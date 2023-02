Türkheimer Celtics: Auf nach Inzell und Heimspiel mit Musik

Von: Melanie Springer-Restle

Am Wochenende spielen die Celtics zum zweiten Mal in den letzten 30 Jahren wieder um den Aufstieg in die Landesliga. © Mersberger

Türkheim - Als zweitplatzierter der Bezirksligagruppe West trifft man auf den erstplatzierten der Gruppe Süd, den DEC Inzell. Spiel 1 findet am Freitag, 17. Februar, um 20 Uhr in der Inzeller Max-Aicher-Arena statt.

Fans, die die Celtics begleiten wollen, können im Mannschaftsbus für zehn Euro mitfahren. Eine Anmeldung erfolgt unter Tel. 0173/2347279.

Beim Spiel 2 am Sonntag, 19. Februar, um 16.30 Uhr heißt es Heimspiel für die Celtics. Für eines der beiden Teams wird es dabei schon um alles oder nichts gehen. Keine Frage: Dies Spiel wird bis dato das Highlight der laufenden Saison für den Eissportverein Türkheim werden.

Erst zum zweiten Mal in den letzten 30 Jahren spielt man wieder um den Aufstieg in die Landesliga mit. Und um diesen Saisonhöhepunkt würdevoll einzuläuten, hat sich der ESVT ein besonderes Rahmenprogramm für Sonntag überlegt. Vor Spielbeginn wird der Orchesterverein Türkheim, nach Einlaufen der Mannschaften, mit zwei besonderen Liedern die Viertelfinalpartie eröffnen. Das erste Lied ist die Bayernhymne, die in den Playoffs eigentlich über die Musikanlage der Stadien läuft, jedoch bringt der Orchesterverein Türkheim diese am Sonntag live auf die Bühne.

Das zweite Lied wird mit „Mein Türkheim“ oder auch „Türkheimer Lied“ ein traditionelles und heimatverbundenes Lied zur Ehre des Marktes Türkheim. 1975 von Maria Hefele und Franziska Wenger für das Bezirksmusikfest umgeschrieben, ist es echtes Türkheimer Traditionsgut, wird heute jedoch kaum noch öffentlich gespielt. Umso schöner, dass der Orchesterverein Türkheim diese alte Tradition am Sonntag wieder aufleben lässt. Und wäre das nicht schon genug, veranstalten auch noch die Bambinis des ESVT in der ersten Drittelpause ein Pausengame und stellen ihr Können unter Beweis. Also: Früh kommen lohnt sich am Sonntag, damit alle Zuschauer um 16:15 Uhr auf ihren Plätzen stehen.

Zum sportlichen: Mit dem DEC Inzell bekommen es die Celtics mit einem relativ unbekannten Gegner zu tun. Lediglich im Pokal traf man vor einigen Jahren auf die knapp 5000 Einwohner Gemeinde aus dem Landkreis Traunstein nahe der österreichischen Grenze – damals mit dem besseren Ende für Inzell. Dass auf die Türkheimer ein echter Brocken wartet, dürfte allein schon angesichts der Tabelle der Bezirksligagruppe Süd klar sein. Von 16 Spielen konnten die Inzeller 14 gewinnen und am Ende eine Tordifferenz von +43 aufweisen. Damit stellt das Team von Trainer Thomas Schwabl die beste Offensive und die zweitbeste Defensive der Gruppe Süd. Doch dass in den Playoffs die Karten neu gemischt wird auch der DEC Inzell wissen und wer der Favorit im Viertelfinale ist, ist im vorne herein schwer zu sagen und völlig offen.

Der ESV Türkheim kann stand jetzt, am Wochenende fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Torhüter Johannes Schöner wird am Freitag nicht zur Verfügung stehen. Unter der Woche haben die Celtics versucht, im Training an einzelnen Schwachstellen zu arbeiten und den Fokus voll auf das kommende Wochenende zu richten. Im Lager des ESVT ist man sich seinen Stärken bewusst und wenn man in den Spielen gegen Inzell eine Topleistung aufs Eis bringen kann, ist alles möglich. Celtics-Stürmer Matthias Wexel, der die letzten Spielzeiten für den EV Berchtesgaden aktiv war, bevor er zurück zu seinem Heimatverein Türkheim wechselte, traf mit den Berchtesgadenern schon des Öfteren auf den DEC Inzell. Er schätzt die Partie im Vorfeld wie folgt ein: „Mit Inzell treffen wir auf einen playofferfahrenen Gegner. Sie spielten die letzten Jahre immer unter den oberen zwei in der Gruppe Süd. Die Inzeller sind eine eingeschworene und gut eingespielte Truppe. Sie überzeugen durch ihr kämpferisches und körperbetontes Spiel, nehmen jede Chance aufs Tor zu ziehen wahr und nutzen diese ziemlich effizient.

Durch die alpine Lage sind sie physisch extrem fit und halten das Tempo ziemlich hoch. Um gegen Inzell zu überzeugen, müssen wir geistig zu 100 Prozent auf dem Eis sein. Die vier Reihen werden uns für das Doppelspiel Wochenende einen gewissen Vorteil verschaffen. Dennoch ist es wichtig, schon im ersten Spiel der Best-Of-Three Serie die nötigen Akzente zu setzen und gleich den ersten Sieg einzufahren.“

Keine leichte Aufgabe also, vor denen die Celtics stehen. Aber dass ihnen starke Gegner liegen, haben sie in dieser Saison mit Siegen gegen Ravensburg und Bad Wörishofen schon das ein oder andere Mal unter Beweis stellen können. Bei den Türkheimern ist die Vorfreude auf das kommende Wochenende groß. Vor allem bauen sie auf die Unterstützung ihrer Fans, die einen großen Anteil am bisherigen Erfolg des Teams haben und die Mannschaft noch sehr weit tragen können. Mit dem attraktiven Rahmenprogramm am Sonntag sowie gutem, schnellem und kämpferischem Eishockey wollen sie ihren Fans etwas zurückgeben und erfolgreich sein.