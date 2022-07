Türkheimer Grundschule: Lüftungsanlagen, so schnell wie möglich

An der Grundschule Türkheim soll so schnell wie möglich eine Lüftungsanlage für „gute Luft“ sorgen. Das war zuletzt auch Thema im Gemeinderat.

Gemeinderat hofft auf Fristverlängerung

Türkheim – Der Markt Türkheim ist in einer wunderbaren Situation und hat deshalb ein Problem. Im Angesicht der Pandemie hatte der Freistaat Geldmittel bereitgestellt, um Schulen und Kindergärten mit Luftreinigern auszustatten. Die Verwaltung hatte rechtzeitig reagiert – ein Förderbescheid über 440.000 Euro liegt vor. Allerdings ist es angesichts der Vorgaben schlicht nicht mehr möglich, die Arbeiten zu beginnen und rechtzeitig abzurechnen.

Wie in vielen anderen Kommunen auch hatte man sich in Türkheim für Luftreinigungssysteme zum Nachrüsten in der Grundschule interessiert. Der Wochen KURIER berichtete über entsprechende Projekte in Bad Wörishofen und Wiedergeltingen. Auch in Türkheim wurde darüber diskutiert und man kam zum Schluss, keine mobilen Anlagen anzuschaffen, die nur die Raumluft „reinigen“, wobei der Kohlendioxidanteil, die Luft, die der Mensch ausatmet, aber gleich bleibt. Ziel war es, die Raumluft auch mit frischem Sauerstoff anzureichern, weshalb es eine Verbindung nach außen geben muss. Soweit das kurze Resümee des Zweiten Bürgermeisters Franz Haugg, der für Christian Kähler die Sitzung leitete; Kähler war kurzfristig für einen verhinderten Mitarbeiter der Kämmerei eingesprungen und mit Claus-Dieter Hiemer nach Düsseldorf gefahren.



Haugg erklärte dann die Problematik, vor der sich die Gemeinde gestellt sieht. Um die Förderung von 440.000 Euro in Anspruch nehmen zu können, müsste der Einbau der Lüftungsgeräte bis Oktober begonnen haben und bis Januar kommenden Jahres die Abrechnung erfolgen. Beides sei so nicht machbar, nachdem nur während der Ferien gebaut werden kann aus Lärmschutzgründen, außerdem dürften die Hersteller und Fachfirmen für Lüftungsanlagen derzeit kaum freie Termine haben. Derzeit sei man in der Verwaltung dabei, eine Verlängerung der Fristen zu erreichen, so Haugg. Ob das klappt, ist derzeit noch offen.

Die Wärmerückgewinnung im Blick

Gleichzeitig zu diesen Informationen berichtete Patrick Fischer von der Energieberatungsagentur „eza!“ (Energie- & Umweltzentrum Allgäu, Kempten) über die beiden Beratertage, die die Gemeinde gebucht hatte. Im Rahmen dieser hatten Vertreter der „eza!“ unter anderem die Grundschule und die Turnhalle in Augenschein genommen und dabei auch die Bausubstanz. In seinem Bericht ging Fischer auf das von Haugg Gesagte ein und ergänzte die Informationen, insbesondere im Hinblick auf die Wärmerückgewinnung. Würde man die Luftreiniger zum Einsatz bringen, müsste der Luftaustausch über die Fenster erfolgen. Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung würden aber auch eine hundertprozentige Hygiene gewährleisten, es bliebe dann nur die Frage nach dem „Wie“. Das bedeutet konkret: Wie viele Anlagen sollen zum Einsatz kommen, pro Zimmer oder pro Stockwerk oder eine Anlage für das gesamte Gebäude. Letzteres dürfte sich wohl aus Brandschutzgründen verbieten, denn dann müssten umfangreiche Wanddurchbrüche erfolgen, die jeweils brandschutztechnisch gesichert werden müssten, damit das Feuer sich nicht durch die Stockwerke fressen kann. En Detail müsste ein Lüftungsbauer „draufschauen“, so Fischer weiter, ob man Stockwerksweise oder pro Zimmer vorgehen könnte. Vorteil dieser Anlage sei vor allem die genaue CO2-Steuerung, außerdem gibt es dafür auch Fördergelder. Allerdings müsse man die Wartung der Anlagen, vor allem den Filtertausch, im Hinterkopf behalten. Dieser ist aber durchaus vom Hausmeister der Anlage leistbar.



Bei einer damit verbundenen Wärmerückgewinnung würden die eingesparten 15 oder 20 Prozent Energie in etwa die Kosten für die Filter ausmachen, erwähnte Fischer. Problem dabei: Die beiden Wärmeerzeuger in der Turnhalle wie in der Grundschule sind über 20 bzw. bereits fast 40 Jahre alt und die Regelanlagen an den Kesseln mittlerweile defekt. So steht auch die Frage im Raum, ob man neue Wärmeerzeuger braucht und ob einer bzw. zwei ausreichen. Eventuell, brachten die Gemeinderäte eine weitere Idee ins Spiel, könnte man die Schule ans Wärmenetz von Erdgas Schwaben anschließen oder mit der Heizungsanlage des Seniorenheims koppeln. Hier merkte Fischer an, dass man exakte Berechnungen ausführen müsste, um die Mindestanforderungen für Fördergelder zu erreichen. Natürlich war sich Fischer bewusst, dass man die mögliche Investitionssumme vor allem auch an die finanziellen Möglichkeiten der Kommune anpassen müsste. Alles hänge voneinander ab: So sei die Heizungsanlage auch abhängig von der Gebäudehülle. Wenn diese gute Voraussetzungen mitbringt, reicht unter Umständen der Anschluss an das Seniorenheim aus.

Warten auf die Zusage

Im Prinzip waren sich die Räte einig, sobald die Verlängerung der Fördermittelzusage erreicht sei, sofort mit dem Einbau der Lüftungsanlage beginnen zu wollen. Anschließend soll ein Energieberater oder qualifizierter Architekt ein Gesamtkonzept für die Schule erarbeiten. Diesen Vorschlägen Fischers stimmten die Räte unisono zu.

