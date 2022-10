Auch in Zukunft kann die Stadt nötige Investitionen tätigen

Trotz Krisen bleibt Mindelheim weiterhin schuldenfrei

Von: Marco Tobisch

Teilen

Die Jahresrechnung 2021 der Stadt fiel deutlich besserer aus, über sieben Millionen Euro mehr sind in die Kassen der Stadt geflossen, als ursprünglich erwartet. © darkojow

Mindelheim – Gute Nachrichten aus der Mindelheimer Kämmerei: Das Jahr 2021 lief deutlich besser als gedacht. Aufgrund unterschiedlicher Einnahmequellen und Kostenpunkten hatte Mindelheims Kämmerer Wolfgang Heimpel geplant, 2021 rund 3,6 Millionen Euro aus dem Verwaltungshaushalt dem Vermögenshaushalt zuführen zu können. Nun kommt es sogar deutlich besser, denn nach den abschließenden Berechnungen liegt man rund 7,7 Millionen Euro über dem ursprünglich angesetzten Betrag, was mehrere Gründe hat.

Anfang 2021, als die Wirtschaft bereits erste Erfahrungen mit Corona gemacht hatte, ließ man auch bei der Stadt noch Vorsicht bei der Finanzplanung walten. Weil laut Heimpel nicht klar war, ob die Gewerbesteuer im zweiten Coronajahr einbrechen würde, kalkulierte man mit Einnahmen von 6,5 Millionen Euro, sogar etwas mehr als im Vorjahr. „Mehr war aber aufgrund der Vorsagen nicht vertretbar“, sagte Heimpel am Montag in der Stadtratssitzung. Tatsächlich, das ist nun bekannt, verbuchte die Stadt sogar satte 11,2 Millionen Euro an Gewerbesteuern, weshalb Heimpel von einem „guten Jahr“ sprach. Die Wirtschaft habe sich der Pandemie erfolgreich widersetzt, lobte der Kämmerer. Auch in diesem Jahr sei die Gewerbesteuer trotz Energiekrise bislang stabil und etwa auf dem Niveau von 2021. Spannung versprechen laut Heimpel die Haushaltsberatungen im nächsten Frühjahr, denn noch könne kaum jemand prognostizieren, wie sich die viel diskutierten Deckel des Bundes und die Krisen in der Welt 2023 auswirken.

Der verbesserte Verwaltungshaushalt, der insgesamt bei 41,1 Millionen Euro abschließt, ist aber noch auf andere Gründe zurückzuführen: Die Steuereinnahmen aus dem steuerlichen Querverbund (aus Umsatz-, Einkommenssteuern und Familienleistungsausgleich) schließt 1,4 Millionen besser als geplant ab, auch hier hatten Experten einen Einbruch vorausgesagt. Und auch bei anderen Haushaltsstellen wie der Grunderwerbssteuer, den Kitas und der Kreisumlage lief das Jahr 2021 besser als geplant.

Kredit wird nicht benötigt

Das alles wirkt sich auch positiv auf den Vermögenshaushalt aus. Wie Bürgermeister Dr. Stephan Winter bereits bei der Bürgerversammlung im April berichtet hatte, habe die Stadt mit einem Zwischenfinanzierungskredit von 3,3 Millionen Euro geplant, um (zur Überbrückung bis zur Auszahlung der Fördergelder) die Kita-Neubauten Marcellin-Champagnat, St. Stephan und St. Vitus (Nassenbeuren) finanziell stemmen zu können. Diesen habe man wegen des guten Haushaltsjahres dann aber gar nicht abrufen müssen, wie Winter damals sagte und Heimpel nun in Erinnerung rief.



Die Ergebnisverbesserung ermöglicht neben dem Verzicht auf den Kredit auch eine Rücklagenzuführung von 2,1 Millionen Euro. Weitere Mehreinnahmen von 2,1 Millionen Euro sind bislang nur auf dem Papier vermerkt und werden erst 2022 oder später zur Auszahlung kommen. Hier geht es um Zuschüsse oder Kostenbeteiligungen für die Kindertagesstätten St. Vitus und St. Stephan sowie den Ausbau der Dorfstraße Mindelau. Und auch Erschließungsbeiträge für die Stillachstraße sind einkalkuliert aber noch nicht geflossen.



Wie Kämmerer Heimpel ferner berichtete, habe man im Rahmen der Haushaltsrechnung 2021 sogenannte Haushaltsreste von 8,6 Millionen Euro gebildet. Das sind Gelder für Maßnahmen, die der Stadtrat bereits beschlossen hat, die aber bis dato noch nicht fertiggestellt bzw. abgerechnet wurden.



Die Rücklagen der Stadt betragen zum Jahresende 2021 insgesamt 10,7 Millionen Euro, dem gegenüber stehen 5,7 Millionen Euro Schulden. Damit ist Mindelheim im Grunde schuldenfrei.



Auch in Zukunft kann die Stadt nötige Investitionen tätigen

Mit dieser Basis ist die Stadt auch gerüstet für aktuelle Krisen: Bürgermeister Dr. Stephan Winter sprach die aktuelle Konjunkturumfrage der HWK an – rund ein Drittel der schwäbischen Handwerksbetriebe befürchtet in den nächsten Wochen eine Verschlechterung ihrer Lage, doppelt so viele wie noch im letzten Quartal. „Bei diesen Prognosen braucht man schon einen guten Magen“, sagte Winter. Deshalb könne man froh sein, dass die Kämmerei vorsichtig geplant habe. Notwendige Investitionen können dadurch auch in Zukunft getätigt werden.



Das sah auch Christoph Walter (CSU) so. Die Zahlen seien das Ergebnis „guter Verwaltungsarbeit, guter Führung und guter Entscheidungen des Stadtrates über mehrere Perioden“, so Walter. „Wir sind nicht nur schuldenfrei, sondern haben auch noch Gelder für langfristige Investitionen frei.“ Und diese seien auch wichtig, denn etliche Aufgaben stünden bereits bevor, so der CSU-Fraktionsvorsitzende.