Türkheimer Gemeinderat berät über Energiesparmaßnahmen bei Beleuchtung

Von: Oliver Sommer

Der Torbogen am Türkheimer Rathaus könnte künftig in Dunkelheit versinken, geht es nach Markträtin Gudrun Kissinger Schneider. © Oliver Sommer

Türkheim – Die Straßenbeleuchtung in Türkheim ist ein „hochgradig effizientes System“. Das wissen die Gemeinderäte seit der jüngsten Sitzung. Auf Anfrage der Grünen hatte Christian Kähler sich schlau gemacht, ob man bei der Straßenbeleuchtung noch mehr Strom sparen könnte. Und musste erfahren, dass durch die Umstellung auf LED-Leuchten bereits Strom im großen Stil eingespart wird.

Mehr als 80 Prozent der Straßenleuchten sind bereits umgestellt, noch mehr Strom zu sparen ist fast nicht mehr möglich. Allenfalls durch eine Verlängerung der Dimmphase, derzeit wird zwischen 21 Uhr und Mitternacht auf 70 Prozent Leuchtkraft herunter gedimmt, zwischen Mitternacht und vier Uhr morgens auf die Hälfte und ab vier Uhr bis in der Frühe um sechs Uhr wieder auf 70 Prozent, ließe sich noch etwas einsparen. Eine komplette Abschaltung der Straßenbeleuchtung, wie sie Gudrun Kissinger Schneider gefordert hatte, ist aus versicherungstechnischen Gründen schwer bis nicht möglich, da die Gemeinde die Haftung für die Verkehrs- insbesondere auch Schulwege übernimmt bzw. die kommunale Versicherung, allerdings eben nur bei ausreichender Beleuchtung.



Sparen in den Schulen

Nachdem die Straßenzüge auch über diverse Hauptstränge versorgt werden, können nicht einzelne Straßen, etwa im Gewerbegebiet, aus der Versorgung herausgelöst werden. Ähnliches gilt auch für den Torbogen am Rathaus. Kissinger-Schneider möchte, dass sowohl dieser als auch der Kirchturm Türkheims künftig dunkel bleiben, um Strom zu sparen.



Obwohl es offiziell keine Stromknappheit in Deutschland gibt, waren die Strompreise schon vor einem Jahr explodiert und auch andere Wahrzeichen wie das Schloss Neuschwanstein oder das Brandenburger Tor sollen künftig in Dunkelheit versinken, geht es nach der Forderung bestimmter Gruppen.



Weitere Maßnahmen zum Energiesparen

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy, geht sogar ein Stück weiter und hatte in den Raum gestellt, auf welchen Komfort man verzichten könne. Wörtlich hatte der SPD-Politiker gemeint, „es gehe da um das warme Wasser in öffentlichen Gebäuden, Sporthallen, um die Lüfter in Schulen oder um Klimaanlagen“. Dies könnte auch ein Thema im Unterallgäu werden.