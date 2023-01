Türkheimer Celtics spielen am Sonntag in Lindau

Am kommenden Sonntag um 17.30 spielen die Türkheimer Celtics im Auswärtsspiel in Lindau gegen die Islanders. © Mersberger

Türkheim/Lindau - Den Einzug in die Playoffs der Bezirksliga haben die ESV Türkheim Celtics vor der Saison als klares Ziel ausgegeben. Gelingen kann das den Jungs von Trainerduo Fischer-Furtner schon am kommenden Sonntag beim Auswärtsspiel in Lindau.

Mit einem Sieg würde man sich drei Spieltage vor Ende der Hauptrunde für die Playoffs qualifizieren und damit um den Aufstieg in die Landesliga mitspielen. Ein leichtes Unterfangen wird es bei der zweiten Mannschaft des Oberligisten aus Lindau aber keineswegs werden. Das Hinspiel gewann der ESVT zwar am Ende relativ deutlich mit 6:1, die Islanders machten es den Celtics aber lange schwer. Das Team der Westallgäuer setzt sich zusammen aus einigen Routiniers wie Patrick Prell oder Michael Wellenberger und jungen Wilden aus dem Nachwuchs der Lindauer Oberligamannschaft.

Auch die letzten Ergebnisse der Islanders lassen aufhorchen. Die letzten drei Partien konnten allesamt gewonnen werden, darunter war auch ein 2:5 Auswärtssieg bei den Wölfen aus Bad Wörishofen. Beim ESVT konzentriert man sich nach der Niederlage in Ravensburg nun voll auf kommenden Sonntag. Unter der Woche hat sich das Lazarett der Celtics etwas gelichtet. Markus Kerber, Bastian Hitzelberger und Friedrich Keller konnten wieder ins Training einsteigen. Ob es bei dem ein oder anderen schon für einen Einsatz am Wochenende reicht, wird sich kurzfristig zeigen.

Türkheims A-Kapitän Maxi Döring fand vor dem Spiel gegen Lindau folgende Worte: „Lindau wird sicherlich kein leichter Gegner. Wir müssen versuchen vom 1. Drittel an in unser Spiel zu finden und konzentriert und vor allem diszipliniert zu spielen.“

Spielbeginn ist am Sonntag um 17.30 Uhr. Die Celtics reisen wieder mit dem Bus nach Lindau, wer mitfahren möchte, kann sich unter Tel. 0173/2347279 anmelden. Die Kosten belaufen sich auf fünf Euro. Abfahrt ist um 14.30 Uhr am Sieben-Schwaben-Stadion.

wk