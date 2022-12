Türkheim: Konträre Einschätzungen zum Wertach-Aufstau

Ist die Wertach noch „ganz dicht“?

Von Oliver Sommer schließen

Türkheim – Wie berichtet, möchte das Wasserwirtschaftsamt einen Versuch durchführen lassen, der zeigen soll, ob ein höherer Aufstau der Wertach bei Türkheim ohne Gefahr und Probleme für die Bevölkerung möglich ist. Während noch bis Mitte Dezember Eingaben gemacht werden können gegen den Versuchsaufstau, standen Fachleute den Gemeinderäten Rede und Antwort. Kernpunkt, aus Sicht der Befürworter der Wasserkraft, ist die Frage, ob die Wertach „dicht“ ist, also den Grundwasserstand nicht beeinflusst. Die Wasserkraftgegner, unter anderem der Bund Naturschutz, glauben, dass die vorgelegten Zahlen und Fakten nicht ausreichend sind.

„Schauen Sie sich die Wiesen rechts und links an“, fordert Alois Ruf den Betrachter auf. Ruf ist Betreiber des Wasserkraftwerkes am nordöstlichen Rand von Türkheim, das er vor gut zweieinhalb Jahrzehnten realisiert hat. Seinerzeit schon mit viel Gegenwehr aus der Bevölkerung und unter Inkaufnahme von Leistungsverlusten. Nun steht er an einem „Werkskanal“, dem Mühlbach, der bis kurz hinter Wiedergeltingen seinen natürlichen Lauf folgen darf, um dann, begradigt wie die Wertach, seit 100 Jahren Wasser für das Salamander-Kraftwerk zu liefern. Und worauf Alois Ruf hinaus will, ist klar zu erkennen: Weder ist der kleine Bach ein stehendes Gewässer geworden noch zu einer Kloake. Allerdings erhebt sich der Kanal gut eineinhalb Meter über seine Umgebung, ohne dass die Wiesen unter Wasser stünden – außer nach einem Starkregen, wenn sich der Boden mit Wasser vollgesogen hat und nichts mehr aufnehmen kann, wie Ruf sagt.

Auch ein zum Areal von Salamander gehörendes Wohnheim hat keine Pro­­bl­eme mit Grundwasser und auch das gesamte Betriebsgelände von Salamander liegt im Trockenen, obgleich der Werkskanal gut fünf Meter höher das Wasser zum Turbinenhaus bringt. Es ist vor allem dieser letzte Punkt, den sich die Wasserkraftgegner zu eigen gemacht haben und reklamieren. Ein höherer Aufstau der Wertach würde automatisch dafür sorgen, dass tieferliegende Bereiche des Marktes vom Grundwasser geflutet würden. Deshalb wehren sie sich vehement gegen einen Probestau, der genau diese Problematik erhärten oder entkräften könnte, wenn die Wertach, wie Alois Ruf meint, ein dichtes Gerinne ist – ein ebenso dichtes Gerinne wie der Werkskanal.



Argumente, die Alois Ruf im Gemeinderat vortrug, untermauert mit Fakten seitens eines hydrogeologischen Gutachtens, das während der vergangenen zehn Jahre mithilfe von 15 Grundwassermessstellen erstellt wurde.

Jetzt erst der Antrag für den Probestau

Argumente, auf die Landrat Alex Eder so nicht eingehen konnte. Allerdings erinnerte der in Türkheim lebende Landrat in seinen einführenden Worten daran, dass man angesichts der aktuellen Situation und einer Versorgungssicherheit jenseits von Kohle- und Atomstrom vor allem grundlastfähige Energiequellen benötige, die rund um die Uhr, an sieben Tagen in der Woche, winters wie sommers Strom liefern. Insbesondere betonte der Landrat auch, dass nun erstmals ein Antrag gestellt wurde, einen Probestau durchzuführen. „Das Thema ist mir wichtig, aber es muss funktionieren“ sagte er und verwies dabei auf die Grundlastfähigkeit der Wasserkraft. Wichtiger noch sei, dass man für den Versuch „nichts Neues bauen, kein Kilogramm Zement“ einsetzen müsse, sondern „nur am Regler drehen, um mehr Strom zu erzeugen“. Die einzige Einschränkung für den in Türkheim lebenden Landrat, es darf „nicht auf Kosten anderer geschehen“.



Beweissicherungsverfahren als Voraussetzung

Auch Alois Ruf möchte nicht auf Kosten anderer Strom erzeugen. Unter anderem hatte er in seiner Rede davon gesprochen, den Versuch sofort abbrechen zu wollen, sollte Grundwasser aufdringen. Während Gudrun Kissinger Schneider allerdings ein



„fehlendes Beweissicherungsverfahren für im Bereich des Rückstaus befindliche und damit betroffene Gebäude“ kritisierte, ist genau dies, die Dokumentation des Ist-Zustandes unabdingliche Voraussetzung für den Probestau. Dabei werden, auf Kosten des Antragstellers, Beweise gesichert und vorhandene Schäden dokumentiert, sodass es im Nachgang zum Probestau möglich ist, zu belegen, ob Schäden durch diesen entstanden sind oder schon durch frühere Ereignisse. Zudem habe er, seitens des KWT eine Versicherung mit einer Versicherungssumme von zehn Millionen Euro Deckungssumme abgeschlossen für eventuelle entstehende Schäden, versicherte Alois Ruf. Demgegenüber bleibt es für die Vertreterin von Bund Naturschutz und Grünen-Fraktion aber „unverantwortlich, dass der Rückstau bis in den Bereich der Wohnbebauungen hinreichen wird“, wie sie gegenüber dem Wochen KURIER schreibt. Und meint im Folgenden, aus der Tatsache, dass der Probeaufstau, als Voraussetzung für eine wasserrechtliche Genehmigung eines dauerhaft höheren Aufstaus, nur zwei Jahre dauern soll, ablesen zu können, „dass die Betreiber davon ausgehen, dass Schäden entstehen könnten. Sonst würden sie ja sofort eine dauerhafte Anstauung beantragen“.



Auch aus Sicht des Bürgermeisters habe der Gutachter Udo Bosch nicht alle Zweifel ausräumen können. Der Geologe aus Markt Rettenbach betreut seit zehn Jahren, als bei einer Infoveranstaltung bzw. Bürgerversammlung die Frage eines Höherstaus diskutiert wurde, die Beobachtungspegel im Bereich des Kraftwerkes. So verweist Christian Kähler auf die Altarme des einstigen Wildflusses, der seit über 100 Jahren mit Begradigungen und Aufstauungen „gezähmt“ wird. Besonders an diesen Altarmen, so Kähler, fehlten Messstellen, mit deren Hilfe zweifelsfrei bewiesen werden könnte, dass es keine Verbindung zwischen Wertach und Grundwasser geben kann.



Betroffen wären wohl einige, auch gemeindeeigene Gebäude im Bereich des Gewerbegebietes Nord, etwa ein großer KFZ-Betrieb, wo die Grundwasseroberfläche ohnehin oberflächennah anstehe. Man wisse, so Kähler, dass in diesen Bereichen das Grundwasser weniger als zwei Meter unter der Geländeoberkante ansteht.



Unter anderem sei die Frage, ob bei Starkregen die Wertach das Grundwasser weiter unter Druck setze. Nicht umsonst aber gibt es im Bebauungsplan für den Bereich der Ettringer Straße die Klausel, dass bis zu drei Überflutungen pro Jahr durch die Bauwerber hinzunehmen sind. Was allerdings, darauf weist Alois Ruf in seiner Rede explizit hin, nie passiert ist, da durch das Wehr sogar Hochwasserereignisse wie ein „Hundertjähriges“, mit einer Schüttung von mehr als 350 Kubikmeter Wasser pro Sekunde problemlos abgeführt würden. „Dies war der Albtraum, nämlich das Pfingst-Hochwasser 1999“, so Ruf. Somit sei aus seiner Sicht der Beweis erbracht.



Richtig ist, dass das gerade fertiggestellte Kraftwerk 1999 wohl auch die kommunale Kläranlage im Unterstrom vor den Hochwassermassen geschützt hat.



Nun liegt es am Landratsamt, ob man nach Eingang aller Anregungen und Beschwerden, unter anderem gibt es auch eine Stellungnahme der Wertachfreunde, den Probeaufstau bedingungslos oder mit Einschränkungen genehmigt oder weitere Maßnahmen wie Beobachtungspegel, fordert.



Bis zum 15. Dezember haben alle Türkheimer dazu die Möglichkeit.