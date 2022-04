Töpfermarkt in Türkheim: Straßen und Parkplätze zum Teil gesperrt

Teilen

In Türkheim ist ab morgigem Freitag wieder Töpfermarkt. Unter anderem die Wörishofer Straße ist deshalb gesperrt. © wk

Türkheim – Am Freitag, 29. April, kehrt der Türkheimer Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt aus seiner zweijährigen Corona-Zwangspause zurück. Bis Sonntag, 1. Mai, sind dann die Werke von über 100 Ausstellern im Schlossgarten zu sehen. Auswirkungen hat das auch auf den Verkehr: Die Marktgemeinde hat mitgeteilt, wann und wo verkehrliche Änderungen vorgenommen werden.

Am 29. und 30. April bzw. 1. Mai erwartet die Besucher des Schlossgartens bereits die 26. Auflage des Töpfer- und Kunsthandwerkermarktes. Der Veranstalter hat den Besuch von über 100 Ausstellern angekündigt, die aus verschiedensten Kunst- und Handwerkersparten stammen. Freuen dürfen sich die Gäste unter anderem auf Skulpturen aus Metall und Blech, Kunstschreinerei und Holzschmuck, Töpferhandwerk, handgefertigte Ledermoden, Gold- und Silberschmiedearbeiten, Gartenkeramik aus Flora und Fauna, Seidenmalerei, Glaskunsthandwerk, Bildhauerhandwerk und vieles mehr.

Türkheim: Das Kunsthandwerk ist zurück! - Wochen KURIER verlost Freikarten Fotostrecke ansehen

Auch Programm für Familien mit Live-Musik, Action für Kinder und ein kulinarisches Angebot finden die Besucher vor. Die Details hat der Wochen ­KURIER in der vergangenen Woche auf zwei Sonderseiten in seiner Print­ausgabe veröffentlicht.



Zu folgenden Zeiten hat der Markt geöffnet:

• Freitag, 29. April, 11 – 22 Uhr



• Samstag, 30. April, 11 – 22 Uhr



• Sonntag, 1. Mai, 11 – 19 Uhr



Wie die Marktgemeinde Türkheim nun mitgeteilt hat, sind für den Töpfermarkt auch Anpassungen beim Straßenverkehr notwendig. Straßen und Parkflächen sind zum Teil gesperrt, manche sogar bis nächsten Dienstag.



Zwei Straßen sind von morgigem Dienstag, (26. April, 18 Uhr) bis Dienstag, (3. Mai, 8 Uhr) für Fahrzeuge aller Art gesperrt: Das betrifft die Rosenstraße zwischen Altbgm.-Wiedemann-Straße bis zur Kreuzung Ludwig-Aurbacher-Straße und die Wörishofer Straße zwischen Torbogen und Albgm.-Wiedemann-Straße. Die Mündung in die Altbgm.-Wiedemann-Straße sowie die Altbgm.-Wiedemann-Straße selbst bleiben laut der Marktgemeinde frei befahrbar. Das gilt auch für die Mündung Grabenstraße in die Maximilian-Philipp-Straße sowie die Grabenstraße selbst.

Der Verkehr wird umgeleitet: Richtung Süden führt die Umleitung über die Bahnhofstraße, die Hochstraße und die Bgm.-Singer-Straße – Richtung Norden über die Bgm.-Singer-Straße, die Hochstraße und die Ramminger Straße.



Auch aufs Parken wirkt sich das Türkheimer Marktgeschehen in den nächsten Tagen aus. Die Gemeinde empfiehlt, bei Rossmann oder bei Lidl zur parken. An anderen Stellen in Türkheim gelten eingeschränkte oder absolute Halteverbote.

Wo Halteverbote gelten

Eingeschränkte Halteverbote gelten entlang der Hochstraße und der Bahnhofstraße beidseitig. Absolute Halteverbote gelten hier:

• Altbgm.-Wiedemann-Straße Süd- und Nordseite in ihrer gesamten Länge (auch auf den Seitenstreifen)



• Am Bächle beidseitig



• Tirolerweg (Südseite) ab Mündung in die Wörishofer Straße bis zur Kreuzung Oberjägerstraße



• Ludwig-Aurbacher-Straße ab Kreuzung Rosenstraße bis Mündung Hochstraße beidseitig



• Rosenstraße beidseitig ab Altbgm.-Wiedemann-Straße bis Kreuzung L.-Aurbacher-Straße und ab Kreuzung L.-Aurbacher-Straße bis Bahnhofstraße einseitig auf der Ostseite



• Grabenstraße Südseite bis Mündung Oberjägerstraße



• Kapuzinerstraße beidseitig



• Bürgermeister-Singer-Straße beidseitig

wk