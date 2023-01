Türkheim: Mit den Celtics zum Spitzenspiel nach Ravensburg

Wer die Celtics am kommenden Sonntag zum Spitzenspiel nach Ravensburg begleiten will, kann im Mannschaftsbus des ESVT mitfahren. © ESVT

Türkheim/Ravensburg - Für die ESV Türkheim Celtics steht am Sonntag die weiteste und wohl auch schwerste Auswärtsfahrt der bisherigen Saison auf dem Programm. Um 18 Uhr kommt es in der CHG-Arena zum Spitzenspiel gegen den EV Ravensburg.

Die Oberschwaben aus dem Nachbarbundesland, vor der Saison in die bayerische Bezirksliga gewechselt, gingen mit der Mission „direkter Aufstieg in die Landesliga“ an den Start. Dass die Bezirksliga kein Spaziergang wird, dürfte den Ravensburgern nach einem etwas holprigen Start, der alles andere nach Plan verlief, dann auch bewusst geworden sein. Den Niederlagen gegen Bad Wörishofen und Buchloe (5:0 Wertung wg. Einsatz eines nicht spielberichtigen Spielers) folgte die 7:4 Pleite im Hinspiel gegen die ESV Türkheim Celtics. Seitdem läuft es aber bei den Ravensburgern: Aus 6 weiteren Spielen konnte man mit 6 Siegen die volle Punkteausbeute holen und dem Anspruch, ein Spitzenteam der Liga zu sein, gerecht werden. Außerdem stellt man im Moment mit nur 24 Gegentreffern aus 12 Partien die beste Defensive der Liga. Der Kader, der Trainer Martin Massak zur Verfügung steht, ist fast identisch mit dem, der den Einzug in die Playoffs der Regionalliga Baden-Württemberg geschafft hat und weist zweifelsohne die höchste Qualität in der Bezirksligagruppe West auf. Ein schweres Brett also, dass es am Sonntag für die Celtics zu bohren gibt. Der ESVT steht weiterhin auf Platz 1 der Tabelle, dahinter lauern die Ravensburger mit 9 Punkten Abstand aber auch mit 2 weniger absolvierten Partien. Die Celtics konnten sich unter der Woche intensiv auf die Partie vorbereiten, müssen aber nach wie vor auf die Langzeitverletzten Stammkräfte Hitzelberger, Kerber und Keller verzichten. Auch hinter Marco Fichtl, der sich im Spiel gegen Schongau an der Schulter verletzte, steht noch ein Fragezeichen.

Die Favoritenrolle dürfte am Sonntag bei den Ravensburgern liegen. Dennoch wollen die Celtics alles dafür tun, die zweite Überraschung gegen Ravensburg in dieser Saison zu schaffen und die Punkte mit ins Unterallgäu zu nehmen. Übrigens: Den Celtics fehlen nur noch drei Punkte, um den Einzug in die Playoffs perfekt zu machen. Türkheims Co-Trainer Felix Furtner fand vor dem Spiel folgende Worte: „Das Topspiel der Liga steht an, Ravensburg gegen Türkheim. Das lässt doch alle Eishockeyherzen höherschlagen, oder? Dementsprechend hat unser Team mit vollem Ehrgeiz, Konzentration und Härte unter der Woche trainiert. Es wird ein schweres Spiel für uns werden. Im Hinspiel haben wir auch sehr lange kämpfen müssen, um am Schluss als Sieger vom Eis zu gehen. Wir werden aber nicht umsonst nach Ravensburg reisen, sondern alles möglich dafür tun, um wieder mit drei Punkten nach Hause zu fahren.“

Wer die Celtics zum Spitzenspiel nach Ravensburg begleiten will, kann im Mannschaftsbus des ESVT für fünf Euro mitfahren. Anmeldungen unter Tel. 0173/2347279. Abfahrt ist am Sonntag um 14.30 Uhr am Türkheimer Sieben-Schwaben-Stadion.

wk