Trotz Kosten-Diskussion: Institut soll Mindelheimer NS-Vergangenheit aufarbeiten

Von: Regine Glöckner

Wie hat sich die Stadt Mindelheim in der NS-Zeit verhalten? Das will die Stadt nun vom Institut für Zeitgeschichte der Bundesrepublik Deutschland aufklären lassen. © Archivfoto: Stadt Mindelheim

Mindelheim – Laut Beschluss vom Dezember 2022 soll eine Studie zur Vergangenheit der Stadt während der Nazizeit und bis in die 1950er Jahre beauftragt werden. Kosten dürfte die Studie etwa 334.000 Euro – ohne die noch folgenden und unbekannten Drucklegungskosten, wie Bürgermeister Dr. Stephan Winter in der letzten Stadtratssitzung vor den Ferien erläuterte. Eigentlich ging es in der Sitzung nur darum, den Beschluss zur Studie zu bekräftigen, doch die Kosten gaben Anlass zur Diskussion.

Kaum waren die Informationen auf dem Tisch, verlas Manfred Schuster (MBG) eine ausführliche Stellungnahme, deren Quintessenz darin bestand, nicht am Sinn einer Aufarbeitung zu zweifeln, jedoch Kosten und Zeitpunkt in Frage zu stellen. Vor allem vor dem Hintergrund der notwendigen aktuellen Sparmaßnahmen und mit dem Hinweis, ob nicht das von Berndt Michael Linker vorgelegte Mindelheim-Buch die nötige Aufarbeitung bereits leiste.

Beifall dazu kam direkt von einigen Sitzungsbesuchern und auch FW-Stadtrat Dietmar Wagner schloss sich Schuster mit persönlichen Ergänzungen an. Er wollte wissen, inwiefern denn vielleicht zur Aufarbeitung mehr Eigenleistung seitens städtischen Personals möglich sei. Kulturamtsleiter Christian Schedler merkte dazu an, dass die personellen Ressourcen dazu nicht vorhanden seien.



Dann griff AfD-Stadtrat Christian Sedlmeir in die Debatte ein mit den Worten ihn „wundert, dass die Kameraden so sprechen, wie ich nun will“, um dann auch aus vor allem finanziellen Gründen die beabsichtigte Studie abzulehnen. Christoph Walter (CSU) bezog unverzüglich Stellung mit dem Hinweis, dass er zwar „gedient habe und Reservist“, er aber in seiner Eigenschaft als Stadtrat bitte als Kollege angesprochen werden möge und keineswegs als „Kamerad“.



Josef Doll (Grüne) und Walter betonten ferner übereinstimmend, dass die Erstellung einer Studie bereits beschlossen sei und es sich hier ausdrücklich nicht mehr um eine Grundsatzdiskussion, sondern um die Auftragsvergabe ans Institut für Zeitgeschichte handle. Winter warb um Prioritätensetzung für dieses Projekt, denn es gehe darum, die Mechanismen bestimmter politischer Entwicklungen beispielhaft zu erkennen, was in der heutigen Zeit nicht zu unterschätzen sei. Kulturamtsleiter Schedler erklärte, dass Linkers Buch ein wertvoller Beitrag sei, aber eine breit angelegte wissenschaftliche Aufarbeitung auch mit Material aus bundesweiten Archiven möglicherweise als „Fallstudie für ganz Deutschland“ etwas ganz anderes sei und von herausragender Bedeutung bundesweit werden könne.



Bei der Abstimmung votierten drei Stadträte gegen die Auftragsvergabe ans Institut für Zeitgeschichte.