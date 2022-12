Türkheim: Weihnachtgeschenk für Celtics-Fans im Bezirksliga-Derby

Ein besonderer zweiter Weihnachtsfeiertag für die Türkheimer Celtics: Sie festigten mit ihre Tabellenführung in der Bezirksliga mit einem 5:1-Sieg vor 257 Zuschauern. © Mersberger

Türkheim – Besser konnte das Eishockey-Jahr aus Türkheimer Sicht nicht zu Ende gehen: Im rappelvollen Sieben-Schwaben-Stadion besiegten die „Celtics“ im Unterallgäuer Derby ihren Verfolger EV Bad Wörishofen mit 5:1. Erst im Schlussdrittel fiel die Entscheidung.

Türkheim ging mit Michael Bernthaler im Tor sowie fast vier vollständigen Reihen in die Partie, lediglich Felix Ambos fiel aus. Die Gäste aus Bad Wörishofen reisten mit 15 Feldspielern an.



Letztere erwischten auch den besseren Start in die Partie. Türkheim – wohl gedanklich noch beim Weihnachtsfest – war bemüht, einen frühen Gegentreffer zu vermeiden. Im Laufe des Drittels nahmen die Hausherren das Spiel zunehmend in die Hand, wenngleich vor allem die Wörishofer Paradereihe um Franz Schmidt immer wieder gefährlich blieb. In der 18. Minute ließ Celtics-Youngster Samuel Wexel die 257 Zuschauer zum ersten Mal jubeln: Wexel tankte sich durchs Wölfe-Drittel und versenkte die Scheibe halbhoch im langen Eck vorbei an EVW-Torhüter Ercan Kumru. Beim Spielstand von 1:0 ging es dann auch in die erste Drittelpause.



Auch nach dem Seitenwechsel machten beide Teams defensiv einen guten Job – in der 32. Spielminute allerdings gelang es den Wörishofern nicht, sich aus einer Druckphase der Türkheimer zu befreien. ESVT-Verteidiger Michi Urbanek unterband an der blauen Linie den Spielaufbau der Wörishofer und bediente Matthias Wexel, der für den völlig freistehenden Moritz Hanselbauer auflegte – 2:0.



Danach wurde es hitziger und es wanderten immer mehr Spieler auf die Strafbank. Im Powerplay erzwangen die Kneippstäder den Anschluss: Jos Busch nahm sich ein Herz und feuerte die Scheibe Richtung Türkheimer Tor, wo sie (noch leicht abgefälscht) unhaltbar hinter Bernthaler in den Maschen landete. Das restliche zweite Drittel war dann zerfahren. Als in der 36. Spielminute vor dem Türkheimer Tor die Fäuste flogen, mussten gleich jeweils drei Spieler beider Teams in die Kühlbox.



Spielerisch musste die Entscheidung also im letzten Drittel fallen und hier machte Türkheim nun Druck, während Bad Wörishofen auf Konter setzte. Besser ging offenbar der Plan der Celtics auf: Matthias Wexel fungierte wieder als Vorlagengeber, suchte sich diesmal Andreas Pross als bestpositionierten Schützen, der sehenswert auf 3:1 erhöhte. In der 49. Minute tauschten Wexel und Pross die Rollen, Wexel sorgte mit dem 4:1 für die Vorentscheidung. Die Stimmung im Sieben-Schwaben- Stadion kochte jetzt, die Türkheimer Fans peitschten ihre Fans lautstark nach vorne und wollten noch einen fünften Treffer sehen. Den Gefallen tat ihnen in der 56. Minute Friedrich Keller: Sein Schuss von der blauen Linie rauschte über EVW-Torhüter Kumru hinweg direkt unter die Latte.



Kapitän Sascha Volger erklärte nach dem Spiel: „Man hat gemerkt, dass die Mannschaft unbedingt den Derbysieg wollte und auf Wiedergutmachung nach der Niederlage in Senden aus war. Unter der Woche konnten wir wieder komplett trainieren, was man auch an unserem Spiel gemerkt hat.“ Für die nächsten Wochen fordert der Kapitän: „Wir müssen wieder disziplinierter spielen, wenn wir weiter erfolgreich sein wollen. An die gute Leistung von heute wollen wir anknüpfen.“



Unmittelbar nach dem Jahreswechsel kommt es bereits zum Rückspiel der beiden Teams. Am Freitag, 6. Januar, steigt um 20 Uhr erneut das Derby Celtics gegen Wölfe, dann in Bad Wörishofen.