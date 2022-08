Tragischer Unfall mit Todesfolge in Mittelneufnach

Gestern Abend verlor ein 83-jähriger Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in ein Wohnhaus. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Seine Beifahrerin und Ehefrau wurde schwerverletzt. © AOV

Mittelneufnach - Gestern Abend ereignete sich im Nachbarlandkreis ein tragischer Verkehrsunfall, bei dem der 83-jährige Autofahrer in ein Wohngebäude rauschte und noch an der Unfallstelle verstarb. Seine Ehefrau wurde schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann aus Mittelneufnach mit seiner 78 Jahre alten Frau in seinem Auto aus Richtung Scherstetten kommend gegen 17.10 Uhr auf der Schwabmünchner Straße unterwegs. Am Ortseingang verlor er in einer scharfen Rechtskurve, an der es auf der Straße steil bergab geht, die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in ein Wohnhaus.

Selbst die dort angebrachte Leitplanke konnte nur einen Teil der Energie des Aufpralls abfangen und wurde aus ihrer Verankerung gerissen. Betonpfosten und der Zaun wurde durchbrochen und der Pkw prallte in das Mehrfamilienhaus.

Die Kollision mit der Hausmauer hinterließ auch im Wohnzimmer eine Spur der Verwüstung. © AOV

Dabei wurde das Wohnzimmer im Erdgeschoss komplett verwüstet. Glücklicherweise hielt sich zum Unfallzeitpunkt dort niemand auf. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden vom Notarzt und Rettungsdienst erstversorgt. Ein Rettungshubschrauber aus Augsburg und ein weiterer aus Ulm, waren ebenfalls an der Unglücksstelle.

Der 83-jährige Ehemann verstarb noch an der Unfallglücksstelle, die Ehefrau (78) wurde schwerstverletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ein Großaufgebot von Feuerwehr und THW waren vor Ort. Spezialisten, darunter ein Statiker, ordneten gemeinsam mit dem Einsatzleiter der Feuerwehr vorsorglich Abstützmaßnahmen an, die zur Sicherung des Gebäudes dienen sollen.

Die Staatsanwaltschaft Augsburg hat einen Unfallanalytiker zur Unfallstelle beordert, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren.

wk