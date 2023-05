Türkheim setzt Kurs auf grüne Energien fort

Von: Oliver Sommer

Eine „echte“ Konversionsfläche in einem aufgelassenen Tagebau unweit von Marktoberdorf. Bei Türkheim wird wertvolle Agrarfläche überbaut © Sommer

Türkheim - In der Marktgemeinde stehen alle Zeichen auf Grün für erneuerbare Energien. In der jüngsten Sitzung gab Bürgermeister Christian Kähler bekannt, dass man offiziell am Programm Windkümmerer 2.0 teilnehme, außerdem wurde ein weiteres Hindernis für die Freiflächen-PV-Anlage „Solarpark Holzteil“ beseitigt. Wie es mit der Wasserkraft weitergehen könnte, ist dagegen unsicher.

Obgleich der Markt kein Vorranggebiet ist, wollen die Bürger eine Windkraftanlage auf ihrem Gemeindegebiet. Den Weg dafür frei machen soll ein Windkümmerer. Der kann zwar nicht dafür sorgen, dass der Wind weht, aber dass vorhandene Flächenpotentiale analysiert und gesichert werden, individuelle Wege zur Akzeptanzsteigerung erarbeitet und Konzepte zur Öffentlichkeitsarbeit entwickelt werden. Außerdem soll der oder die künftige Kümmerin „Konflikte moderieren“, wie es auf den Seiten der Bayerischen Landesagentur für Energie und Klimaschutz heißt.

Um die hohe Nachfrage bedienen zu können, hatte man seitens der Staatsregierung ein zweites Förderprogramm aufgelegt, bei dem nun der Markt mit dabei ist. Laut Vorgaben sollen in den nächsten Jahren 1, 8 Prozent der Landesfläche für Windkraftanlagen versiegelt werden. Nun sind die Denker am Werk, in zwei oder drei Monaten, so Bürgermeisterei Kähler, werde man mehr wissen, vor allem, ob es in Türkheim interessante, weil ausbauwürdige, Flächen gibt.



Beim Thema Photovoltaik ist man bereits einen Schritt weiter, so soll auf dem Areal unweit der kommunalen Kläranlage der „Solarpark Holzteile“ entstehen. In der vorangegangenen Sitzung war der Vorschlag gemacht worden, die Freiflächenanlage hinter einer Eingrünung zu verstecken, wofür die beauftragte Planerin nun die zeichnerischen und redaktionellen Änderungen im Flächennutzungsplan vorlegte. In der Sitzung wurde der Aufstellungsbeschluss gebilligt, nun gibt es eine weitere Runde, wo sich Öffentlichkeit und Träger öffentlicher Belange äußern können. Danach kann die Satzung aufgestellt und beschlossen werden, womit der Weg für den Investor frei ist.