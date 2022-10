Türkheim: Müssen Bauplätze zurückgegeben werden? Bürgermeister Kähler widerlegt Gerücht

Von: Oliver Sommer

Teilen

Das Gerücht, demzufolge aufgrund der Teuerungen Bauplätze zurückgegeben wurde, widerlegte Türkheims Bürgermeister Christian Kähler kürzlich. © Sommer

Türkheim – In Türkheim haben anscheinend Gerüchte die Runde gemacht, es würden massenhaft Grundstücke zurückgegeben. Dem ist nicht der Fall, wie Bürgermeister Christian Kähler nun in der Gemeinderatssitzung klarstellte.

Dem Vernehmen nach sollen bis zu einem Dutzend Bauwerber aufgrund der schwierigen finanziellen Situation ihre Grundstücke an die Gemeinde zurückgegeben haben. Angesichts steigender Rohstoffkosten und Energiepreise sowie auch der weiter steigenden Arbeitslöhne könnte der Verdacht aufkommen, dass ein Haus zu bauen für den einen oder anderen mittlerweile nicht mehr leistbar ist. Doch so schlimm, wie es sich scheinbar in Türkheim darstellt, ist die Situation (noch) nicht.



Es gebe zwei Fälle, stellte Bürgermeister Christian Kähler klar, wo ein Grundstück zurückgegeben worden sei. Das eine sei im Hauptort, das zweite Grundstück gehöre zum Neubaugebiet in Irsingen. Es gebe mittlerweile Nachrücker, die bei der ersten Vergabe nicht berücksichtigt worden waren, sagte Kähler. Diese dürfen sich nun über ein neues Grundstück freuen.