Türkheim bekommt Geld für den Radweg zwischen Buchloe und Skyline Park

Von: Oliver Sommer

Für den Lückenschluss des Fahrradweges bei der A96 bekommt Türkheim nicht unerhebliche Zuschüsse. © Oliver Sommer

Türkheim - Trotz Kritik hat der Marktgemeinderat für einen asphaltierten Radweg zwischen Irsingen bis hinüber zum Skylinepark, parallel zur Bundesautobahn gestimmt. Dank Zuschüssen verleiben beim Markt Kosten von rund 30.000 Euro. Realisiert werden soll der Ausbau im Rahmen der geplanten Radwegunterführung an der Staatsstraße 2015.

Schon heute kann man mit dem Drahtesel von Buchloe kommend bis fast nach Türkheim durch radeln. Lediglich westlich der Wertach wird der Genuss getrübt, muss man ab hier auf die Kreisstraße ausweichen. Dabei gibt es südlich der A96 einen Radweg, der teilweise durch das Gewerbegebiet Unterfeld führt.

Im Zuge der Arbeiten für das neue Volkswagenautohaus an der Autobahnauffahrt soll dort eine Unterführung das gefahrlose Queren der Staatsstraße von Wörishofen nach Türkheim ermöglichen und den dort parallel verlaufenden Radweg mit dem aus Osten kommenden verbinden. Im Rahmen dessen habe es eine Diskussion mit dem staatlichen Bauamt und dem Landkreis gegeben, bei der auch die mögliche Förderung angesprochen wurde. So soll nach den Plänen der Radweg ab Zollhaus über den Türkheimer Ortsteil Irsingen und dann auf dem bestehenden Feldweg parallel zur BAB 96 weitergeführt werden. Im weiteren Verlauf müssen die Radler dann die BAB 96 bei Türkheim-Bahnhof wieder überqueren und fahren dann zwischen Bahnlinie und Bundesautobahn, vorerst, bis zum Skylinepark.



Kritik gab es unter anderem am Ausbau des Radweges. Der eine oder andere Rat meinte, der vorhanden Feldweg reiche doch aus. Allerdings müssen gewisse Standards für überregionale Radwege eingehalten werden, merkte Bürgermeister Christian Kähler an. Dazu gehöre eine asphaltierte Fahrbahn, auch für den Winterdienst. Ob sich das rentiert, sei allerdings angesichts eher dürftiger Radlerzahlen in diesem Bereich fraglich. Zudem wurde kritisiert, dass man den Radweg nicht, wie ursprünglich einmal vorgesehen, südlich der A96 weiterführen kann. Dort sind die Grundstücke für den Interkommunalen Gewerbepark vergeben. Kähler überbrachte allerdings die „frohe Botschaft“, dass die Regierung von Schwaben ebenfalls 70 Prozent der Kosten für den Ausbau übernehmen wird, womit nur noch 15 Prozent bzw. rund 30.000 Euro der geschätzten Kosten beim Markt verbleiben, womit die Räte mehrheitlich für den Ausbau stimmten.