Türkheimer Siegesserie hält auch im Derby gegen Buchloe

Im Derby zwischen Türkheim und Buchloe wurde sich nichts geschenkt. Am Ende jubelten die Celtics. © Mersberger

Türkheim - Seit Anfang November sind die Türkheimer Celtics in der Bezirksliga ungeschlagen. Dass die Serie (jetzt acht Siege in Folge!) auch im Derby gegen Buchloe halten würde, war erst mit der Schlusssirene gewiss - denn lange hatten sich die Celtics die Zähne an Gästegoalie Fabian Strobel ausgebissen.

Der ESVT ging mit 18 Feldspielern in die Partie, im Tor stand Johannes Schöner. Die Celtics nahmen vom ersten Bully weg das Heft in die Hand und erarbeiteten sich nach und nach immer wieder gute Tormöglichkeiten. Spätestens bei Torhüter Strobel war aber vorerst Endstation. Daran sollten sich die Celtics im Laufe des Spiels gewöhnen müssen. Und wie es häufig im Eishockey passiert, wenn man vorne nicht die Tore macht, nutzten die Gäste aus Buchloe eine ihrer wenigen Angriffsversuche in der 15. Spielminute zum 0:1. Mit diesem Spielstand sollte es dann auch in die erste Drittelpause gehen.

Nach dem Wiederanpfiff bot sich den Zuschauern im Türkheimer Sieben-Schwaben-Stadion dasselbe Bild wie im ersten Drittel. Der ESVT hatte deutlich mehr vom Spiel, musste aber zusehen, wie Fabian Strobel im Buchloer Tor eine Scheibe nach der anderen herausfischte. Allerdings nur bis zur 30. Spielminute: Paul Bohlmann bediente den im Slot freistehenden Marco Fichtl, der mit seinem Handgelenkschuss direkt in den Winkel zum Ausgleich traf. Der Bann schien also gebrochen und so sollte nur fünf Minuten später die Führung für die Celtics fallen. Auf Zuspiel von Felix Ambos und Andreas Pross bugsierte Darius Sirch die Scheibe durch die Hosenträger von Strobel zum 2:1 ins Netz. Buchloe hatte im zweiten Drittel nicht mehr viel entgegenzusetzen und so gingen die Celtics mit dieser knappen Führung zum zweiten Pausentee über.

Nach Wiederbeginn wollten die Celtics unbedingt ihren Vorsprung ausbauen, was in der 47. Spielminute auch gelingen sollte. Türkheim in 5:4-Überzahl spielte sich im Buchloer Drittel fest. Der Vorlagengeber vom 2:1, Andreas Pross, bewies seine Assist-Qualitäten ein weiteres Mal und bediente Türkheims Nummer 55 Markus Kerber, der zur vielumjubelten 3:1-Führung traf. Buchloe setzte nun alles auf eine Karte und versuchte mehr Druck auf die Türkheimer Defensive auszuüben. Bis auf einen Lattentreffer sollte aber vorerst nichts Nennenswertes dabei rauskommen. Türkheim dagegen blieb weiter auf dem Vormarsch, verpasste es aber, den Deckel endgültig drauf zu setzen.

Buchloe machte es nochmal spannend

Spannend wurde es in der 53. Spielminute durch den Buchloer Anschlusstreffer durch Fabian Zinth, doch ernsthaft in Gefahr geriet der Derbysieg nicht mehr. Die Türkheimer Defensive stand gut und Buchloe kam zu keinen guten Torgelegenheiten mehr. Außerdem zogen die Gäste in den Schlussminuten noch Strafen, sodass der ESVT die Führung gut über die Zeit bringen konnte.

Türkheims Assistenzkapitän Marco Fichtl erklärte nach dem Spiel: „Mit unserer Weihnachtsfeier am Freitag ist das Wochenende schon in bester Stimmung gestartet und wir wollten es nicht mit einer Niederlage beenden. Als es nach dem ersten Drittel 0:1 für Buchloe stand, war wieder unsere Moral auf dem Eis gefragt und die passt! Wir haben knapp, aber verdient gewonnen.“

Nächstes Wochenende steht ein Auswärtsspiel für die Celtics auf dem Programm. Am Samstag, 17. Dezember, trifft der ESVT um 20 Uhr in der Sendener Illerau auf die Crocodiles des EC Senden.