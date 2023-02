Türkheim: Für die Celtics steht das vorletzte Hauptrundenspiel an

Am kommenden Sonntag in Bad Bayersoien sollen auch die Fans mit aufs Eis - aber nur, um ein Gruppenfoto zu machen. © Archiv: Schoder

Türkheim/Bad Bayersoien - Noch zwei Hauptrundenspiele stehen für die ESV Türkheim Celtics auf dem Programm, bevor die heiße Phase der Saison startet, die Aufstiegsplayoffs der Bezirksliga Bayern.

Das erste dieser beiden letzten Hauptrundenspiele findet am kommenden Sonntag um 16:30 Uhr zu Hause gegen den ESV Bad Bayersoien statt. Dafür haben sich die Verantwortlichen des ESVT etwas Besonderes überlegt. Wie schon in den Jahren zuvor gibt es auch in der Saison 22/23 einen Blaulichtspieltag. Das bedeutet: Alle, die beruflich oder privat in Feuerwehr, Sanitätsdienst, Polizei, THW, Bundeswehr oder ähnlichen Organisationen tätig sind, erhalten kostenlosen Eintritt zum Heimspiel gegen den ESV Bad Bayersoien. Darin eingeschlossen sind auch alle, die im Gesundheitswesen oder in der Pflege etc. arbeiten. Kommt einfach in eurer Uniform zum Spiel oder bringt einen Nachweis mit, dass ihr in einer der genannten Organisationen tätig seid und zeigt ihn an der Kasse am Eingang vor. Nach dem Spiel würden sich die Celtics freuen, wenn alle Türkheimer Fans auf die Eisfläche kommen, um mit dem Team ein Mannschaftsfoto zu machen.

Nun zum sportlichen: Die Gäste aus Bayersoien spielten bis letzten Sonntag noch eine entscheidende Rolle im Kampf um einen der beiden begehrten Playoffplätze. Durch ihre Niederlage gegen Schongau und dem zeitgleichen Punktgewinn der Celtics in Lindau gibt es für die Soier keine rechnerische Chance mehr, einen der ersten beiden Plätze zu belegen. Dennoch dürfte die Motivation der Oberbayern groß sein, drei Punkte einzufahren, um die Saison als Drittplatzierter und somit unter den Top 3 der Bezirksligagruppe West zu beenden. Dass das Team von Trainer Timmo Weindl den Anspruch besitzt, zu den Spitzenteams der Liga zu zählen haben, hat es in dieser Saison schon mehrfach bewiesen. Die Celtics sind sich trotz des 1:7 Sieges aus dem Hinspiel der schweren Aufgabe bewusst, vor der sie am Sonntag stehen werden. Unter der Woche wurden die beiden Niederlagen gegen Ravensburg und Lindau nochmal intensiv aufgearbeitet und versucht, die Marschrichtung für die letzten beiden Hauptrundenspiele und dann für die Playoffs vorzugeben. Positive Nachrichten gibt es aus dem Lazarett der Celtics. Mit Maxi Sams ist diese Woche der letzte verletzte Spieler beim ESVT wieder ins Training eingestiegen, sodass das Türkheimer Trainerduo Fischer-Furtner am Sonntag aus dem Vollen schöpfen kann.

Celtics-Stürmer Matthias Wexel ordnete das Spiel gegen Bayersoien im Vorfeld wie folgt ein: „Als Team müssen wir aus den letzten beiden Spielen die 6 Punkte mitnehmen, um mit einem guten Gefühl in die Playoffs starten zu können. In den letzten Partien hat uns die nötige Effizienz vor dem Tor gefehlt. Diese werden wir in den Playoffs und gegen Teams wie Bad Bayersoien definitiv brauchen. Sie haben zwar keine Chancen mehr auf die Playoffs, dafür befinden sie sich in einem engen Kampf um den dritten Tabellenplatz. Glücklicherweise sind bei uns alle ausgefallenen Spieler wieder genesen und daher können wir wieder in Top-Besetzung antreten.“

Die ESV Türkheim Celtics freuen sich, seit langem wieder ein Heimspiel vor ihren grandiosen Fans bestreiten zu dürfen. Umso schöner ist es, wenn diesmal viele da sind, die das Angebot des Blaulichtspieltags annehmen und am Ende ein Foto mit den Celtics schießen.

wk