Türkheimer Wasser wird teurer

Von: Oliver Sommer

Teilen

Wasser in Türkheim wird künftig teurer. © Symbolfoto: Sommer

Türkheim – Bei einem Literpreis von zwei Euro dürften die meisten Verbraucher bereits stöhnen. Wie wäre es, wenn es für diesen Preis ganze 1.000 Liter gibt? So billig bzw. teuer wird fortan das wichtigste Lebensmittel in Türkheim, nämlich das Wasser. Diverse Umstände haben den Markt dazu gezwungen, nun den Verbrauchspreis anzuheben.

Es rinnt aus dem Hahn, lässt unsere Pflanzen erblühen und stillt den Durst: Wasser. Es ist unser wichtigstes Lebensmittel und das am strengsten überwachteste. Praktisch nichts, auch nicht in geringsten Mengen, darf das frische Nass verunreinigen. Und trotzdem liegt der Wert von Leitungswasser bei weniger als einem Cent pro Liter. Andernorts werden derweil Preise für reines Wasser verlangt, bei denen Türk­heims Kämmerer Claus-Dieter Hiemer leuchtende Augen bekommen müsste, ließe sich doch damit das Defizit beim Wasserwerk in Nullkommanichts bereinigen. Ein Defizit, das unter anderem daher rührt, dass das Wasser Türkheims auf einem konstant hohen Niveau liegt, hatte der Markt doch mit einer Verkeimung der Wasserversorgung zu kämpfen.



Generell unterliegen die Gebühren für die Wasserversorgung einer Kommune der Kostendeckung. Wie Kämmerer Hiemer erklärte, dürfe die Kommune also Investitionen oder eben Defizite auf den Verbraucher umlegen. Die letzte Anpassung der Gebührensatzung fand 2018 statt.



In der Vorperiode, also vor 2018, hatte das Defizit knapp eine Viertelmillion Euro betragen und sollte durch die Anpassung sinken. Allerdings machte die Verkeimung einerseits der Kalkulation einen Strich durch die Rechnung, andererseits blieben die Einnahmen aus dem Wasserverkauf hinter den Erwartungen zurück.



Nun habe man den Wasserpreis (die prognostizierten Verkäufe eingerechnet) mit einem neuen Großabnehmer, der zwei Jahre später als geplant ans Wassernetz angeschlossen wurde, neu berechnet und es ergebe sich ein Gebührenbedarf von 1,88 Euro, womit auch die Unterdeckung der Jahre 2018 bis heuer ausgeglichen werden könne. Erhöhe man nicht nur die Verbrauchsgebühren, sondern auch die Grundgebühr um rund 14 Prozent von derzeit 42 auf künftig 48 Euro pro Jahr, könnte man den Verbrauchs­preis auf 1,84 Euro pro Kubikmeter limitieren, so Hiemer. Damit würde der Wasserpreis um ein Fünftel von derzeit 1,53 Euro ansteigen. Brutto entspricht dies einer Anhebung auf 1,97 Euro je Kubikmeter Wasser. Umgerechnet auf einen Vier-Personen-Haushalt mit etwa 140 Kubikmeter Wasserverbrauch im Jahr – pro Spülgang laufen beispielsweise rund zehn Liter Wasser durch die Toilette – würde eine Mehrbelastung von 54 Euro im Jahr oder 4,50 Euro im Monat entstehen.



Hiemer erklärte weiter, dass man damit auch die anstehenden Investitionen in das Wassernetz finanzieren könne. So steht der Bau einer Ringleitung, mit der auch die Löschwasserversorgung gewährleistet wird, in den kommenden Jahren an. Während Peter Ostler (Wählervereinigung Türkheim) forderte, das Sparpotenzial zu nutzen, und nur die Verbräuche zu verteuern – hier könne der Abnehmer immerhin sparen im Gegensatz zu den Grundgebühren – merkte Marcus Jakwerth (Freie Wähler) an, dass 20 Prozent mehr pro Jahr nun keine „inflationäre Anpassung“ seien und man immerhin über ein Lebensmittel rede. Die Räte stimmten folglich einheitlich für die Anpassung der Wasserpreise.