Türkheim: Salamander errichtet große PV-Anlage

Auf diesen zwei Freiflächen möchte die Salamander Industrie Produkte GmbH demnächst eine 100.000 Quadratmeter große PV-Anlage errichten und somit energetisch ein Stück mehr autark werden. © SIP

Türkheim – Auch der internationale Fensterprofil-Bauer setzt zunehmend auf Nachhaltigkeit und baut auf eine ressourcenschonende Produktion. Bald soll eine PV-Anlage entstehen.

Diese Entscheidung hat auch handfeste unternehmerische Gründe: Trotz bereits in den letzten Jahren erzielter, deutlicher Verbesserungen der Energieeffizienz in der Fertigung am Standort, haben sich die Kosten für den jährlichen Durchschnittsverbrauch von etwa 30 Millionen Kilowattstunden im letzten Jahr verdoppelt. Obwohl das Unternehmen schon heute einen beachtlichen Teil seines Bedarfs mit selbst produziertem Strom abdeckt, aus bereits bestehenden Photovoltaik-Anlagen und zwei eigenen Wasserkraftwerken.



Salamander geht jetzt einen konsequenten nächsten Schritt und untermauert kaufmännisch sinnvoll den Anspruch, in Sachen Nachhaltigkeit das führende Unternehmen der Fensterbranche zu bleiben: Mit der projektierten 100.000 m² großen Photovoltaik-Anlage, die auf zwei Freiflächen am Unternehmensstandort entsteht, steigt der sogenannte Eigenerzeugungsanteil grüner Energie auf stolze 61 Prozent. Allein die Kosteneinsparung für die Produktion ist enorm – etwa für die aus recyceltem PVC gefertigten Kunststoffprofile oder bei der Verarbeitung von hochwertigen und nachwachsenden Materialien wie Lederfaserstoffen bei Salamander Premium Solutions am selben Standort - ein bedeutender Beitrag zur Sicherung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens und der derzeit etwa 635 Arbeitsplätze allein am Stammsitz im Allgäu.

Aber vor allem hilft die riesige neue PV-Anlage, die CO2-Emission in der Produktion noch einmal entscheidend zu senken – und das ist ein Beitrag zur Energiewende und eine Investition in den Klimaschutz, der, bei allen kaufmännischen Überlegungen, dem Türkheimer Traditionsunternehmen ein echtes, nachhaltiges Anliegen ist! Das sieht auch der örtliche Gemeinderat so, der das Projekt fast einstimmig unterstützt.

wk