So geht´s weiter bei den Türkheimer Wissenschaftstagen

Großes Interesse zum Auftakt: Gelungener Startschuss für die „Udo“-Tage in Türkheim

Zum Start der Wissenschaftstage, zwei Tage vor dem Auftakt-Vortrag, war der Förderkreis Türkheim in Pforzen zu Gast © Zacher

Türkheim – Mit so einem großen Andrang hatte der Förderkreis Türkheim nicht gerechnet. Beinahe 170 wissenschaftsinteressierte Zuhörer strömten am Sonntag zum Auftaktvortrag der diesjährigen Türkheimer Wissenschaftstage. „Dass wir mit Prof. Dr. Madelaine Böhme die Entdeckerin von ‚Udo‘ für den Vortrag gewinnen konnten und dass das Interesse an diesem Thema so groß ist, freut uns ganz besonders“, erklärt Iris ­Zacher vom Förderkreis Türkheim. Ein gelungener Einstieg in die Wissenschaftstage, die heuer unter dem Motto „Ganz schön affig?! ‚Udo‘ und das Miozän im Allgäu“ stehen.

„Wissen Sie noch, was Sie am 17. Mai 2016 gemacht haben?“ Mit dieser Frage begrüßte Dominic Hildebrandt, wissenschaftlicher Begleiter der diesjährigen Wissenschaftstage, die Gäste in der Aula des Joseph-Bernhart-Gymnasiums. Bis auf eine Ausnahme konnte diese Frage auf die Schnelle erwartungsgemäß niemand beantworten. Nur Prof. Dr. Madelaine Böhme von der Uni Tübingen weiß noch genau, was an diesem Tag vor mehr als sechs Jahren geschehen war. Es war der Tag, als die Leiterin des Uni-Forscherteams in der Tongrube Hammerschmiede bei Pforzen persönlich einen ganz besonderen Knochen entdeckte: ein Teilstück des linken Unterkiefers eines männlichen, aufrecht gehenden Menschenaffens, später bekannt als „Danuvius guggenmosi“ oder kurz: „Udo“. Eine Sensation, die durch die Veröffentlichung ab 2019 Schlagzeilen machte und seither wichtige Narrative der frühen menschlichen Evolution hinterfragt.



In ihrem spannenden und kurzweiligen Vortrag in Türkheim gab Böhme außergewöhnliche Einblicke in die Welt der Paläontologie und die geologische Erforschung der Hammerschmiede. Denn nicht nur wegen der prominenten Funde ist es interessant, einen Blick auf die Grube Hammerschmiede zu werfen. Neben Menschenaffen konnte in den 11,40 bis 11,67 Millionen Jahre alten Flussablagerungen auch eine hochdiverse subtropische Wirbeltierfauna entdeckt werden, die sich aus nahezu 150 Arten von Fischen, Amphibien, Reptilien, Vögeln und Säugetieren zusammensetzt. „Damit gilt die Hammerschmiede als eine der außergewöhnlichsten Fundstellen Europas“, betont auch der Türkheimer Förderkreis.



170 Zuhörer kamen am Sonntag ins Türkheimer Gymnasium, um den Auftakt der diesjährigen Wissenschaftstage mitzuerleben. © Zacher

Dass das Thema aufgrund der Nähe des Fundortes und des wissenschaftlichen Diskurses, den der Sensationsfund ausgelöst hat, auch im Unterallgäu auf großes Interesse stößt, zeigten die vielen Fragen im Anschluss an den Vortrag – die Böhme fundiert zu beantworten wusste. Mit lang anhaltendem Applaus endete der Vortragsabend.



Bereits am Freitag zuvor hatten einige Mitglieder und Unterstützer des Förderkreises die Möglichkeit, die Ausgrabungsstätte in der Hammerschmiede zu besuchen. Selbst vom anhaltenden Dauerregen ließen sich die Exkursionsteilnehmer nicht abschrecken und machten sich vor Ort ein Bild von der Fundstelle und den Tätigkeiten der Forschergruppe. Grabungsleiter und Paläontologe Thomas Lechner begleitete die Gruppe und erklärte, wie anhand verschiedener Fundstücke ein Blick in die Vergangenheit geworfen werden kann. „Ein beeindruckendes Erlebnis für alle Teilnehmer“, so das Fazit von Iris Zacher.



So geht´s weiter bei den Türkheimer Wissenschaftstagen

Die weiteren Veranstaltungen der Wissenschaftstage warten ab Ende Oktober. Am Freitag, 21. Oktober, findet um 19 Uhr die Ausstellungseröffnung zum Thema „Sensation Udo und die Evolution“ im Foyer des Türkheimer Rathauses statt. Einführen in die Ausstellung wird Thomas Stöckle, 1. Vorsitzender des „Förderverein UDO - Danuvius Guggenmosi e.V.“. Zu sehen ist die Ausstellung bis 24. November zu den Öffnungszeiten des Rathauses.

Die weiteren Programmpunkte der Türkheimer Wissenschaftstage sind hier zu finden.

