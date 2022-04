Und die Ziele?

Türkheim: CSU und SPD nominieren erneut Christian Kähler als Bürgermeisterkandidaten

Von: Oliver Sommer

Christian Kähler (2. v. links) erklärte letzte Woche, warum er Türkheims Bürgermeister bleiben will. Dabei betonte er auch die Unterstützung durch seine Familie und Frau Petra (2. v. rechts). Die Ortsverbände von SPD (links: Michael Helfert) und CSU (rechts: Jens Gaiser (CSU) nominierten Kähler einstimmig. © Oliver Sommer

Türkheim – Christian Kähler tritt noch einmal an als Bürgermeisterkandidat für Türkheim an. In der Nominierungsversammlung von CSU und SPD am gestrigen Mittwoch wurde der amtierende Rathauschef mit 100 Prozent der Stimmen erneut als Kandidat nominiert.

In Türkheim ticken die Uhren nicht anders, doch zumindest bei der Wahl des Rathauschefs ist man dem Zeitplan (bei Kommunalwahlen) zwei Jahre hinterher bzw. vier voraus. So kam es denn auch nicht überraschend, als Christian Kähler am 20. Januar das Thema Wahltermin auf die Tagesordnung des Gemeinderates brachte. Ende September endet die aktuelle Legislaturperiode des Türkheimer Bürgermeisters, entsprechend rechtzeitig muss gewählt werden, damit der neue Rathauschef frühzeitig feststeht.



Schon in der Sitzung kündigten die Vertreter der SPD und der CSU, deren gemeinsamer Kandidat Kähler auch schon bei der Wahl vor sechs Jahren war, ihre weitere Unterstützung an (der Wochen KURIER berichtete). Am gestrigen Mittwoch hatten beide Fraktionen zur Nominierungsversammlung eingeladen, eine der ersten größeren Veranstaltungen ohne Maskenpflicht, wo man den oder die möglichen Kandidaten genauer unter die Lupe nehmen konnte. Entsprechend der Einladung teilten sich die Ortsvorsitzenden ihrer Parteien, Jens Gaiser (CSU) und Michael Helfert (SPD) die Leitung der Sitzung.

Vorstellen musste sich Christian Kähler freilich nicht mehr – vielmehr galt es, die Motivation darzustellen, die ihn vor sechs Jahren zu der Kandidatur brachte und nun erneut dazu bewog, „seinen Hut in den Ring zu werfen“; wobei Kähler zumindest innerhalb der beiden Fraktionen keinen Gegenkandidaten fürchten muss.



Vor sechs Jahren, erinnerte Kähler, sei er angetreten, um sich voll und ganz in den Dienst der Gemeinde zu stellen und alle Aufgaben zuverlässig und zielstrebig ohne Selbstzweck anzugehen. Es sei ihm nie um sich oder seine Person gegangen. Sondern, um das Beste für Türk­heim und dessen Bürger zu erreichen – konstruktiv, ehrlich und menschlich. „Ich habe mich intensiv in die Themen, die uns alle bewegen, eingearbeitet.“ Mitgestalten und Verantwortung übernehmen – das war der Antrieb für meine Arbeit“, sagte der Rathauschef rückblickend. Und er sei bereit, immer 100 Prozent zu geben, und das nicht nur vom Schreibtisch aus. „Ich wollte raus und mit den Leuten reden.“ Weshalb er an die 100 Jubiläen pro Jahr, vor allem Geburtstage, besuche. Das sei eine große Herausforderung, schmunzelt der Familienvater, der seit fast 30 Jahren verheiratet ist und zwei erwachsene Kinder hat. Ohne Familie, vor allem ohne den Rückhalt seiner Frau Petra, war sich Kähler denn auch bewusst, wäre es all die Jahre nicht gegangen.



Auch das Vertrauen, das die Menschen in Türkheim in ihn setzten, die zahlreichen positiven Rückmeldungen aus der Bevölkerung und von den Mitarbeitern sowie der Spaß an der Arbeit würden ihn nun bestärken, weiterzumachen. Denn ihm sei auch klar geworden, „eine Amtsperiode reicht nicht, um alles umzusetzen. Es gibt immer was zu tun, auch in Zukunft.“ Gemeinsam habe man den Heimatort vorangebracht und für die Menschen viel bewegt.

Insbesondere erinnerte Kähler an die Verkeimung des Trinkwassers, die man gelöst habe; an den Neubau der Kindergärten sowie die Grundschulerweiterung und aktuell die Umsetzung des Projektes Waaghaus sowie der Neubau der Sozialwohnungen. Türk­heim sei heute gut aufgestellt und „wir können alle sehr zufrieden sein, dass wir in einer tollen Gemeinde leben“, so Kähler. „Aber dies müssen wir erhalten und die Aufgaben und Herausforderungen, die kommen werden, gilt es gemeinsam anzupacken.“

Und die Ziele?

Welche Herausforderungen er dabei im Blick hat? Wie Kähler sagte, habe er zahlreiche Projekte auf den Weg gebracht, deren teilweise Umsetzung noch zu bewerkstelligen sei. „Die große Aufgabe wird sein, dass es uns finanziell weiterhin gut geht, aber es wird vielleicht auch mal notwendig sein, Schulden zu machen, die wir aktuell faktisch nicht haben.“



Der Schwerpunkt liege in naher Zukunft weiterhin beim Wohnraum, der Infrastruktur und der Kinderbetreuung sowie der Standortsicherung für die Firmen und einem Konzept für die Jugend, für junge Familien und die Älteren in der Gemeinde. Auch die Unterstützung der Vereine und Ehrenamtlichen und eine klimafreundliche Umsetzung all dieser Themen hat sich Kähler auf die Fahnen geschrieben. „Ein besonderes Projekt gibt es jetzt nicht“, sagte Kähler. Denn, auch wenn vorausschauend geplant werde, würden immer wieder Neuerungen kommen, gesetzliche Entscheidungen, Förderungen, die oftmals eine Dynamik reinbrächten, die so nicht geplant gewesen sei und auf die immer flexibel reagiert werden müsse. Die wichtigste Aufgabe als Bürgermeister sei, „die Chancen für unsere Gemeinde zu erkennen und durch gute Zusammenarbeit zu nutzen“, schloss Kähler seine Rede und bot an: „Meine Türe steht immer für alle und alle Fragen offen“.

Bevor Kähler mit 100 Prozent der Stimmen gewählt wurde, merkte Walter Fritsch an, dass Türkheim mit Kählers Wahl den besten Bürgermeister bekomme, den es verdiene. „Das Glück folgt den Fleißigen“, erinnerte er. Und so habe Kähler sein Amt stets gehandhabt.

