Vorschlag Ende Juni

Türkheimer Gemeinderat diskutiert über Freiflächenphotovoltaikanlagen

Von: Oliver Sommer

Auch mit der PV-Versuchsanlage bei Buchloe wird mit vertikalen Elementen Strom erzeugt. Optimal für die Ausbeute wäre eine deutlich teurere (weil aufwendigere) PV-Anlage, die dem Stand der Sonne folgt. © Sommer

Türkheim – Wie auch beim Thema Tiny-House-Siedlung will der Gemeinderat Türkheim zwar erst Ende Juni abschließend beraten und abstimmen, dennoch stand auch das Thema Freiflächenphotovoltaikanlagen zuletzt auf der Tagesordnung. Und wie auch beim anderen Tagesordnungspunkt kochten die Gemüter hoch bei der Diskussion – unter anderem wird die Nahrungsmittelproduktion gegen die Stromerzeugung ausgespielt.

Nicht zuletzt seit Beginn des Ukrainekrieges steht die Energieautarkie Deutschlands bzw. die Abhängigkeit von ausländischen Energieträgern auf der Tagesordnung der Politik ganz oben. In Folge der „Energiewende“, vor allem des überhastet beschlossenen Ausstieges aus Kohleverstromung und Atomkraft bemühen sich Bundespolitiker, der Bevölkerung bezahlbare Alternativen zu präsentieren. Nachdem nun auch noch das Aus für die Gasverstromung infolge des Boykotts russischen Erdgases droht, versuchen die Verantwortlichen, jeden Strohalm zu greifen.



So landeten auf dem Tisch der Türkheimer Verwaltung in Summe schon vier Anträge, bislang landwirtschaftlich genutzte Flächen, Äcker und Wiesen, mit PV-Anlagen zur Stromerzeugung zu überbauen. Bei dieser Diskussion regte sich bereits im November vergangenen Jahres Widerstand seitens der Gemeinderäte, wollte doch ein Landwirt mit den Anlagen bis auf einen Steinwurf an das Ortsgebiet heranrücken. In diesem Jahr dann einigte man sich darauf, Rahmenbedingungen zu schaffen für die Errichtung einer Freiflächenanlage, nachdem unter anderem Marcus Jakwerth (Freie Wähler) den Wert eines Ackers in Zeiten knapper werdender Nahrungsmittel beziffert hatte. Man dürfe nicht einfach Ackerflächen überbauen, die für die Lebensmittelproduktion benötigt werden könnten. Die Knappheit bei bestimmten Ölsaaten wie auch Getreide ist ebenfalls dem Krieg in der Ukraine geschuldet, weil sich die Bundesrepublik, wie auch andere Länder einseitig in Abhängigkeiten begeben haben.



So lag den Gemeinderäten nun ein Entwurf vor, der zwar keinen formellen Rahmen vorgibt, aber Positivkriterien liefert, wo bevorzugt eine Freiflächenanlage entstehen könnte. Diese sollen den „Stillstand beim Ausbau der Wind­energie“ kompensieren. Zum Verständnis: Wind- und Sonnenenergie gehören zu den sogenannten regenerativen Energieformen. Während aber bei der Windenergie zahlreiche ökologische Probleme im Vordergrund stehen, unter anderem die Aridisierung der Landschaft, benötigt man beim „Sonnenstrom“ rund einen Hektar Fläche (je nach Anlagenform) um Strom für bis zu 270 Haushalte zu produzieren. Das Problem bei beiden Produktionsformen: der Strom steht selten dann zur Verfügung, wenn er benötigt wird.



Dennoch propagieren die Regierungsparteien einen weiteren Ausbau dieser Stromerzeugung, die wie eingangs beschrieben damit in direkter Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion gerät. Nicht zuletzt deshalb auch die Positivliste, wo „bis auf weiteres nur versiegelte Flächen, also Dächer, Parkplätze sowie Konversionsflächen, etwa entlang der Bundesautobahn oder neben Eisenbahntrassen“ bebaut werden dürften. Landwirtschaftliche Flächen sollten landwirtschaftliche Flächen bleiben, heißt es in dem Papier. Allerdings könnten Eigenbedarfsflächen eines Landwirts oder einer Firma auf eigenem Boden für die Eigenstromnutzung, auf Antrag genehmigt werden, glaubt man in der Türk­heimer Verwaltung. Landwirte verlassen sich in dieser Hinsicht jedoch mehr auf Biogas, mit dem sie ein Blockheizkraftwerk beschicken können, wie man etwa im benachbarten Weicht (Ostallgäu) sehen kann; bei der Gasverstromung fällt nicht nur nutzbare Wärme an, der Strom wird auch bedarfsgerecht geliefert.



Während das Gros der Räte mit dem Vorschlag hinsichtlich der Flächenversiegelung konform ging, zeigte sich Gudrun Kissinger-Schneider (Grüne) nicht einverstanden. Sie monierte, dass man damit einem Landwirt die Chance nehme, ein zweites Standbein neben der Lebensmittelproduktion aufzubauen und als Energiewirt aktiv zu werden. Dass die Meinungen hierbei noch immer auseinandergehen, verdeutlichen die in der Folge gemachten Vorschläge wie etwa, Blühwiesen zu überbauen.

Vorschlag Ende Juni

Mit den in der Erprobung befindlichen vertikalen PV-Anlagen – ein Versuchsfeld gibt es an der Landstraße zwischen Buchloe und Wiedergeltingen – versucht man einen Kompromiss zu finden zwischen einer weiterhin nutzbaren Fläche und der, allerdings stark verminderten Stromgewinnung. Fakt ist allerdings, dass bei den derzeitigen Nahrungsmittelpreisen ein Landwirt tatsächlich mit Energie mehr Geld verdienen kann. Wie auch immer sich die Räte entscheiden: Sie haben noch gut zwei Wochen, Ende Juni soll über einen Vorschlag im Gemeinderat abgestimmt werden.

