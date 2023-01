Gut für Co2-Bilanz

Türkheim: Planungen für Bike&Ride-Areal am Bahnhof gehen voran

Von: Oliver Sommer

Die Kastanien vor dem Türkheimer Bahnhof (im Bildhintergrund) sollen stehenbleiben. Sie leisten einen wichtigen Beitrag für den „Klimaschutz“, insbesondere wird durch die Bäume das Microklima stabilisiert. © Oliver Sommer

Türkheim – Die Pläne für die Fahrradabstellplätze am Türkheimer Bahnhof liegen der Deutschen Bahn vor. Im Zuge dessen wurde nun im Marktrat diskutiert, wie und welche Stellplatzmöglichkeiten geschaffen werden sollen. Eine gute Nachricht hatte Bürgermeister Christian Kähler für den Rat ebenfalls dabei: Die Kastanien auf dem Bahnhofsvorplatz dürfen stehen bleiben. Sie können helfen, die CO2-Bilanz des Marktes zu verbessern.

Im Rahmen der Elektrifizierung der Bahnstrecke München-Lindau werden teils auch die Bahnhöfe neugestaltet bzw. bekommen die Kommunen die Möglichkeit, die bisherigen DB-Flächen umzugestalten. Wie berichtet, hat der Markt Türkheim bereits Pläne dazu ausarbeiten lassen, um Platz für motorisierte Pendler zu schaffen und auch Pedalritter und Nutzer des Bus-Nahverkehrs nicht zu vergessen. Neben der bereits umgesetzten Buswendeschleife sollen nun, auch mit finanzieller Unterstützung der Bahn, Fahrrad­abstellplätze entstehen. Noch bis 2027 gibt es die sogenannte „Bike+Ride-Offensive“ an Bahnhöfen, wobei eine mindestens 70-prozentige Förderquote in Aussicht gestellt wird.



In einem Papier, das Kähler seinen Räten zur Verfügung gestellt hatte, wird die Offensive und der genaue Bewerbungs- und Verfahrensablauf beschrieben. So heißt es da: „Die Deutsche Bahn unterstützt Sie dabei, mehr Fahrradabstellplätze an Ihrem Bahnhof zu errichten. Gemeinsam machen wir die klimafreundliche Kombination aus Fahrrad und Bahn noch attraktiver und treiben die Mobilitätswende voran, von der auch Ihre Einwohner profitieren.“



So hätten bei einer Umfrage 67 Prozent der Teilnehmer angegeben, dass zu wenig Fahrrad­abstellplätze am Bahnhof zu finden seien. Daran knüpfe das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) mit der Nationalen Klimaschutz­initiative an und es sollen bis 2027 bundesweit tausende neue Fahrradstellplätze an Bahnhöfen entstehen.



Die Vorteile für die Kommunen lägen zum einen in einer kostenlosen Beratung der Kommunen und in der mindestens 70 Prozent betragenden Förderung durch das BMWK. Weiter könnten die Kommunen die Flächen der DB kostenfrei nutzen und kostengünstige Modul-Anlagen aus dem Programm der DB bzw. eines Vertragsunternehmers mieten und nach einer gewissen Zeit übernehmen. Zur Auswahl stehen diverse Modelle, neben den klassischen Rahmenbügelanlagen auch überdachte Stellplätze sowie eingehauste und abschließbare Anlagen. Letztere möchte auch Türkheim seinen Radlern anbieten und diese gesicherten Stellplätze auch vermieten.

Gut für Co2-Bilanz

Derzeit ist die Kommune bei Schritt drei des fünfteiligen Prozesses. Nachdem man sich für das Projekt registriert hatte, folgte eine Objektbegehung. Derzeit würden die Flächen geprüft und über die Nutzung befunden, also ob es eine Gestattung gibt oder nicht. Im nächsten, noch ausstehenden Schritt gibt es die Förderung, ehe die neue Stellplatzanlagen bestellt und aufgestellt werden. Darüber wurde nun im Gemeinderat diskutiert. In einer eigenen Sitzung mit Vertretern der Fraktionen sollte dann die Verteilung der Flächen nach dem Motto „Was soll wo und wie hinkommen“ besprochen werden. Im Rahmen der Diskussion war bislang unklar, ob die mächtigen Kastanien vor dem Bahnhofsgebäude erhalten bleiben können. Wie die Bahn nun bekannt gab, stellen sie keine Gefahr für den Zugbetrieb dar. Nun soll ein Beauftragter den Zustand der Bäume prüfen, um der Verkehrssicherungspflicht nachzukommen.



Die Bäume sollen dann, so der Wunsch des Gremiums, in die Parkanlage integriert werden. Im Zuge dessen machte Marktrat Marcus Jakwerth (FW) auf einen aktuellen Bericht aufmerksam, in dem es um Maßnahmen zur CO2-Einsparung bzw. -Reduktion ging. Das Resümee des Berichtes stellt nüchtern fest, dass alle Maßnahmen zur Einsparung des vorgeblich klimaschädlichen Gases Kohlendioxid kaum messbare Erfolge zeitigen würden. Mithilfe der Bäume kann aber Kohlendi­oxid aktiv aus der Atmosphäre entfernt und reduziert werden. Alle Pflanzen, vor allem aber Laubbäume, benötigen Kohlendioxid, das sie bei der Photosynthese in „Nahrung“ für sich umwandeln. Als Abbauprodukt entsteht dabei auch Sauerstoff. Somit könnten die Kastanien die CO2-Bilanz des Marktes positiv beeinflussen. Nicht zuletzt deshalb meinte Jakwerth, dürfe man diese Bäume nicht fällen. Außerdem seien sie wunderschön. Eine Aussage, der sich die anderen Fraktionen anschlossen. Außerdem seien die Kastanien ortsbildprägend. Sie sollen nun, nach der Untersuchung durch einen Fachmann, ins Baumkataster aufgenommen werden. Weiterhin stellte Peter Ostler fest, dass man es mit der an den Gleisanlagen gelegenen Fläche um eine echte Konversionsfläche im Sinne der Freiflächenphotovoltaik zu tun habe. Sein Vorschlag ging in Richtung Errichtung von überdachten PKW-Stellplätzen, auf denen PV-Module Strom erzeugen können