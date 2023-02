Türkheim: Neue Ausstellung in der Galerie Epple

Grafik trifft Keramik

Türkheim - Kunstliebhaber aus nah und fern dürfen sich freuen: Es gibt wieder eine neue Ausstellung in der Galerie Epple. Und was für eine! Dreißig Jahre Keramik-Sammelleidenschaft und noch mehr Jahre an grafisch-künstlerischer Tätigkeit geben sich bis Ende März ein Stelldichein in der Türkheimer Frühlingstrasse.

Man könnte glatt den Eindruck gewinnen, dass sich mit dieser Ausstellung das kunstliebende Paar Angelika und Franz Epple sozusagen einen zweiten Frühling gönnt: dem Her- und Vorzeigen erwählter keramischer Kunst und der Präsentation von Franz Epples eigenem grafischem Werk aus seinen verschiedenen Schaffensperioden – die allesamt von Anbeginn seiner Tätigkeit denselben handwerklichen Ernst, künstlerischen Tiefgang und eine außerordentlich kreative Neugier auszeichnen.



Angelika Epples Liebe zur Kunst wurde bereits im Elternhaus in Schwabmünchen geweckt, Franz Epple, dem gebürtigen Türkheimer war das Künstlerische wohl eh in die Wiege gelegt und führte ihn als Jugendlichen an die Fachhochschule nach Augsburg, wo er erfolgreich eine Ausbildung zum Grafik-Designer absolvierte.



Und wenn auch beide ihren Lebensunterhalt im öffentlichen Dienst verdienten - ihren Lebensinhalt finden die beiden junggebliebenen Senioren seit etwa fünfzig Jahren gemeinsam in der Kunst. Wohl auch in der Kunst einer Partnerschaft, die ihren Sauerstoff aus der beiderseitigen Anerkennung der jeweiligen künstlerischen Neigung zieht: aus Angelika Epples seit dreißig Jahren ungebrochener Sammelleidenschaft in Sachen Keramik, die sich ihr Mann mit zu eigen machte und Franz Epples nicht versiegende Produktivität als Grafiker, dessen – meist nächtliches – zeichnerisches Arbeiten mit Feder, Tusche, Tempera seine Frau mit allerhöchster Wertschätzung bedenkt.



Fans fragen sich vielleicht leicht verwundert: Ja, hab‘ ich denn die Vernissage verpasst? Man muss wissen, dass die Ausstellungseröffnungen bei den Epples schon seit langem zu den künstlerisch-gesellschaftlichen Top-Veranstaltungen in Türkheim gehören; man will unbedingt gern dabeisein, wenn das Galerie-Duo die Pforten zu seiner Galerie und einer immer neuen Ausstellung öffnet und das Künstlervölkchen und die Kunstinteressierten aus nah und fern zusammenfinden zum Schauen, Plauschen, Gucken und Staunen.

Als die beiden nun aber diese, ihre so ganz eigene Ausstellung vorbereiteten, war die gesamtwirtschaftliche Lage aber noch so unsicher, dass man sich auch diesbezüglich deutlicher fürs Private entschied: Besuche in der Galerie lediglich auf telefonische Anfrage und gern zu bevorzugten Terminen von Besuchern. Und so eine kleine Privatführung mit Angelika und Franz Epple hat natürlich ihren ganz eigenen Charme: Franz Epple wird nicht müde, seine künstlerische Auseinandersetzung und Experimente mit Farben, Formen und Material zu beschreiben: Nichts will er dem Zufall überlassen und ist dennoch angewiesen auf die Reaktionen, ja, Ergebnisse, die er mit seinem „Tupfen, Wischen, Drübermalen“ dem Grundmaterial Papier abringt. „Mischtechniken, Frottage, eine Abreibetechnik, Einblicke, Durchblicke, Ausblicke“, Epple ist in seinem Element, wenn er seine Schaffensprozesse beschreibt, bei denen „das Format festgelegt ist, aber Kontrolle und Nacharbeit das Ergebnis bestimmen“.

„Freude an jedem Stück“ diesen Satz nimmt man Angelika Epple sofort ab, wenn sie auf diese oder jene Schale, Vase oder welche keramische Arbeit auch immer hinweist.



Künstlerische Aufrichtigkeit ist bei den Epples wohl das Maß aller Dinge. Und Bescheidenheit; wie denn Angelika Epple ihren Mann geradezu drängeln musste, nun doch mal endlich auch seine eigenen Werke in einer Ausstellung zu zeigen. Was für ein Glück, dass ihr das gelang.

Die geografische Spannweite des Ausstellungsspektrums reicht von Bremen (Martin Mindermann) über Bonn (Petra Bittl) und Donauwörth/Kaisheim (Jochen Rüth) bis nach Dornbirn (Thomas Bohle) und an den Wörthersee (Roland Summer), mit jeweils außergewöhnlichen Exponaten. Und während – wie immer und nie anders erlebt – Angelika und Franz Epple auf die keramischen Glanzleistungen Anderer in ihrer aktuellen Ausstellung hinweisen, ereignet sich die eigentliche Überraschung und faszinierende Schau vor allem an den Wänden der Galerie: wenn das Auge des Betrachters die Gruppierungen und Serien des zeichnerischen Oeuvres von Franz Epple aufnimmt. Dessen ornamentale, architekturbezogene oder abstrakte Aussagen sogartige Wirkung entfalten und samt deren farblichen Schattierungen zum genaueren Hinsehen einladen, ja, geradezu herausfordern. Man möchte sich einfach hinsetzen und schauen. Und das darf man. Den Epples sei Dank.

Kontakt zu den Epples kann unter Tel. 08245/1531 aufgenommen werden.