Türkheim: Kuck- und Lauschtheater begeisterte die Kleinen

Von: Regine Glöckner

Das Kuck- und Lausch Theater gastierte jüngst im Rahmen einer VHS-Veranstaltung im Türkheimer Waaghaus und begeisterte zahlreiche Kinder. © Glöckner

Türkheim – Man kann natürlich – manche Erwachsene müssen sogar – den Samstagvormittag für den Wochenendeinkauf nutzen. Am vergangenen Wochenende konnten Eltern mit ihren Kindern neben so einem Programm mit möglichen Sonderangeboten noch ein ganz anderes „Besonders-Angebot“ erwischen: einen Platz beim Kindertheaterprogramm der örtlichen Volkshochschule und dem dort angebotenen Stück „Das sprechende Tukul“.

Knapp drei Dutzend Erwachsene mit ihren Kleinen zwischen etwa zwei und sechs Jahren hatten sich für die drei Vorstellungen eingefunden und wurden nicht enttäuscht. Ganz im Gegenteil. Dieses Wochenendprogramm trug das Prädikat „pädagogisch wertvoll“ und fand viel Beifall.



Das Kinder-Hörtheater-Stück rund um den kleinen Jumbe berichtete in anschaulich einfachen Bildern und feinen akustischen Szenen von einem Tag im Leben des blinden Buben in seinem Heimatland Äthiopien, wo sein Zuhause ein landestypisches Zelt, ein Tukul ist, welches vor Hitze schützt und in das die Erwachsenen und Kids, ermuntert von der vorzüglichen Theaterpädagogin Kathleen Daniel mit „Hallo, liebe Kinder kommt nur hereinspaziert“, unverzüglich hinein krabbelten. Kaum drin, begann im Dämmerlicht des aufblasbaren und klingenden Runds mit fünf Lichtluken das Hör- und Entdeckungsspiel.

Schon im Herbst vergangenen Jahres war „Kuck und Lausch“ in der Türkheimer VHS zu Gast. Und deren Programmverantwortliche Monika Eidloth hatte gleich zugegriffen und sich eine weitere Produktion gesichert. Und sie kann stolz darauf sein, sich des Themas „Kindertheater“ gemeinsam mit dieser Truppe angenommen zu haben; denn der Vierklang aus Erzählung, Fantasieelementen, Klang und Geräuschen sowie einfachen Requisiten verzauberte die Kinder und auch die Erwachsenen sichtlich. Und es wurde eingelöst, was der fünfjährige Benjamin – „Ich bin aus Bad Wörishofen“ – schon beim Einlass der wartenden Runde noch mitgeteilt hatte: „Ich kann nicht lesen, aber ich kann hören“ und man darf ergänzen: Man konnte unmittelbar spüren und erfassen, wie sich bei Jumbe und seinem kleinen Umfeld so ein Tag abspielte und zu einem Erlebnis wurde.



Prädikat „pädagogisch wertvoll“

In kleinen Sequenzen ging es um Wasser, Tiere, Arbeit und darum, wie wichtig es ist, behutsam mit unserer Umgebung umzugehen. Dabei lauschte man im und ums Zelt Xylofonklängen, Schelle und Trompete, die auch bildlich an den Zeltöffnungen vorbeizogen. Ente Sara lugte schnatternd herein, viele an Angeln schwebende Ameisen, die Giraffe oder der Elefant, dessen Rüssel die cleveren Kleinen sofort als altes Ofenrohr ausmachten, spitzten ins Tukul. Und natürlich das „Drododil“ oder „Krododil“, das die Kinder ob des kleinen Sprachfehlers mit herzlichem Gekicher begrüßten. Jumbes Opa Marcel, der am Stock ging, kam vorbei und die Tante. Nur Jumbes Freund Tom konnte nicht, weil er gerade Windpocken hatte, aber am Ende des halbstündigen Stückes gottlob schon wieder gesund war.



Seit 2016 betreiben die Theatermacherin Nartan Niemeyer und der Verleger, Autor und Stücke-Schreiber das Metier des Kindertheaters zwischen München und Tussenhausen und bedienen gerade auch im Unterallgäu eine Nische. Um Fantasie, Erlebnis, Wahrnehmungs -und vielseitige Sinnesschulung dreht sich deren so kindgerechte Hörtheater-Produktionslinie.



Natürlich spukt es abends im und um das Tukul und der blinde Jumbe, der nur im Traum etwas sehen kann, hörte und spürte, wie alle im Zelt, wie man leise summend und singend Frau Pustegeier, ihre wilden Genossen und die schwebenden Tischtücher vertrieb. Allein die fiese Stechmücke fiepte noch, als alle schon wieder hellwach waren und das Spielstück beendet war.



Und, wahrlich kein Spuk: Im Herbst kommt „Kuck und Lausch“, das Theater der wunderbar-kreativen Einfachheit, dank VHS wieder in die Marktgemeinde.