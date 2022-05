Türkheim: Einkommenssteuerbeteiligung auf Rekordkurs

Von: Oliver Sommer

Von sprudelnden Steuereinnahmen im ersten Quartal konnte zuletzt einmal mehr Türkheims Kämmerer Claus-Dieter Hiemer berichten. © wk

Türkheim – Mit 1,27 Millionen Euro lag die Einkommenssteuerbeteiligung für den Markt Türkheim im ersten Quartal 2022 so hoch wie noch nie. Konnte Kämmerer Claus-Dieter Hiemer schon im vergangenen Jahr eine Rekordbeteiligung verbuchen, könnten die Einnahmen aus diesem Bereich heuer an der Fünf-Millionen-Euro kratzen, wenn es nicht zahlreiche Unwägbarkeiten gäbe.

Die Türkheimer Finanzen sind grundsolide, nicht zuletzt, weil Claus-Dieter Hiemer mit Argusaugen über Einnahmen und Ausgaben wacht. In dieser Funktion konnte Hiemer denn auch in den vergangenen beiden Jahren immer wieder positive Entwicklungen vermelden, vor allem die Gewerbesteuerentwicklung unter besonderer Berücksichtigung der Pandemie. Und genau deshalb schwang bei Hiemers Bericht die Vorsicht mit – respektive stand ein großes Fragezeichen unübersehbar im Raum.



Schon einmal hatte Hiemer eine gute Entwicklung gesehen im ersten Quartal – nämlich 2020, bevor Corona richtig Fahrt aufgenommen hatte. Und auch diesmal sieht der Finanzexperte das erste Quartal unbeeinflusst von der weltpolitischen Lage, insbesondere dem Krieg in der Ukraine. Entsprechend könnte sich die Einkommenssteuerbeteiligung auch im Laufe des Jahres entwickeln, fürchtet Hiemer. Gehe man vom ersten Quartal, also einem Vierteljahr aus, könnten fünf Millionen Euro in die Kassen des Marktes gespült werden.

Korrektur nötig?

Wären da nicht Unwägbarkeiten wie der Ukraine-Krieg und Corona, das derzeit vorbei aber eben noch nicht vergessen ist. Außerdem sieht der Fachmann die inzwischen mehrfach nach unten korrigierten Wachstums­prognosen, ein dräuende Rezession ebenso wie die derzeitige Inflation, die die Entwicklung „nachhaltig“ negativ beeinflussen können. Er rechne mit „vier­einhalb, eher 4,4 Millionen Euro“, sagte Hiemer.



Bei der Gewerbesteuer geht der Kämmerer derzeit von „fünf Millionen plus X“ aus. Man sei gut auf Kurs, aber trotzdem mahnte Hiemer zu einer gewissen Vorsicht. Das alles wird in die Haushaltsberechnungen mit einfließen, die Hiemer gerade vorbereitet. Allerdings werde er den Haushaltsentwurf erst Ende Juni präsentieren, so Hiemer. Die nächste Gemeinderatssitzung ist bereits am 25. Mai.



Angesichts der erwarteten Einnahmen spielten die „Ausgaben“, von denen Christian Kähler berichtete, bzw. für die er sich das Okay seiner Gemeinderäte holte, nur eine untergeordnete Rolle. Geschuldet sind diese Ausgaben auch der Krise in der Ukraine und den ins Unterallgäu geflüchteten Einwohner von dort. Denn die Menschen sollen möglichst rasch die deutsche Sprache lernen, wenn sie hier arbeiten wollen. Gerade habe man den ersten Deutschkurs mit 16 Teilnehmern an der Volkshochschule beendet, erklärte der Bürgermeister.

Nun gehe es darum, den Kurs weiterzuführen, die Kosten für die gut sechs Wochen belaufen sich auf 3.500 Euro, die man „aus eigener Tasche gezahlt habe“, so Kähler weiter. Finanziert werden sollten die Kurse unter anderem aus den eingegangenen Spenden, allerdings befinden sich auf diesem Konto gerade einmal 2.500 Euro, weshalb man „offen für mehr“ sei. Bis Pfingsten könne man die Kosten abdecken, trotzdem wartet der Markt auf die Unterstützung aus München. Final meinte Kähler, dass es nicht am Geld scheitern solle. „Es ist ein guter, vor allem ein wichtiger Zweck“, sagte Kähler. Man werde den Deutschkurs weiterführen und das Geld investieren, was die Gemeinderäte mit ihrer Zustimmung unterstrichen.