Türkheimer Bücherei bittet Kinder und Jugendliche zu kreativen Sommeraktionen

In der Türkheimer Bücherei gibt es nicht nur bequeme Sessel, sondern auch eine Kaffeemaschine sowie Sonderaktionen und für Senioren sogar Bücher mit größerer Schrift. © Bücherei Türkheim

Türkheim - Die Gemeindebücherei Türkheim ist in diesem Sommer ein Ort der Kreativität und des gemeinsamen Schaffens. Wie die Bücherei nun mitteilt, hat sie zwei Aktionen vorbereitet, die alle Altersgruppen ansprechen und zum Mitmachen einladen soll.

Auf Familien mit Kindern im Kindergartenalter bis zur Grundschule wartet die Aktion „Engelsflügel für die Gemeindebücherei Türkheim“. Hier können die Teilnehmer Federn auf Papier kleben und ganz nach ihrem Geschmack gestalten. Nachdem die Federn zu „Engelsflügeln“ geworden sind, gibt es noch ein Erinnerungsfoto. „Das wird ein Teil unseres Gemeinschaftsprojektes und symbolisiert den Zusammenhalt unserer Bücherei-Familie“, erklärt Büchereileiterin Christiane Karl.

„Blackout Poetry“ kreiert neue Texte

Für Jugendliche und ganz besonders für „Sprachakrobaten“ hat die Bücherei einen sogenannten „Blackout Poetry“ vorbereitet. „Schnappt euch eine alte Buchseite und zaubert mit eurer Fantasie völlig neue Texte. Streicht Wörter durch, malt drüber, und lasst eurer Kreativität freien Lauf. Das Ergebnis ist einzigartig und zeigt, wie vielseitig wir sind“, erklärt Christiane Karl. So könnten aus einer alten Buchseite neue Texte mit völlig neuer Bedeutung entstehen, so die Idee.

Bis einschließlich 14. September können alle Teilnehmer ihre Werke einreichen. Am 28. September um 15 Uhr präsentiert die Gemeindebücherei alle eingereichten „Poetrys“ in einer Ausstellung. Auch Preise gibt es dort zu gewinnen. Wer mitmacht, sollte auf der Rückseite seines Werks Name und Telefonnummer notieren.