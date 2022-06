Toller Start für Pilotprojekt der ersten Ettringer Moutainbike-Tage

Auf den Ettringer Mountainbike-Tagen gab es neben der Vereinsmeisterschaft und einem Schul-Wettbewerb am Ende noch eine Moutainbike-Wallfahrt. Die jungen Biker waren begeistert. © Walter

Ettringen– Richtig rund ging es an den vergangenen Tagen am Sportzentrum in Ettringen. Zunächst richtete die jüngste Abteilung des TSV Ettringen, die Mountainbiker, ihre erste Vereinsmeisterschaft aus. Danach folgte die erste MTB-Schulverbunds-Meisterschaft und zum Abschluss gab es noch eine Mountainbike-Wallfahrt der Pfarreiengemeinschaft Ettringen-Siebnach und Markt Wald.

Nachdem sich in den vergangenen zwei Jahren immer mehr Kinder und Jugendliche beim TSV begeistert dem Mountain­bikesport hingeben, entstand die Idee eine eigene Vereinsmeisterschaft durchzuführen. Unter der Federführung von Patrick Konrad (Jugendleiter der MTB-Abteilung) entstand das Konzept der Meisterschaft. Die Kinder und Jugendlichen starteten in verschiedenen Altersklassen, beginnend bei der U9 bis zur U17 waren über 30 „Rennfahrer“ am Start.



Bei bestem Sport-Wetter kamen weit über 150 Zuschauer ins Stadion an der Wertach, um die jungen Mountainbiker zu unterstützen. Alle Rennen wurden äußerst fair und trotzdem intensiv gefahren, verrät Sportlehrer Chris Walter. Am Ende gab es nur Gewinner, denn vor allem stand der Spaß und die Freunde am Biken im Vordergrund. Freilich wurden die Sieger in den einzelnen Kategorien mit Medaillen und Urkunden belohnt.

Ruf nach Wiederholung

Fazit des Trainerteams um Paddy Konrad, Dani Holstegge, Martin Bauermeister, Jochen Marz und Chris Walter bei der ersten MTB-Meisterschaft in Ettringen war: Die Meisterschaft war rundum gelungen. Nächstes Jahr gibt es eine Wiederholung.



Am nächsten Tag ging es weiter mit der ersten Mountainbike-Schulverbund-Meisterschaft. Die Mittelschulen Türkheim und Ettringen richteten an gleicher Stelle unter Leitung von Sportlehrer Walter diesen Wettkampf aus. Ähnlich im Konzept, nur ohne direkte Wettkämpfe (gezeitete Runden) wurden hier die „Schulmeister“ ermittelt. Auch diese Wettkämpfe waren geprägt von größtem Respekt und fairem Umgang der Teilnehmer untereinander. Die Atmosphäre übertrug sich auf alle Schüler, die die aktiven Sportler unterstützen. Insgesamt sieben Klassen aus den beiden Mittelschulen fanden sich im Sportzentrum ein, um einen gemeinsamen Sporttag zu erleben.



Zum Abschluss stand eine MTB-Wallfahrt der Pfarreiengemeinschaft zur Grotte der Gottesmutter Maria nach Vesperbild auf dem Programm. Insgesamt 13 Teilnehmer traten die Tour unter dem Segen von Pater Binu an und feierten gemeinsam mit Monsignore Reichart eine inspirierende Andacht. Interessante Gespräche und Gebete an verschiedenen Stationen mit spiritueller Kraft ließen den letzten sportlich-geistlichen Ettringer Mountainbike-Tag sowie das ganze Event ausklingen.

wk