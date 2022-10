Türkheimer: Andrea Huszar und Gerhard Schröder stellen zum Thema „Hoffnung“ im Kleinen Schloss aus

Von: Regine Glöckner

Die Malerin Andrea Huszar und der Steinmetz Gerhard Schröder haben eine Ausstellung der besonderen Art kreiert. © Glöckner

Türkheim – Schon am Eingang zum Kleinen Schloss und der Ausstellung von Andrea Huszar und Gerhard Schröder weist dessen Stein-Stele unübersehbar auf das Thema ihrer Kunstwerke hin: Hoffnung. Bis zum 15. Oktober ist die Ausstellung zu sehen.

Und man „hofft“ international, denn schon auf dem Ausstellungsflyer wirbt man auch mit „hope“, „sperare“, „espoir“ und „esperanza“ für das Megathema unserer Zeit. Und man soll mit und in der Ausstellung etwas finden, aus dem man Zuversicht schöpfen kann.



Hoffnungsfroh konnten die beiden Künstler und der Türkheimer Förderkreis als Veranstalter dann schon bei der Vernissage sein: die Ausstellungs­etage des Kleinen Schlosses war sehr gut besucht, und das Publikum drängte sich regelrecht zwischen und um die Kunstwerke, die sich in großer Vielfalt mit dem selbstgewählten Thema auseinandersetzen. Dem vor allem Gerhard Schröder mit deutlichen Lettern, in Stein gemeißelt, oder auf andre Materialien gemalt, Ausdruck verleiht. Überhaupt: mit den Begriffen Stein, Glas, Schrift, Feder und Stele lässt sich das umfassende Schaffen des Türkeimer Künstlers auf einen Nenner bringen, dem noch dazu eine tiefe Gläubigkeit ans Wesentliche zu eigen ist. Und eine immense Experimentierfreude, die sich in ebenso ungewöhnlichen Materialkombinationen wie Ausdrucksformen niederschlägt: „Schattenmenschen“ aus Schiefer und Glas, Meditationsbilder aus dicht gedrängten biblischen Buchstabenreihen finden sich da neben der schweren Granit­skulptur, die Schwerter zu Pflugscharen fordert, oder der mit lauter einzelnen Federn bestückten schwarzen Stein-Flügel-Stele, die das luftige Gut ummantelt, ja, zu behüten scheint.



Leichtigkeit und Schwere



Den Spagat, den Spannungsbogen zwischen Leichtigkeit und Schwere sowohl künstlerisch wie in dessen Denken und Handeln, kann man aus dem Wirken Schröders plastisch erkennen. Als Bürgermeister Christian Kähler in seinem Grußwort mit dem passenden Satz „die Hoffnung stirbt zuletzt“ die Ausstellung eröffnete, war der Bogen auch zu Andrea Huszar geschlagen; denn die gelernte Innenarchitektin, die – wie der zweite Vorsitzende des Förderkreises, Thomas Pius Schröder in seiner Begrüßung erwähnte – seit 2008 auch dem Türkheimer Verein angehört, belebt auf heitere Weise mit ihren farbig-seriellen Grafiken, noch mehr aber mit ihren comicartigen Raben- und Möwenbildern den Ausstellungsreigen- und Rundgang, bei dem der auf wechselnden Orchesterinstrumenten spielende Rabe als amüsantes Wiederholungsmotiv auftaucht und damit dem im Volksmund so gern benutzten Begriff vom „rabenschwarzen Tag“ aufs Vergnüglichste Paroli bietet. Wobei Huszar aber auch mit ihren wie aus Explosionen entstandenen acryl- und aquarellfarbenen Landschafts- und Naturgemälden sowohl der Größe wie auch der Farbigkeit nach Dynamik und Mächtigkeit in die Ausstellung bringt.



„Kunst zeigt hier ihre gesellschaftliche Stärke, sie macht und nährt Hoffnung“, betonte der Laudator und ein weiterer Schröderscher Künstlerspross mit Vornamen Martin in seiner so aufschlussreichen Einführung, die sehr gekonnt die facettenreiche Künstlerschaft der beiden Ausstellenden in den Mittelpunkt rückte.

Als das Vokal- und Gitarrenduo „Blond for ever“, Gisi Besemer und Connie Grimme, zum Mitsummen bei „O sole mio“einlud, waren Kunst und gute Laune allseits vereint und bereits der Beweis erbracht, dass Hoffnung und Zuversicht eben auch aus Kunst und Kultur erwachsen können.

Die Ausstellung im Kleinen Schloss geht bis 15. Oktober und ist bei freiem Eintritt samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr und mittwochs von 17 bis 19 Uhr zu besichtigen.