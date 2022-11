Trainer Fischer stolz

Türkheim: Reife und geduldige Celtics belohnen sich mit dem ersten Saisonsieg!

Von: Marco Tobisch

Markus Kerber (rechts) brachte die Celtics mit seinem Doppelpack in Peiting endgültig auf die Siegerstraße. © ESV Türkheim

Türkheim – Der ESV Türkheim hat seinen ersten Sieg in der noch jungen Bezirksligasaison eingetütet. In Peiting gewann die Mannschaft von Trainer Michael Fischer überraschend deutlich gegen die SG ESV Bad Bayersoien/EC Peiting 1b mit 7:1.

Türkheim musste ohne den gesperrten Maximilian Döring nach Peiting reisen, dazu kamen kurzfristige Ausfälle von Joel Sirch und Andreas Pross – keine guten Vorzeichen für ein Auswärtsspiel bei einem Gegner, der zum Saisonauftakt mit einem 10:0-Sieg überzeugte. Immerhin: Aus der U20 rückte Pius Bader nach und so konnte Trainer Fischer auf vier Reihen setzen.



Das Spiel begann mit hohem Tempo, beide Torhüter (für Türk­heim Johannes Schöner) konnten sich früh auszeichnen. Nach gutem Start der Hausherren übernahmen die Celtics immer mehr die Kontrolle und gingen in der 13. Minute in Führung: Marco Fichtl verwertete im Alleingang, nachdem er von Kapitän Sascha Volger freigespielt worden war. Keine zwei Minuten später folgte das 2:0. Paul Bohlmann bediente Samuel Wexel, der sehenswert vollendete.



Ende des ersten Drittels kam Bad Bayersoien/Peiting zum nicht unverdienten Anschluss, doch spätestens mit dem Anpfiff des zweiten Abschnitts erhöhte Türkheim die Schlagzahl: Immer wieder rollten die Angriffswellen der Türkheimer Kelten aufs Tor der Gastgeber zu, doch bis die Blau-Gelben jubeln durften, dauerte es bis zur 39. Minute: Moritz Hanslbauer fing einen Aufbaupass im gegnerischen Drittel ab, ging allein aufs Tor zu und vollstreckte zum 3:1.



Danach drängten die Celtics auf die Entscheidung, und das mit Erfolg: Direkt nach Wiederanpfiff schnürte Markus Kerber den Doppelpack, zunächst nach Pass von Bastian Hitzelberger und keine vier Minuten später nach einem Alleingang – mit einer Körpertäuschung schickte er Torhüter Ullsperger ins falsche Eck und stellte auf 5:1.



Bad Bayersoien zog nun viele Strafen, was die Celtics in günstige Überzahlsituationen brachte. Türkheim hatte das Spiel im Griff und ließ hinten nicht mehr viel zu. Vorne trafen Pius Bader (48.) zum 6:1 und Bastian Hitzelberger (51.) zum 7:1-Endstand.

Trainer Fischer stolz

Dementsprechend zufrieden äußerte sich Celtics-Trainer Fischer nach dem Spiel: „Von der ersten Minute an haben wir körperliche Präsenz gezeigt, waren laufstark und haben im eigenen Drittel wenig zugelassen. Hinzu kommt, dass wir uns im offensiven Drittel viele Torchancen erarbeitet haben und diese auch verwerten konnten. Wir können stolz auf diese Leistung sein, weil das über 60 Minuten sehr reif und wirklich sehr diszipliniert von jedem war.“



Am kommenden Wochenende sind die Celtics dann zweimal gefordert. Am Freitag trifft man um 19.30 Uhr in Kempten auf die 1b der Sharks. Am Sonntag, 13. November, kommt Liganeuling EV Ravensburg nach Türkheim. Spielbeginn: 16.30 Uhr.