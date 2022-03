Ein etwas anderer „Umzug“

Türkheimer Graf-Halle: Der Faschingsverein Wertachfunken darf die Halle an anderer Stelle wieder errichten

Von: Oliver Sommer

Hier erkennt man die Ständerbauweise der Graf-Halle gut. Während das Mauerwerk verworfen werden kann, nutzen die Wertachfunken das Gerüst der Halle, vor allem die Stahlträger und das Dach. © Sommer

Türkheim – Der Türkheimer Faschingsverein Wertachfunken darf die Graf-Halle als Lagerhalle für den vereinseigenen Fundus nutzen und sie dafür am aktuellen Standort abbauen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde der nunmehr detailliertere Antrag, in dem auch Kosten und Zahlen genannt werden, diskutiert, ehe sich das Gremium dazu entschloss, die Hälfte der Kosten mitzutragen.

Schon in der vorangegangenen Sitzung hatte der Gemeinderat über den Antrag diskutiert, der da kurz und bündig kundtat, dass der Verein Unterbringungsmöglichkeiten benötige, die derzeit in der Fundushalle fehlten und man deshalb Vereinseigentum, unter anderem einen Prinzenwagen, an mehreren Standorten lagern müsse. Der Verein wolle deshalb die Halle einer Schlosserei, die derzeit noch am Bahnhof steht und dort für den Busbahnhof weichen muss, in Eigenregie ab- und unweit der Fundushalle wieder aufbauen, was dank der Ständerbauweise möglich sein sollte.



Nun also waren der Präsident des Vereins mit einem der ehemaligen Prinzen in der Ratssitzung und präsentierten ihren Vorschlag, der vor allem eine detaillierte Kostenermittlung und Aufstellung der notwendigen Maßnahmen inklusive der möglichen Eigenbeteiligung des Vereins aufzeigte. Mit Alexander Sirch hat der Verein nicht nur einen schneidigen Ex-Prinzen in den eigenen Reihen, sondern auch den Sohn eines Bauunternehmers, auf dessen Ressourcen der Verein zurückgreifen kann, nicht zuletzt auch einen Statiker, der die notwendigen Berechnungen durchführen kann und darf.



Wie berichtet, muss die Halle der Schlosserei Graf auf dem östlichen Bahnhofsgelände für die Bauarbeiten zum neuen Busterminal am Türkheimer Bahnhof weichen. Damit wollte der Markt eine externe Baufirma beauftragen, die den Abbruch mit etwa 30.000 Euro veranschlagt hatte und 15.000 Euro verlangt hätte, sofern das Abbruchmaterial der Halle hätte weitergenutzt werden können.





Ein etwas anderer „Umzug“

In ihrem Antrag wiesen die Vereinsmitglieder darauf hin, dass man das Objekt der Begierde mehrfach in Augenschein genommen habe und dass die Halle aufgrund ihrer Bauweise „umfangreiche Eigenleistungen“ ermögliche. Nicht zuletzt passe man beim Abbau (nicht Abriss) anders auf, wenn man die Halle wieder aufbauen wolle, so ein Argument des Vereins. Der Plan sieht den Aufbau eines Gerüstes vor, anschließend sollen die Stahlträger herausgeschnitten und auseinandergeschraubt werden. Das Gerippe könnte dann von der ursprünglich angedachten Baufirma entsorgt werden, die Kosten dafür würden sich auf deutlich weniger als 15.000 Euro belaufen. Und, ergänzte Christian Kähler die Ergebnisse der bisherigen Besprechungen: die Baufirma würde bei dieser Aktion mitmachen.



Als Grund für diese Idee nannten die Vereinsmitglieder den schon angeführten Platzmangel. Allerdings würde ein Anbau bzw. die Verlängerung der Fundushalle den Anforderungen des Vereins nicht genügen, insbesondere bei der möglichen Höhe und Länge der Halle. Auch würde eine neue Bodenplatte benötigt, die Halle aber steht auf einer ehemaligen Deponie. Auch die Kosten von etwa 150.000 Euro oder sogar mehr stehen kalkulierten Kosten für den Umzug von etwa 50.000 Euro gegenüber.



Allerdings musste der Verein eine Einschränkung machen, zwar könne man die Halle heuer noch bzw. im Frühjahr abbauen. Dann allerdings müssten die Teile bis kommendes Jahr vor Ort, neben der Fundushalle zwischengelagert werden, denn, so der Sprecher des Vereins, alle qualifizierten Vereinsmitglieder, die beim Wiederaufbau mithelfen könnten, seien privat wie beruflich aktuell sehr eingebunden und könnten die freie Zeit nicht erübrigen.Seitens der Gemeinderäte gab es einen „Daumen hoch“, vor allem weil durch den Umzug der Halle Material gespart werde. Auch brauche es keine komplette Bodenplatte, Streifenfundamente, würden ausreichen, so Alexander Sirch. Man müsse die Träger eventuell instand setzen, so der Sohn des Bauunternehmers weiter, je nach Ausführung rechne er mit Materialkosten von um die 10.000 Euro, wie die Aufstellung zeigte. Dazu würde ein Putz kommen, den Sirch mit fünf bis 7.000 Euro veranschlagte, je nachdem, ob man die Wände nur innen oder innen und außen verputzen will. Weiter rund 17.000 Euro kalkuliert Sirch für den Aushub, ein neues Tor und das Dach der Halle. Damit käme man auf Kosten von circa 42.300 Euro, wobei hier noch mögliche Materialspenden herausgerechnet werden müssen. Die reinen Materialkosten beziffert Sirch mit 34.000 Euro.



Gemeinde unterstützt Umzug zu 50 Prozent

Wie in solchen Fällen üblich, würde sich der Markt mit 50 Prozent an den Kosten beteiligen, deshalb fragte Bürgermeister Kähler nach, ob der Verein in der Lage sei, 20 bis 25.000 Euro aus eigenen Mitteln zu stemmen. Laut Christian Brem sei dies der Fall, man habe Rücklagen gebildet für solche Fälle und hoffe natürlich auch, im nächsten Jahr wieder „normal“ Fasching feiern zu können und entsprechende Einnahmen generieren zu können.



Die Türkheimer Fastnachtsfreunde musste, wie auch andere Vereine, aufgrund der politischen Vorgaben erneut auf Feiern und Umzug verzichten. In der Diskussion war dann noch die Ertüchtigung des Dachs bzw. der Halle generell, um auf dem Dach eine Photovoltaikanlage installieren zu können. Allerdings sei man da bereits in Gesprächen, sagte Franz Haugg. Während Christian Kähler die Summe vorläufig, inklusive Teuerung und anderer möglicher Kosten gleich auf 50.000 Euro bezifferte, beschloss der Gemeinderat, ohne Gegenstimme, wie immer in solchen Fällen, die Hälfte der nachgewiesenen Kosten zu übernehmen.