Gute Taten

Türkheim: Haushalt für 2023 vorgestellt

Von: Oliver Sommer

Trotz LED-Beleuchtung höhere Energiekosten. © Panthermedia

Türkheim - Die jüngste Marktratssitzung nutzte Kämmerer Claus-Dieter Hiemer wieder, um den Markträten einen aktuellen Überblick über die Finanzen zu verschaffen. Dabei ging es auch um die LED-Beleuchtung und die Strombeschaffung.

Die aktuelle Entwicklung, insbesondere die der Energiepreise, treibt schon kuriose Blüten. In den Bekanntgaben erwähnte Bürgermeister Christian Kähler unter anderem, dass man heuer wieder bei der Bündelausschreibung für den Strompreis teilnehmen werde, nachdem man im vergangenen Jahr ausgesetzt hatte. Die Kommunen müssen verpflichtend bis zum 17. Februar zu- oder absagen, weshalb das Thema in der letzten nicht öffentlichen Sitzung diskutiert worden war.

Kämmerer Claus Dieter Hiemer hatte zum einen die vorläufige Jahresrechnung für das vergangene Jahr im Gepäck und zum anderen eine interessante Kostenaufstellung zum Thema Straßenbeleuchtung.

Paradoxe Kalkulation

Bis Ende 2016 war die Straßenbeleuchtung im Markt auf lichtemittierende Dioden, kurz LED, umgestellt worden. In diesem Jahr betrug der Verbrauch fast eine Viertel Million Kilowattstunden oder rund 50.000 Euro. Im vergangenen Jahr waren diese Zahlen zusammengeschrumpft auf weniger als 100.000 Kilowattstunden bei gleichzeitigen Kosten von knapp 20.000 Euro. Heuer allerdings muss der Markt für die 92.000 Kilowattstunden Energie mehr als das Doppelte, rund 46.000 Euro hinblättern. Und dies auch nur aufgrund der bundespolitischen verordneten Preisbremse. Ansonsten wären es knapp 80.000 Euro, erklärte Hiemer.



Für die kommenden Jahre 2024 und 2025 werden die Strompreise, dann dank der Bündelausschreibung, bei 58.000 bzw. 46.700 Euro liegen; hätte man nicht auf LED umgestellt, bemerkte der Finanzexperte, müsste man um die 200.000 Euro pro Jahr für die Straßenbeleuchtung mehr berappen. Leisten könnte sich das der Markt allemal, wie die aktuellen Finanzzahlen zeigen.



So liegen nahezu alle Werte der Jahresrechnung 2022, also der Haushaltszahlen, über Plan. Die Kommune nahm im Verwaltungshaushalt rund 700.000 Euro mehr ein als geplant und musste rund 640.000 Euro weniger ausgeben, weshalb man hier mit 1,345 Millionen Euro über dem Plan liege, die so komplett an den Vermögenshaushalt überführt wurden.



Dort allerdings lagen die Einnahmen 2,3 Millionen Euro hinter den Erwartungen, ebenso wie die Ausgaben, weshalb in Summe der Vermögenshaushalt zwar mit 1,27 Millionen Euro unter dem Plan, das vorläufige Jahresergebnis aber noch 67.000 Euro über dem Plan liegt. Somit habe man 75.000 Euro mehr an die Rücklagen zuführen können, die Ende 2022 damit bei 4,4 Millionen Euro gelegen haben.





Gute Taten

Angesichts dieser Zahlen fiel es den Gemeinderäten nicht schwer, 2.000 Euro für die Erdbebenopfer in der türkisch-syrischen Grenzregion zu spenden. Noch großzügiger zeigt man sich gegenüber der Ukraine. Dieser wurde das alte Löschfahrzeug der Kommune, das LF8, gespendet. Die Feuerwehr hatte das Fahrzeug im vergangenen Herbst ausgesondert, nachdem das neue Ersatzfahrzeug eingetroffen war. An sich sollte das Löschfahrzeug verkauft werden, nun unterstützt es die Bemühungen in der Ukraine. Die von dort eintreffenden Flüchtlinge beschäftigen die Politiker im Unterallgäu und in Türkheim über den Maßen, werden doch Unterkünfte händeringend gesucht. Das Thema sei prekär, so der Bürgermeister, sei man doch ansonsten gezwungen, wieder die Turnhallen hergeben zu müssen, sollte sich kein Platz für die Geflüchteten finden lassen.