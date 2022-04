Türkheimer Freibad passt seine Preise an

Von: Oliver Sommer

In Türkheim geht man davon aus, dass der Badebetrieb erstmals seit der Pandemie wieder normal laufen kann. Die Eintrittspreise wurden marginal angehoben. © Oliver Sommer

Türkheim – Nach sieben Jahren nimmt der Marktgemeinderat eine Anpassung der Eintrittsgelder beim Freibad vor. Man passe den Eintritt an und vereinfache die Gebührenordnung, hieß es in der Marktratssitzung. Nach den beiden vergangenen Jahren im Zeichen der Einschränkungen gibt es heuer erstmals wieder die Drei-Bäder-Karte, mit der der Inhaber die Freibäder im Markt Türk­heim, in Bad Wörishofen und in Mindelheim nutzen kann. Trotz gestiegener Preise bleibe man teilweise immer noch günstiger als die Nachbarorte, so Kämmerer Claus-Dieter Hiemer.

Nicht zuletzt die beiden vergangenen Jahre haben die Verluste im Bäderbetrieb Türkheims nicht besser werden lassen. Zudem hatte der Markt in den vergangenen Jahren viel investiert, insbesondere in die Technik des beliebten Spaßbades. Das sei es den Räten bzw. dem Markt immer wert gewesen, so das Resümee.



Heuer nun soll alles weitestgehend wieder so werden, vor allem die Abläufe im Bad, wie man es aus der Zeit vor der Pandemie kennt, hieß es in der Sitzung. Neu sind allerdings die Preise und auch das eine oder andere Detail bei den Eintrittskarten. So gibt es künftig keine 20er Karten mehr, sondern nur noch Zehnereintrittskarten. Diese kosten zwischen 32, 22 und 13 Euro, gestaffelt für Erwachsene, Jugendliche und Kinder bis 16 Jahre. Entsprechend müssen die Käufer von Einzeleintrittskarten 3,50, 2,50 und 1,50 Euro berappen.

Neue Tarife für Familienkarten

Eine etwas längere Diskussion gab es bei Familienkarte für die gesamte Saison, die den ursprünglichen Plänen Hiemers nach 95 Euro hätte kosten sollen. Schließlich einigte sich das Gremium auf 90 Euro – dafür können die Eltern mit drei Kindern ins Bad, die Einzelkarten Saison kosten 70, 50 und 30 Euro, der Eintritt nach 17 Uhr (Feierabendtarif) kostet 2,50 Euro. Bei zwei Gegenstimmen nahmen die Gemeinderäte die Gebührenordnung so an