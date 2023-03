Türkheim: Im interkommunalen Gewerbegebiet entsteht Zentrum für E-Mobilität

Von: Oliver Sommer

Im interkommunalen Gewerbegebiet entsteht bald ein Zentrum für E-Mobilität. © Oliver Sommer

Türkheim - Das Gewerbegebiet Unterfeld an der A96 wird bald um ein„Dienstleistungszentrum für Mobilität“ reicher. Unter einem Dach soll auf 10.000 Quadratmeter Fläche neben einem klassischen Auto­haus mit Verkauf und Reparatur ein Zentrum der E-Mobilität entstehen, so Alfred Heiß vom Auto­haus Schragl. Nun wurden die Pläne für das Vorhaben im Marktrat vorgestellt.

In leuchtenden Farben hatte Alfred Heiß seine Pläne für das „Home und Mobility“-Zentrum vor rund zehn Monaten vor den Türkheimer Gemeinderäten skizziert. Nun stellte Peter Greckenhofer, der geschäftsführende Architekt von OTT-Architekten, die Pläne für einen „klassischen Holzhybridbau“ vor, der künftig das Autohaus Schragl an seinem neuen Standort in Türkheim repräsentieren soll. Eingekeilt zwischen Staatsstraße und der Bundesautobahn sowie der Unterfeldstraße werden auf 10.000 Quadratmetern Fläche neben einem herkömmlichen Autohaus mit Reparatur- und Prüfständen vor allem Infrastruktur für die Elektromobilität entstehen. Dazu plant Heiß zahlreiche Ladestationen für die Elektroautos. Und während diese „tanken“, was je nach Ladevorgang durchaus auch schon mal länger als eine halbe Stunde dauern kann, sollen sich die Menschen im Inneren des flachen, quaderförmigen Gebäudes mit seiner schwarzen und teils gläsernen Fassade verköstigen lassen oder mit ihren Kindern in die Erlebniswelt eintauchen.



En Details stellte Greckenhofer die Elemente vor – neben einer Waschstraße mit Saugplätzen im Nebengebäude auf der Nordseite findet der Reparaturbereich ebenso oberirdisch wie die Gastronomie im Hauptgebäude Platz. Im Untergrund verschwinden sollen hingegen die zahlreichen Stellplätze für Kunden und den Autoverkauf – um die 500 plant Greckenhofer in der 5.000 Quadratmeter großen Tiefgarage.



Auch Business- und Seminarräume sollen in dem Neubau, der ursprünglich als reiner Holzbau angekündigt war, unterkommen, die man auch extern anbieten wolle, wie es hieß. Auf Nachfrage erklärte der Planer, dass zumindest die gesamte Dachkonstruktion, die neben den abgeschirmten Wartungsbereichen auch den gläsernen Verkauf und die Erlebniswelt überspannt, in Holzbauweise geplant sei. Wenige Oberlichter werden Tageslicht in den Servicebereich leiten, in der Hauptsache aber sollen dort LED- Deckenleuchten, die mit Hilfe der Photovoltaikanlage auf dem Hallendach betrieben werden, die Mitarbeiter und ihren Arbeitsplatz erhellen. Dank eines Batteriespeichers bleibe man auch in dieser Hinsicht flexibel, so der Architekt. Außerdem seien alle Bereiche, auch die im Untergrund geplanten Lagerbereiche und die Toiletten barrierefrei erreichbar.



Zuvor bereits hatte Constantin Vogg vom gleichnamigen Ingenieurbüro den vorhabensbezogenen Bebauungsplan vorgestellt, der die Details für den Neubau regelt. Zahlreiche Einwendungen wurden diskutiert, so nochmals vorgestellt und der Plan, ebenso wie der Bauantrag der „Grünes Allgäu GmbH“, mit je zwei Gegenstimmen, beschlossen. Man sei guter Dinge, so Alfred Heiß, noch im April mit dem Bau beginnen und diesen innerhalb von 16 Monaten beenden zu können.