreijährigen Mädchen, tummeln sich mit ihren Mamas auf der Kindermeile. Sophie hat sich gerade eine umwerfend pinkfarbene Katze ins Gesicht schminken lassen. Lea wollte hingegen unbedingt Kamelreiten; denn „Pferde, Hühner, Hunde und Kühe haben wir selber auf unsrem Hof in Blöcktach“, so die Mama aus dem Ostallgäu. Also rauf auf die Leiter und schwupps, sitzt Lea auf dem Wüstentier. Man klappt die Leiter ein und schon schaukelt das Kamel aus der gleichnamigen Oase in Langerringen behutsam geführt los.



Gerade eben auch auf Eltern, Omis und Opas oder Tanten und Onkels mit dem Nachwuchs ist man in Türkheim eingestellt: die Kids werden aktiv mit einbezogen ins Marktgeschehen, sei es beim Töpfern, bei der Jonglage oder Märchenstunde, beim Frei-Schachspiel oder eben beim Ritt auf Eseln oder den Höckertieren, an dem sicher auch manch Erwachsener sein Vergnügen hätte. Genau wie beim Bungee Trampolin, wo‘s bei Mathias einen Gratissprung für jede Frau und nicht nur jedermann gab.

Handmade und Live

Handgemacht, kreativ, aktiv sein – diese Devise gilt für das gesamte Rahmenprogramm und das reiche Angebot an Mitmach-Aktionen und die musikalischen Live Acts. Musik verschiedener Genres sorgt für Stimmung und Vergnügen beim Kunstgenuss. Wenn der Ettringer Adi Hauke und seine Compagnons mit Live-Musik Querbeet aufwarten, steht dies symptomatisch für die Vielfalt der tönenden und klingenden Unterhaltung, die so ziemlich alles aufbietet, was zwischen Folk, Country, Jazz, Samba, Gesang und instrumental, ja, selbst mit Cello und Gitarre geeignet ist, als akustische Einlagen und Zwischenmusik zum bunten Treiben beizutragen.



Alles „live and handmade“, eine Besonderheit, die man sich leistet, die aber sicher auch als echte Attraktion für den Markt anzusehen ist.



Susi Potthast aus Mindelheim mit Tochter Maja kommt ebenfalls Jahr für Jahr zum Kunsthandwerkermarkt nach Türkheim. „Gerade haben wir uns einen Ofen, also eine Grillschale ausgesucht. Da vorne an dem Stand.“ Dort zu sehen ist der Stand von Jürgen Doll aus Kaufbeuren: Der Feuerschalenkünstler ist schon zum vierten Mal vor Ort und bestätigt – wie zahlreiche andere Ausstellenden auch: „gute Geschäfte“. Mit einem Augenzwinkern meint Doll: „Vor allem Frauen kaufen bei mir – und zwar für‘s ‚Schatzilein‘. Und der Mann darf dann grillen.“



Die Holzmanufaktur Egger aus Untermeitingen ist ganz neu zu Gast und sehr zufrieden, ebenso wie Barbara Tochtermann mit ihrer KammManufaktur aus Langerringen. Sie ist eine von nur noch zwei Kammmachern in Europa, die auch noch echtes Rinder- oder Büffelhorn verarbeiten. Und dies führt sie gern vor. Die Damen vom Wabenwerk Kauf­beuren, Sandra und Fanni mit ihren Bienen-gewachsten Leinen-Einpacktüchern, wissen schon sicher – und das nun schon zum dritten Mal – dass die auch überregionale Kundschaft im Türkheimer Schlossgarten immer auf sie wartet. Genau wie Urgestein Evi Eckstein, die sich mit ihrem Kaffee- und Kuchen-Angebot auf das „nette Publikum in Türkheim“ freut.



Das mehrmals stattfindende 500-Euro-Töpfermarkt-Quiz mit Peter Ostler sorgte ebenfalls für Heiterkeit und so manche Überraschung. Wobei: Gewonnen haben natürlich alle: die Standbetreiber und Kunsthandwerker mit guten Verkäufen; die Besucher, die Schönes, Edles, Brauchbares, Nützliches und so manches Stück mehr als vielleicht nötig, erwarben. Die knapp 100 Handwerkskünstler aus ganz Deutschland, die Akteure aus dem Kultur-, Event- und Gastrobereich können zufrieden auf die drei Markttage blicken.

Sieben-Schwaben-Preis verliehen

Bei der zum 15. Mal durchgeführten Verleihung des Sieben-Schwaben-Töpfer- und Kunsthandwerkerpreises unter der Schirmherrschaft von Landrat Alex Eder, gemeinsam mit Bürgermeister Christian Kähler, konnten die drei Preisträgerinnen Maria Taal (Niederlande), Sabine Hengge (Baienfurt) und Heidi Hartlieb (Mammendorf) stellvertretend für zahlreiche Könner ihres Faches die Auszeichnungen entgegennehmen. Ein tolles Finale, das dem hohen Anspruch der Marktbeschicker an sich selbst, ihre Kunst und Produkte mehr als gerecht wurde.

Regine Glöckner