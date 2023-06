Türkheimer Waaghaus offiziell eingeweiht

Von: Oliver Sommer

Ein wahres Schatzkästchen ist aus dem Türkheimer Waaghaus geworden, das den Bürgern als Veranstaltungsort und Begegnungsstätte zur Verfügung steht sowie das neue Zuhause der VHS ist. © Oliver Sommer

Türkheim - Mit einem Festakt hat der Markt Türkheim das „Schatzkästchen“ der Kommune, das Jahrhunderte alte Waaghaus eingeweiht. Gemeinsam mit zahlreichen politischen Vertretern, der beteiligten Ämter und Planer feierte Bürgermeister Christian Kähler das Ende der Sanierungsarbeiten und übergab das Gebäude an die künftigen Nutzer, darunter die VHS.

Geräumig ist der Anbau geworden, der aus dem alten Waaghaus einen Treffpunkt im Ortskern machen soll. Neben der Sanierung des Bestandsbaues war der Veranstaltungsraum, in dem die Einweihung gefeiert wurde, das zentrale Element der Arbeiten in den vergangenen 32 Monaten. Vor nicht ganz drei Jahren, im September 2020, hatten die Arbeiten zur Sanierung des Gebäudes begonnen, das, so Sebastian Heinzelmann vom Architekturbüro Kern in Mindelheim, in einem sehr desolaten Zustand gewesen war. Ein Haus aber, so schob Heinzelmann nach, von nur etwa 20 im Allgäu, die bereits vor dem 30-jährigen Krieg (1618-1648) errichtet wurden, wie die dendrochronologische Untersuchung eines Holzpfahls ergab. Jener Baum war im Winter 1599/1600 gefällt worden, womit das Haus, gesichert, über 400 Jahre alt ist.



Als verantwortlicher Architekt wünschte sich Heinzelmann, dass der gelungene Umbau bzw. die Sanierung angenommen und mit Leben erfüllt werde. Bevor man mit den Planungen habe beginnen können, so der Architekt, sei es um die Bausubstanz gegangen, schon 2009 waren erste Untersuchungen durchgeführt worden, die die Grundlage für die Planer wurden.



Heinzelmann erinnerte an die Planungs- und vor allem Findungsphase für das Gebäude, zeigte auf, wann bereits Anträge für Zuschüsse und den Umbau gestellt worden waren und erläuterte kurz den „wahnsinnig langen Prozess“, der dem Festakt nun zugrunde liegt. Nicht zuletzt müsse man der Gemeinde für ihren Mut danken, das Haus angesichts der Schwierigkeiten und Diskussionen zu sanieren und es eben nicht kurzerhand zu verscherbeln. Die Erhaltung der Substanz, mehr noch aber die Bewahrung der Geschichte seien sehr wichtig und hoch einzuschätzen – Punkte, die der Denkmalschutz vertritt und die sich die Gemeinde zu Eigen gemacht hat.



Kurz nur ist der Zeitraum, in dem es für das Gebäude „ernst“ wurde, erst 2017 konnten die Planer aus Mindelheim das Verfahren für sich entscheiden, 2018 schließlich wurde der Förderantrag abgegeben der unter anderem für die rund 1,6 Millionen Euro Zuschüsse, unter anderem von der Regierung von Schwaben, sorgte.



Einer der wesentlichsten Aspekte bei der Planung und Sanierung des Waaghauses sei aber der „Anker-Nutzer“, so Heinzelmann. Jedes Gebäude benötige jemanden, der sich darum kümmere, so der Planer, und diesen Jemand hat man in Türkheim mit der VHS gefunden, die das Gebäude „belebt und bewohnt“. Und er habe erlebt, gestand Heinzelmann, wie die Leiterinnen der VHS Susanne Kindlmann und Monika Eidloth das Haus in ihr Herz geschlossen hätten. Und er freue sich über die „Symbiose“, die hier entstanden sei, dass nämlich das Haus in der Mitte der Gemeinde von sehr zentralen Personen betreut werde und deshalb für die Öffentlichkeit wieder zugänglich geworden sei und es auch bleibe.