Traunried: Bestseller-Autorin Felicitas Fuchs kommt. Der Anlass ist spannend

Von: Melanie Springer-Restle

Besteseller-Autorin Felicitas Fuchs alias Carla Berling wird am 16. Juni in Traunried aus ihrer aktuellen Familien-Trilogie lesen. © Ramakers

Überraschungen gelingen dann am besten, wenn die zu überraschende Person vorher nicht das Geringste ahnt. Schwierig wird es nur, wenn die Überraschung eine berühmte Persönlichkeit ist, an deren Besuch auch die Öffentlichkeit Interesse hat. Ob das Geheimnis wohl gewahrt werden kann? Die Ettringer jedenfalls sind angehalten, dichtzuhalten.

Alles fing damit an, dass der ehemalige Ettringer und mittlerweile in Lippstadt lebende Rolf Thiele seine 88-jährige Mutter überraschen wollte. Diese wohnt in Ettringens Sozialer Mitte, einer Unterkunft für Senioren. Margarete Thiele liebt Bücher. Ihr Sohn schenkte ihr (zu Weihnachten?) den ersten Band von Felicitas Fuchs´ Mütter-Trilogie „Minna. Kopf hoch, Schultern zurück“.



Die 88-Jährige verschlang das Buch in wenigen Tagen und der Sohnemann freute sich, gleich ein gutes Geschenk für den nächsten Anlass zu haben: Band 2 der Trilogie „Hanne“ sollte zum 89. Geburtstag im Juni mit einer persönlichen Widmung der Autorin folgen.



Doch Mutter Margarete war so ungeduldig gewesen und wollte wissen, wie die Familiengeschichte weiterging, dass sie sich den zweiten Band selbst beschaffte. Die Geschenk­idee ihres Sohnes war damit passé.



Doch dann kam ihm die Idee, die Autorin, die im echten Leben übrigens Carla Berling heißt, zu einer Lesung in Ettringen zu überreden. Er kontaktierte sie, erzählte ihr von seiner Idee und sie sagte zu. Und so wird Ettringen nun eine weitere Station auf der Lese­reise der Spiegel-Bestseller-Autorin sein. Unterstützt und offiziell veranstaltet wird die Aktion von der Gemeinde Ettringen und dem Seniorenverein Dahoim e.V.



Felicitas Fuchs alias Carla Berling wird am 16. Juni um 19 Uhr eine Lesung in Siebnach im Gasthof Kreuz halten. Unsere Redaktion hat sich mit ihr unterhalten.



Interview mit Felicitas Fuchs

Was halten Sie von der Überraschungsaktion, die Rolf Thiele für seine Mutter geplant hat?

Berling: Finde ich großartig! Ich bin jetzt schon sehr gespannt auf das Gesicht der alten Dame. Und: Ist es denn nicht wundervoll, ein Geschenk zu sein?



Was erwartet die Besucher auf Ihrer Lesung in Ettringen?

Es gibt viel zu lachen, einiges zum Nachdenken und Spannung gibt es auch. Wir begleiten Hanne, geboren 1940, beim Erwachsenwerden, in einer Zeit, die von einer schweigenden, traumatisierten Generation geprägt wurde. Wir besuchen eine turbulente Kirmes in den Fünfziger Jahren, lernen die Figuren der Geschichte kennen, erleben ein bisschen Liebelei und ein bisschen Leid – also Leben live! Außerdem erzähle ich, wie die Trilogie zustande kam und rede ein bisschen über meinen Schreiballtag.



Warum sollten neue Leser Ihre Trilogie lesen?

Die Romane sind eine Chronik, ein authentisches Stück Zeitgeschehen im Leben kleiner Leute. (Meine Uroma war Klofrau, meine Oma Näherin, meine Mutter kaufmännische Angestellte. Kein Haus, kein Boot, kein Reichtum.) Zudem ist es eine wahre Geschichte - und die Geschichte einer Lüge, die, einmal ausgesprochen, das Leben der Beteiligten für immer verändert hat.



Wenn Sie den Namen des Landkreises „Unterallgäu“ hören, was ist Ihre Primärassoziation?

Grüne Wiesen, aufgeräumte Orte, Kühe mit Glocken am Hals.



Psst, liebe Ettringer, nichts verraten!

Damit der Besuch von Felicitas Fuchs auch wirklich eine Überraschung wird, sind alle Leser des Wochen KURIER, die Margarete Thiele kennen, angehalten, nichts zu verraten. Der Wochen KURIER wird dann berichten, ob es geklappt hat.



Wer Interesse hat, als Zuhörer an der Lesung teilzunehmen, kann Karten im Vorverkauf in der Engel Apotheke in Ettringen, Siebnacher Str. 13, oder der Buchhandlung LeseZEIT in Türkheim, Maximilian-Philipp-Straße 19, käuflich erwerben.



