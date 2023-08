Türkheim: Stadtbücherei lädt zum Mitmachen bei Sommeraktion ein

Aus alten Büchern kann man tolle Sachen machen. Die Bücherei Türkheim zeigt in ihrer Sommeraktion, wie. © Bücherei Türkheim

Türkheim - Die Gemeindebücherei Türkheim ist in diesem Sommer ein Ort der Kreativität und des gemeinsamen Schaffens. Das Bücherei-Team hat zwei aufregende Aktionen vorbereitet, die alle Altersgruppen ansprechen und zum Mitmachen einladen

Egal, ob die Teilnehmer Bücherwurm, Leseratte oder einfach nur neugierig sind – hier ist für jeden was dabei.

Nette Erinnerungsfotos

Für Familien mit Kindern im Kindergartenalter bis zur Grundschule gibt es die zauberhafte Aktion „Engelsflügel für die Gemeindebücherei Türk­heim“. Hier kann man der Fantasie freien Lauf lassen und Federn auf Papier ganz nach dem eigenen Geschmack gestalten. Diese Federn werden zu Engelsflügeln, vor denen sich die Besucher hinstellen und ein Erinnerungsfoto machen können. Das Gemeinschaftsprojekt symbolisiert den Zusammenhalt der Bücherei-Familie.



Für alle Teens und für die Sprachakrobaten hat das Team „Blackout Poetry“ vorbereitet. Dabei schnappt man sich eine alte Buchseite und zaubert mit seiner Fantasie völlig neue Texte. Wörter werden durchgestrichen, dann wird darübergemalt. Das Ergebnis ist einzigartig und zeigt, wie vielseitig alle sind. Die Teilnehmer sollen ihre Sprachkünste und ihre kreative Ader nutzen, um aus einer alten Buchseite einen neuen Text zu gestalten oder einige Wörter hervorzuheben, um eine völlig neue Bedeutung zu erschaffen. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.



Bis 14. September Kunstwerke einreichen

Bis einschließlich 14. September können die Werke eingereicht werden, und am 28. September um 15 Uhr werden alle eingereichten Poetrys in einer Ausstellung in der Bücherei präsentiert. Es gibt auch tolle Preise zu gewinnen – also nicht vergessen, Namen und Telefonnummer auf der Rückseite zu notieren!



Jeder ist eingeladen, Teil dieser inspirierenden Sommeraktionen zu sein. Die Gemeindebücherei Türkheim freut sich darauf, mit allen zusammen kreativ zu sein.



Informationen und Material gibt es vor Ort zu den Öffnungszeiten der Gemeindebücherei, auf der Homepage oder per Mail.

