Ein Stehaufmännchen

Türkheimer: Beim Neujahrsempfang wurden bedeutsame Ereignisse skizziert und das Kino gelobt

Von: Oliver Sommer

Im Markt Türkheim stehen heuer einige größere Ereignisse an, unter anderem auch die offizielle Eröffnungsfeier des denkmalgeschützten Waaghauses, der viele Türkheimer entgegenfiebern. © Sommer

Türkheim - Es hatte ein bisschen von Oscar-Verleihung, insbesondere, nachdem Christian Kähler und Kai Erfurt zwischen zwei, an den Filmpreis erinnernder Statuen standen. Den Ort für den traditionellen Neujahrsempfang, der jetzt eine Weile hatte pausieren müssen, hatte der Bürgermeister wohl nicht ganz ohne Hintergedanken gewählt, symbolisiert doch das kleine Kino den Übergang in die Zukunft, mit einem neuen Besitzer und einem frisch renovierten großen Saal. Und das neue Jahr hält für den Markt noch einiges mehr bereit.

Die ersten Worte gehörten dem „Chef“ im Kinosaal, ehe Kai Erfurt dann an den Chef im Markt übergab. Erfurt, der im vergangenen Jahr das „Filmhaus Huber“ von Rudolf Huber übernommen hatte, nutzte den Moment, um die geladenen Gäste, Bürger wie Gemeinderäte durch das neue Kino zu geleiten. Er bedankte sich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und dass er die Chance erhalten habe, das Kino im Sinne Hubers und des Marktes weiterführen zu dürfen. Erst Ende November habe man den großen Saal umgebaut und zu einem Ort des Wohlfühlens gemacht. „Kommt gerne mal wieder ins Kino“, wünschte sich Kai Erfurt und verband damit auch eine Einladung an alle Vereine und Schulen und freute sich insbesondere über den Zusammenhalt im Markt. „Kommt, wenn ihr Lust habt“, bot er an, vor allem wenn es um Kooperationen mit dem Lichtspieltheater gehe – man sei zu „jeder Schandtat bereit. Wir sind gerne für euch da“, so Erfurt.



Ein Stichwort, das Christian Kähler aufgriff, hatte die Gemeinde doch die Gelegenheit genutzt, um den Neujahrsempfang in das Kino zu verlegen, mit Buffet und bequemen Sitzen, vor allem aber eine Filmvorstellung im Anschluss. Doch ehe es um den „Nachnamen“ ging, die Fortsetzung jener tief- und hintergründigen Komödie um den Vornamen eines Kindes, nutzte auch der Rathauschef die Gelegenheit, um allen ein gutes neues Jahr zu wünschen, das doch so normal weitergehen möge, wie es begonnen habe. Man wisse zwar nicht, was das Jahr bereithalte, doch insbesondere die politische Situation möge sich normalisieren. Als Vorsitzender der Josef-und Fanny-Wiedemann-Stiftung sei er froh, einen Nachfolger für Rudolf Huber gefunden zu haben. Insbesondere lobte er den „nahtlosen“ Übergang zwischen Huber und Erfurt, in einer Zeit, die nicht einfach gewesen sei.

Türkheims Bürgermeister, Christian Kähler (links), bedankte sich bei Kinobetreiber Kai Erfurt (rechts) für die kulturell bedeutsame „Institution Kino“. © Oliver Sommer

Ein Stehaufmännchen

Dabei lobte er im Besonderen Kai Erfurt, jemand, der sich nicht unterkriegen lasse und immer wieder aufstehe. Er lobte das Programm und das Angebot, das Erfurt mache und dankte Huber, dass er mit Kai Erfurt einen würdigen Nachfolger „herangezogen habe“. Man dürfe auf dieses Kino, auf diese „Institution“, die es so nicht mehr überall gebe, zu Recht stolz sein. Und den Neujahrsempfang wollte Kähler auch als eine Art Weckruf verstanden wissen, doch einfach mal wieder ins Kino zu gehen und damit dafür zu sorgen, dass das Kino in Türkheim und Bad Wörishofen noch lange erhalten bleiben möge. Man merke es, was fehle, wenn es die eine oder andere Institution nicht mehr gibt, so Kähler kritisch: „Das ist einfach Kultur und gehört zu Türkheim mit dazu“.

Das Jahr 2023 wird ereignisreich

Ähnlich wie die zahlreichen Vereine, die es im Markt gibt und von denen der eine oder andere heuer ein rundes Jubiläum feiern kann. Es stehe viel auf dem Plan für die kommenden Tage und Wochen, wobei neben den Jubiläen natürlich auch viele normale und schon traditionelle Feste dazukommen. Vormerken sollten sich die Türkheimer aber das erste Aprilwochenende, wenn das Akkordeon-Orchester sein 50-Jähriges feiert, Anfang Mai dann Heimat- und Volkstrachtenverein auf ein ganzes Jahrhundert Vereinsbestehen zurückschauen und am 15. Juli schließlich feiert eine Institution wie keine zweite im Markt 150-jähriges Bestehen, die freiwillige Feuerwehr Türkheim. Um den Sommer voll zu machen, wird im Juni mit einem Festakt und einem Tag der offenen Tür das sanierte Waaghaus seiner Bestimmung offiziell übergeben.



Einen kurzen Rückblick wagte Kähler aber dann doch noch, ist es doch nun genau ein Jahr her, dass der First Responder seinen Dienst im Markt aufgenommen hat. In diesem einen Jahr musste das Rettungsfahrzeug mit den Ersthelfern 168 Male ausrücken, im Prinzip alle zwei Tage und konnte dabei zahlreichen Menschen helfen und Leben retten. Ob er allerdings auch als Ersthelfer Dienst tun werde, ließ Kähler offen, nachdem er nicht nur als Verkehrshelfer und Rettungsschwimmer im Freibad aktiv ist, sondern auch einen „Nebenjob“ im Rathaus begleitet, der durchaus der Aufmerksamkeit des Bürgermeisters bedarf. So oder so findet aber im März wieder ein Kurs für die Ersthelfer statt, bei dem interessierte Neulinge willkommen sind.



Nun aber gehe der Blick nach vorne, begleitet von der Hoffnung, dass man auch im kommenden Jahr gut über die Runden kommen werde, wünschte sich Christian Kähler, ehe er das Buffet eröffnete, gute Gespräche mit den anderen Gästen, mit denen er sich auf einen kurzweiligen Film freute.