Türkheimer Bücherei investiert in Ü60-Leser

Teilen

Künftig gibt es für die älteren Leser nicht nur bequeme Sessel, sondern auch eine Kaffeemaschine sowie Sonderaktionen und Bücher mit größerer Schrift. © Bücherei Türkheim

Türkheim – Den Mitarbeitern der Türkheimer Bücherei liegen auch die älteren Generationen am Herzen. Deshalb gibt es fortan nicht nur bequemere Sessel, sondern auch eine einladende Kaffeeecke sowie geplante Aktionen.

„Damit man gemütliche Stunden bei einer Tasse Tee oder Kaffee bei uns verbringen kann“, heißt es seitens der Bücherei. Zu einem Treffpunkt zum Austausch, Vorlesen und einer kleinen Bastelei lädt die Bücherei an folgenden Tagen ein: Mittwoch, 12. Oktober von 15.30 Uhr bis 17 Uhr.



Ü60-Bücher mit Großschrift

Neuerdings bietet die Bücherei für die Generation Ü60 Bücher in Großschrift an. Das Lesen auf Papier ist im digitalen Zeitalter, so die Bücherei, besonders angenehm für die Augen. Großdruckbücher, also Bücher mit großen Buchstaben, sorgen für zusätzlichen Komfort. Und wem das Lesen zu anstrengend wird, kann auch Hörbücher ausliehen!



Um Anmeldung wird gebeten, die Veranstaltung ist kostenfrei. Bei Fragen steht Ihnen das Bücherei-Team unter Tel. 08245/5340 zur Verfügung.

wk