Türkheim: Grünes Licht für PV-Freiflächenanlage

Von: Oliver Sommer

Diese im Aufbau befindliche PV-Anlage zeigt, welcher Einsatz von Rohstoffen nötig ist, um das Licht der Sonne einzufangen. © Sommer

Türkheim – Als die Anträge, großflächig wertvolles Grünland mit PV-Anlagen zu überziehen, das erste Mal in Türkheimer Marktgemeinderat aufschlugen, erbaten sich die Räte Bedenkzeit und wollten die „fortschrittliche“ Technologie zur Stromerzeugung nicht pauschal ablehnen. Mit einem Leitfaden sollte den Räten eine Abstimmungshilfe in die Hand gegeben werden. Trotzdem wurde auch in der jüngsten Sitzung nochmals diskutiert, denn während ein Teil der Räte einen Energienotstand befürchtet, sehen andere die für die Lebensmittelproduktion wertvollen Flächen schwinden.

Trotz des Vorlaufes, trotz Leitfaden und vorangegangener Diskussionen brandete erneut ein Widerstreit auf, über die Sinnhaftigkeit der Verspiegelung der Grünflächen. Insbesondere Peter Ostler (Wählervereinigung Türkheim) stellte auch den Sinn des Wortes „Konversionsfläche“ in Frage. In seinen Augen hätte sich nichts geändert, so der altgediente Marktrat, würden die Flächen an der Kläranlage seit 120 Jahren für die Erzeugung von Lebensmitteln genutzt.Vor allem weise der dortige Boden, ein mehrere 100 Meter breiter Streifen auf beiden Seiten der Bahnlinie, noch immer gute Bonitätswerte auf.



Und Marcus Jakwerth (FW), selbst Landwirt, verwies darauf, dass man genügend freie Flächen hätte, etwa entlang der A96, die zuerst zugebaut werden könnten, ehe man daran gehe, landwirtschaftliche Flächen zu bebauen. Im Speziellen gab er auch zu bedenken, wie viel Zeit die Räte investiert hätten bei der Diskussion dieses Themas. Man habe viel Potenzial in Türkheim, das genutzt werden könnte.



Und auch Josef Vogel (FW) machte seine ablehnende Haltung deutlich: Hier gehe zu viel guter landwirtschaftlicher Grund verloren, sagte er. Außerdem, und damit reagierte er auf einen Zeitungsartikel, den Gudrun Kissinger-Schneider zitiert hatte, nehme man Irsingen damit die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Insgesamt würde die PV-Anlage zu dicht an die Wohnbebauung heranrücken. Der kleine Ortsteil sei durch das nahe Umspannwerk etwa, schon genug belastet und man sehe ja, wohin die mangelhafte Pflege der PV-Anlagen führe. Vielleicht auch deshalb hatte sich der Marktrat im Folgenden explizit gegen den „Bergblick“ als Straßennamen in Irsingen ausgesprochen (eigener Beitrag dazu unten auf dieser Seite).



Nun ging es in der Diskussion um die beiden vorliegenden Bauanträge für die Errichtung von PV-Freiflächenanlagen südlich Irsingens und nahe der Kläranlage in Türkheim. Während die Mahner sich bei der Anlage in Irsingen durchsetzen konnten und mehrheitlich gegen eine Sonnenkollektoranlage südlich des neuen „Mittelfeldes“ stimmten, gaben bei der Fläche an der Kläranlage zwei Drittel der Räte ihr Einverständnis – nur sechs votierten dagegen. Insbesondere die beiden Grünen-Markträtinnen Josten und Kissinger-Schneider hielten an ihrer Überzeugung (auch bei Irsingen) fest, man müsse dem Leitfaden folgen und die derzeitigen Maßnahmen würden nicht weit genug gehen. So hatte Gudrun Kissinger-Schneider unter anderem eine Studie des Fraunhofer Instituts ins Spiel gebracht, der zu Folge man ohne Einbußen auf landwirtschaftliche Flächen Sonnenkollektoren installieren könnte und etwa vier Prozent mehr Leistung erzielen könnte.

Derzeit produzieren sämtliche auf dem Gebiet Deutschlands installierten PV-Anlagen so viel Strom (wenn die Sonne scheint), wie die drei verbliebenen Atomkraftwerke Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2. Kissinger-Schneider monierte in dem Zusammenhang, dass der Markt Türkheim weder einen Windkümmerer habe noch ein Konzept, wie die Dächer mit PV-Anlagen zugebaut werden könnten. Außerdem böte die „Agri-PV“ auch Schutz für die landwirtschaftlichen Böden. Im Beschluss votierten 13 der 19 stimmberechtigten Räte schließlich dafür, dass die gesamte Wiese im Norden Türkheims bebaut werden darf.