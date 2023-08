Türkheim: PV-Projekte nehmen Formen an. Vorentwurf zu Salamander-Solarpark gebilligt

Von: Oliver Sommer

Auch Salamander setzt auf PV. Der Gemeinderat billigte den Vorentwurf zum geplanten Solarpark. © Sommer

Türkheim - In der letzten Sitzung des Marktrates vor der Sommerpause mussten sich die Räte mit zwei Photovoltaikprojekten beschäftigen. Während es beim Solarpark „Holzteile“ unweit der kommunalen Kläranlage um die endgültige Planfassung inklusive der nun 20. Änderung des Flächennutzungsplans geht, handelt es sich beim Bebauungsplan für den Salamander-Solarpark um einen Vorentwurf, den die Räte so billigten.

Das eine Projekt ist so gut wie abgeschlossen, beim anderen geht es jetzt so richtig los. Gemeint sind zwei Sonnenenergieparks, der eine auf der Nordseite Türkheims, der andere auf der Südostseite.

Mehrfach schon hatten die Gemeinderäte über den Solarpark Holzteile diskutiert, der, so Kritiker, auf wertvollen landwirtschaftlichen Flächen entstehen wird, dessen Energie aber unter anderem dem Betrieb der nahegelegenen Kläranlage zugutekommen soll. In der Sitzung nun wurden letzte Änderungen bzw. Anträge seitens der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit selbst diskutiert und die Satzung beschlossen. In der Sitzung kam die Forderung nach einem Blendschutzzaun auf, dabei handelt es sich um (grünes) Nylongewebe, das die Blendwirkung der Photovoltaikmodule reduzieren soll, insbesondere Autofahrer auf der nahegelegenen Umgehungsstraße können durch die „Spiegelfläche“ geblendet werden, nachdem die PV-Module, im Sinne einer besseren Auslastung, nicht alle nach Süden hin geneigt sind, sondern der „Dachgarten“ nach Osten und Westen kippen. In der Planfassung heißt es dazu, dass mit Hilfe des Blendschutzzaunes eine Blendung der Staatsstraße 2015 einerseits und der Bahnlinie Türkheim Ettringen dauerhaft auszuschließen sein müsse. Im Gegenzug muss aber eine Staubimmission durch die benachbarten landwirtschaftlichen Flächen und der Bewirtschaftung hingenommen werden. Konkret bedeutet dies, dass sich durch die Nutzung der Äcker und Wiesen, insbesondere bei trockener Witterung, Staub entwickeln, der auch in Richtung der Photovoltaikanlage verweht werden kann. Schlussendlich wurde noch festgelegt, dass – sollten zur Pflege der Anlage Mähroboter zum Einsatz kommen – diese nur tagsüber fahren dürfen. Nun muss die Änderung des Flächennutzungsplans genehmigt werden, sobald diese vorliegt, wird die Änderung wirksam, der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes hat mit Bekanntmachung Rechtsgültigkeit.



Eine noch etwas längeren Weg hat der Salamander-Solarpark vor sich. Die Firma am südöstlichen Rand des Marktes möchte beiderseits des Mühlbaches ebenfalls Strom mit Hilfe der Sonne produzieren. Bereits jetzt ist dort ein Wasserkraftwerk im Einsatz.



Auch die dort geplante PV-Freiflächenanlage soll Nord-Süd-orientiert sein, das heißt, die eigentlichen PV-Module richten sich ebenfalls in Dachform nach Westen und Osten aus. Wie den vorgelegten Plänen zu entnehmen war, sollen zwei Flächen auf der Ost- und Westseite des Mühlbaches für die Stromerzeugung genutzt werden, das östliche Areal quetscht sich zwischen die Straßenverbindung Türk­heim-Wiedergeltingen und den Mühlkanal, das westliche reicht vom Mühlkanal bis zum angrenzenden Wald im Westen und Süden.



Nachdem die Firma Salamander für die Herstellung ihrer Fensterprofile einen erheblichen Strombedarf hat, ist eine gleichmäßige, durch die Aufständerung in Ost-West-Ausrichtung gegebene konstante Energieerzeugung tagsüber gewährleistet, sofern die Sonne scheint.



Nun müssen die Träger öffentlicher Belange zur geplanten Anlage gehört werden.