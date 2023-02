Mit Kulinarik gewürzt

Türkheimer: Koch und Caterer Armin Brem hat sein erstes Buch veröffentlicht

Von: Melanie Springer-Restle

Teilen

Der in Türkheim bekannte Koch und Caterer Armin Brem hat vor Kurzem sein erstes Buch veröffentlicht, in dem auch die Kulinarik nicht zu kurz kommt. © Springer-Restle

Türkheim - Viele Menschen träumen davon, irgendwann ein eigenes Buch zu schreiben. Doch meistens scheitert es am Durchhaltevermögen. Armin Brem aus Türkheim machte aus der Not des Lockdowns eine Tugend und brachte sein Herzensprojekt erfolgreich zu Ende.

In seiner Heimatgemeinde Türkheim hat sich der frisch gebackene Autor Armin Brem bereits einen Namen gemacht – allerdings als kreativer Koch und Inhaber einer Catering-Firma. Nun hat er gleich mehrere Leidenschaften miteinander verbunden: Die Liebe zu Irland, die Vorliebe für Whiskey und seinen Humor. Heraus kam „Shakespeare´s Eleven“ – ein Gesellschaftsroman, der mit viel schwarzem Humor hinterfragt, inwieweit religiöse und politische Systeme die Gesellschaft zum Besseren verändern können. Vom Stil her hat sich Brem am Bestseller-Autor Jonas Jonasson orientiert.



„Das ist mir einfach passiert“, antwortet der 46-Jährige auf die Frage, wie er dazu kam, ein Buch zu schreiben. Okay, ganz so spontan passierte es dann doch nicht. Bereits vor zehn Jahren wagte er schon erste Schreibversuche, die allerdings – wie bei vielen Hobbyautoren – erstmal in der Schublade schlummerten, verrät Brem. Und ist es verwunderlich? Nein, denn wer Familie und Beruf hat, priorisiert meist zu Ungunsten der eigenen Herzensprojekte.



Doch irgendwie ließen den zweifachen Familienvater die Geschichten, die er sich in seiner Fantasie zusammenbraute, nicht los. „Irgendwann war es zu viel, um alles im Kopf zu behalten“, verrät der Türkheimer. Hinzu kam sein Herzenswunsch: „Ich wollte meine Geschichte auf Papier gedruckt im Bücherregal stehen sehen.“



Da Brem wusste, dass es als Debüt-Autor schwierig ist, einen Verlag zu finden, beschloss er, das Buch im Eigenverlag unter dem Namen „Küchenschwabe Books“ zu verlegen.



Der Lockdown bot ihm schließlich den nötigen Raum, um sein Projekt zu verwirklichen. Nach etwa zwei Jahren stand die Rohversion, dann ging der Roman ab in ein professionelles Lektorat. „Das Feedback hier hat mir sehr geholfen. Ich musste zwar viel streichen, aber dafür hat es am Ende gepasst.“ Nach dem Lektorat ging Brems Werk ins Korrektorat und schließlich zum Setzer. Ein paar Tausend Euro ist man da schon los, aber dafür stimmt am Ende auch die Qualität, so Brems Fazit.

Mit Kulinarik gewürzt

Für das Buch hat Brem eine eigene Biersorte erfunden und auch regelmäßig Elemente der Popkultur eingestreut. So trägt jedes Kapitel den Namen eines Rock- oder Popsongs. Die Leser mögen auch überrascht sein, Textpassagen aus einem Madonna-Lied in einer Predigt wiederzuerkennen.



Brems Protagonistin Julia wollte eigentlich nur nach Irland, um sich dort in einem Küsten-Örtchen von ihrer Ehekrise abzulenken und ein bisschen runterzukommen. Doch weit gefehlt. Sie wird Zeugin eines politischen Skandals und ihr Gerechtigkeitssinn verbietet ihr, wegzuschauen. Schließlich folgt sie dem Ruf des Abenteuers und die Liebe kommt auch nicht zu kurz, berichtet Brem und schmunzelt.



Das Buch ist seit einigen Wochen sowohl online als auch im lokalen Buchhandel erhältlich. Brem plant demnächst auch Lesungen in der Region.



Eine Botschaft ist dem Türkheimer noch wichtig: „Das Buch sollte kein erhobener Zeigefinger sein, sondern hauptsächlich humorvoll unterhalten.“