Türkheim soll eine öffentliche E-bike-Ladestation bekommen

Von: Oliver Sommer

In Türkheim gibt es bisher noch keine öffentliche Ladestation für E-Bikes. Dies soll sich jetzt ändern. © Panthermedia

Türkheim – Elektromobilität ist in und auch immer mehr Fahrradfahrer lassen sich gerne vom Hilfsmotor unterstützen auf ihren Touren. Damit immer genügend Power zur Verfügung steht und die Pedalritter auch wieder nach Hause kommen, soll in Türkheim eine Ladesäule gebaut werden. Das hat die Fraktion der Grünen beantragt.

Beim Automobil ist es einfach, ohne Kraftstoff, egal ob in Form von Benzin, Gas oder Strom, fährt das Vehikel nicht. Anders beim Fahrrad, das bislang von der Muskelkraft seines Fahrers angetrieben wurde. Doch immer mehr Menschen nutzen den Komfort und lassen sich mittels eines elektrischen Hilfsmotors bewegen, der seine Energie aus einem mitgeführten Akku zieht. Abhängig von vielen Faktoren, vor allem davon, ob man sich mehr oder wenig schieben lässt oder selber kräftig in die Pedale tritt, reicht die Energie in den Akkumulatoren für eine gewisse Distanz, weshalb längere Touren gut geplant sein wollen. Ein Ausflugsziel, bei dem man nicht nur den „Akku Körper“, sondern auch den Fahrradakku wiederaufladen kann, erscheint daher umso reizvoller.



Nachdem nun immer mehr Menschen in ihrer Freizeit radeln, aber auch mit dem E-Bike zur Arbeit fahren, hält es die Grünen-Fraktion im Gemeinderat Türkheims für angezeigt, diese nachhaltige und klimafreundliche Art der Mobilität zu unterstützen. „Ein fahrradfreundliches Umfeld“, so heißt es im Antrag, „leistet dabei einen entscheidenden Beitrag dazu, dass Bürger und Touristen bei der Verkehrswende mitmachen können.“



Bisher noch keine öffentliche Ladestation

Im Moment gebe es im Markt Türkheim „leider keine öffentliche E-Bike-Ladestation“. Gerade an stark frequentierten Punkten und an beliebten Zielen der Marktgemeinde, wie etwa dem Schlosspark mit seinem Biergarten, den Sportstätten, dem Freibad, dem Waaghaus. dem Biomarkt, den Schulen, den Kindergärten und den kirchlichen Einrichtungen, sei es daher sinnvoll, E-Bike-Ladestationen anzubringen, glauben die Petenten des Antrags.



„Dadurch gewinnen Radler auf der Kurzstrecke zusätzlichen Komfort und für die Langstrecke die Gewissheit, dass sie sich auf eine nutzbare „Lade“- Infrastruktur im Markt Türkheim verlassen können“, schließt das Schreiben, das von den drei Gemeinderäten Gudrun Kissinger-Schneider, Anna-Kristin Josten und Tobias Specht unterzeichnet wurde.



Bürgermeister Kähler präsentierte den Gemeinderäten den Antrag und hatte auch einen Standort parat, den Schlosspark. Dabei wiesen unter anderem der Dritte Bürgermeister Franz Haugg und Marcus Jakwerth darauf hin, dass dieses vielbesuchte Ausflugsziel bei Veranstaltungen wie Märkten mit dem Fahrrad nicht zugänglich ist. Peter Ostler kritisierte die Idee offen. Er wollte wissen, warum „wir (also der Markt Türkheim) den Strom für die Heimfahrt liefern müssen“. Jeder könne seinen Akku zuhause laden und wenn einer für die Strecke nicht reiche, einen zweiten Batteriespeicher mitnehmen. Dem hielten andere Räte allerdings entgegen, dass die Stromkosten für eine Fahrrad-Akku-Ladung im einstelligen



Euro-Bereich lägen und man ja keine zehn dieser, rund 1.800 Euro teuren, Ladesäulen betreiben wolle.

Mobilitätsfläche erwünscht

Allerdings kam in der Diskussion auch heraus, dass manchem Gemeinderat auch eine Art Mobilitätsfläche gefallen würde, auf der Verkehrsmittel aller Art geladen werden können. Eine derartige Fläche würde sich etwa vor dem Rathaus anbieten, so die Auffassung.

Letztlich einigten sich die Räte, bei drei Gegenstimmen, auf das Errichten einer Ladesäule im Schlosspark. Mit Strom versorgt werden diese Ladepunkte vom jeweils nächstgelegenen Kraftwerk, bei Windstille oder in den Abendstunden kann dies auch ein in- oder ausländisches Atomkraftwerk sein.