Türkheimer Wissenschaftstage: Urmensch „UDO“ kommt erstmals ins Unterallgäu!

Von: Marco Tobisch

Teilen

2019 waren in Pforzen die Überreste eines Menschenaffen entdeckt worden. Die Wanderausstellung zum Thema „UDO“ kommt nun erstmals ins Unterallgäu. Im Herbst ist sie im Rahmen der Türkheimer Wissenschaftstage zu sehen. © Archiv: Kola

Türkheim – „Ganz schön affig“ werden die fünften Türkheimer Wissenschaftstage, die vom 18. September bis 24. November stattfinden – das Motto ist dabei aber nicht wertend gemeint, sondern kündigt den Star der Wissenschaftstage an – nämlich den Menschenaffen „UDO“, dessen Überreste 2019 in Pforzen entdeckt wurden und rund 11,6 Millionen Jahre alt sind. Jetzt kommt „UDO“ erstmals ins Unterallgäu.

Auch in Türkheim hatte der Sensationsfund leuchtende Augen hervorgerufen, unter anderem beim örtlichen Förderkreis. Dieser hat die Entdeckungen aus dem Ostallgäu nun zum zentralen Thema seiner diesjährigen Wissenschaftstage erklärt. „Unsere Wissenschaftstage zielen grundsätzlich darauf ab, komplexe Themen einfach und verständlich an alle Interessierten – egal, ob alt oder jung – weiterzugeben“, erklärt Sandra Zacher-Schweigert, Vorsitzende des Türkheimer Förderkreises. „Beim Thema ‚UDO‘ haben wir einerseits die Aktualität, anderseits aber auch den wissenschaftlichen Diskurs: der Fund stellt ja so einiges auf den Prüfstand.“



Was die Vorsitzende besonders an UDO fasziniert? „Auf jeden Fall die räumliche Nähe zum Fundort“, sagt Zacher-Schweigert. Keine 20 Kilometer von Türk­heim entfernt waren die alten Knochen ausgegraben worden. Zudem handle es sich um ein greifbares Thema, das überaus aktuell sei und viele Fragen zum bisherigen Wissensstand aufwerfe, ist man beim Förderkreis überzeugt. Zacher-Schweigert: „Was aber für mich persönlich noch ein ganz wichtiges Anliegen ist: Wir bringen hier viele Menschen zusammen, die offen und wissbegierig sind.“

Das Programm in Kürze

• Zum Start am Sonntag, 18. September, referiert ab 18 Uhr Prof. Dr. Madelaine Böhme am Joseph-Bernhart-Gymnasium zum Thema „Die geologische und paläontologische Erforschung der Hammerschmiede“. Zur Erklärung: Die Hammerschmiede bei Pforzen war die Fundstelle des Menschenaffen „Danuvius Guggenmosi“ und hatte weltweite Aufmerksamkeit erlangt. Neben Menschenaffen konnte hier in den 11,40 bis 11,67 Millionen Jahre alten Flussablagerungen auch eine hochdiverse subtropische Wirbeltierfauna entdeckt werden, die sich aus nahezu 150 Arten von Fischen, Amphibien, Reptilien, Vögeln und Säugetieren zusammensetzt. Böhmes Vortrag erläutert den (geo-)wissenschaftlichen Kontext der Hammerschmiede.

• Nächstes Highlight der Wissenschaftstage ist am Freitag, 21. Oktober, um 19 Uhr die Eröffnung der UDO-Ausstellung, die im Foyer des Türkheimer Rathauses stattfindet. Auch bei dessen Hausherrn, Bürgermeister Christian Kähler, sei man mit UDO„auf offene Ohren gestoßen“, freut sich der Förderkreis. Seit April ist der Förderkreis übrigens auch Mitglied im neugegründeten „Förderverein UDO – Danuvius guggenmosi e.V.“. Dessen Erster Vorsitzender Thomas Stöckle wird am 21. Oktober in die Ausstellung einführen. Bis 24. November kann die Ausstellung dann zu den Rathaus-Öffnungszeiten besucht werden.

• Am 22. Oktober steht außerdem ein Ausflug von Türkheim zum Naturmuseum Augsburg mit Führung durch die Molasse-Ausstellung auf dem Programm. Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt´s beim Türkheimer Förderkreis unter Tel. 08245/960720 oder Mail an info@foerderkreis-tkh.de.

• Und auch das Filmhaus Huber ist bei den Wissenschaftstagen als Kooperationspartner mit im Boot. Das Kino zeigt in Türkheim am Sonntag, 30. Oktober, um 10.30 Uhr den Film „Unsere Erde 2“ sowie am 1. November (18 Uhr) „ALPHA“.

Weitere Artikel zu UDO:

• Mai 2022: Nun hat auch Urmensch „Udo“ seinen eigenen Verein

• April 2022: „Förderverein Udo“ startet mit Kunst-Maskottchen aus Bad Wörishofen

• Februar 2022: Freistaat fördert weitere Grabungen zu Danuvius guggenmosi

• April 2021: Virtueller Rundgang: Mit Maus oder Finger durch die Udo-Ausstellung

• November 2019: Sensationsfund: Erster aufrecht gehender Menschenaffe war ein Allgäuer