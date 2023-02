Türkheim: Bebauungsplan für PV-Anlage geht in die nächste Runde

Von: Oliver Sommer

Teilen

Für den Bebauungsplan des geplanten Solarparks in Türkheim gaben die Gemeinderäte jüngst ihr Plazet ab. © wk

Türkheim – Nach mehr als einem halben Jahr Vorlauf hat der Türkheimer Gemeinderat nun den Aufstellungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark Holzteile“ genehmigt. Unweit der gemeindeeigenen Kläranlage soll etwas mehr als ein Hektar Ackerland mit einer Freiflächenphotovoltaikanlage überbaut werden. Aus dem Ackerboden soll dann Wiese werden.

Seit dem vergangenen Spätsommer liegt der Antrag einer Firma auf dem Tisch, auf der Ackerfläche nordwestlich der Türkheimer Kläranlage und östlich der Bahntrasse Türkheim-Ettringen eine Freiflächenphotovoltaikanlage zu errichten. Nach längeren Diskussionen wurde mittlerweile ein Ingenieurbüro damit beauftragt, die Planungen für die, in diesem Bereich mittlerweile 20. Änderung des Flächennutzungsplans voranzutreiben und die Details für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan, der rund 15.000 Quadratmeter umfasst, zu erarbeiten. In dieser Fläche liegen zwei, einmal 6.700 und knapp 5.000 Quadratmeter große Flächen für die eigentliche Photovoltaikanlage sowie die 2.500 Quadratmeter große bzw. rund 25 Meter breite „Baumfallzone“ zum benachbarten alten Pappelwald, Fahrwege und Schutzstreifen für die 20.000 Volt-Stromleitung (20KV) sowie eine kleine Waldfläche und ein Biotop.

Die zu überbauende Fläche ist derzeit noch Ackerland mit einem „mittleren Ertragswert“ von 45, wie die zuständige Planerin des Büros Daurer und Hasse, Birgit Schildknecht den Gemeinderäten sagte. Wobei die diplomierte Landschaftspflegerin hierbei allerdings den Wert für Grünland ansetzte, wie Marcus Jakwerth monierte. Der Vertreter der Freien Wähler erinnerte erneut daran, dass man es in diesem Bereich mit wertvollem Ackerland zu tun habe, das überbaut werden soll, die Planerin hatte den Ertragswert im mittleren Bereich angesiedelt, gutes, also ertragreiches Grünland (Wiese etc.) beginne bei über 60, der durchschnittliche Wert im Unterallgäu liege, so Schildknecht, bei 50. Und das Areal sei, beharrte Schildknecht, als Grünland ausgewiesen. „Aus meiner Sicht müsste es fast passen“, sagte die Planerin. Allerdings merkte sie selbst an, dass die intensive Ackernutzung durch eine extensive Wiesennutzung ersetzt werde, nachdem keine größeren Maschinen mehr zwischen den PV-Modulen fahren können; die knapp zwei Meter hohen Stromerzeuger stehen mit einem Abstand von 3,65 Meter zueinander, wobei dieser Abstand zwischen höchstem und niedrigstem Punkt der „schräg“ aufgestellten Module gemessen ist.

Natürliche Eingrünung

Für die Eingrünung des Areals sorgen natürlicherweise die alten Pappelbestände auf der Nordostseite, während auf der Nordwestseite (der 20 kV-Leitung) Schlehenbüsche diese Aufgabe übernehmen. Nach Süden sollen weitere Büsche gepflanzt werden, den Vorschlag, das Areal auch zur Ostseite hin einzugrünen, lehnte die Planerin mit dem Satz „Man darf ruhig sehen, wo der Strom herkommt“, ab.

Raubbau an Ackerland

Kritik kam auch von Peter Ostler, der auf die Förderkulisse einging, wo mittlerweile bis zu 500 Meter neben einer Bahnlinie gebaut werden dürfen. Damit, so Ostler, könnte man das gesamte Wertachtal neben der Bahnlinie mit PV-Modulen verspiegeln. Man habe „echte“ Konversionsflächen, etwa am Türkheimer Bahnhof. An der geplanten Stelle würden seit mehr als 100 Jahren Lebensmittel in Bioqualität erzeugt. Tatsächlich merkte auch Gudrun Kissinger Schneider an, dass man auf solche Anlagen weniger angewiesen wäre, würden die Dächer besser genutzt. Ostler trieb insbesondere auch die Sorge um, wie man reagiere, wenn der nächste derartige Antrag komme.



Zunächst aber geht der Bebauungsplan erstmal in die nächste Phase. Jetzt werden die Träger öffentlicher Belange und die Öffentlichkeit selbst gehört, die Stellung nehmen darf.