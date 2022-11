Wenn der Wind weht, fließt der Strom

Türkheimer wollen keinen Ausbau der Wasserkraft, sondern einen Windkümmerer

Von: Oliver Sommer

Beim Türkheimer Wasserkraftwerk handelt es sich um ein Schlauchwehr, das mithilfe von Luft oder Wasser vergrößert oder verkleinert werden kann. © Sommer

Türkheim – Es geht um 60 Zentimeter mehr Wasser oder 2.000.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr mehr, für Türkheim. In der jüngsten Gemeinderatssitzung berichtete Bürgermeister Christian Kähler, dass man „probeweise“ das Aufstauziel der Wertach um knapp einen halben Meter erhöhen wolle, um die Auswirkungen für die angrenzenden Gebäude und die Natur entlang der Wertach zu beobachten. Schon im Gemeinderat regte sich Widerstand, in der Bürgerversammlung legten die Gegner der nachhaltigen „erneuerbaren Energien“ dann nach.

Die Geschichte des Türkheimer Wasserkraftwerkes unweit der markteigenen Kläranlage reicht mehr als 50 Jahre zurück. Schon der Vater des jetzigen Besitzers, Alois Ruf, verfolgte Pläne, an der Stelle eines Wasserfalls, welcher um das Jahr 1930 im Zuge der dem Hochwasserschutz dienenden Flussbegradigung der Wertach entstanden war, ein Wasserkraftwerk zu bauen, um die Stromversorgung des Marktes zu sichern. Das geplante Wasserkraftwerk hätte bis zu acht Millionen Kilowattstunden (kWh) Strom produzieren können, seinerzeit mehr als genug für die rund 5.000 Einwohner. Erst seinem Sohn aber gelang es, nach längeren Verhandlungen, insbesondere auch durch Umplanungen und begünstigt durch die Energiekrise der 1970- und 80-er Jahre ein Wasserkraftwerk mit der Leistung von sechs Millionen Kilowattstunden zu bauen



Schon einmal, vor fast zehn Jahren, hatte man seitens des Wasserwirtschaftsamtes den Versuch unternommen, das Aufstauziel zu erhöhen. Seinerzeit waren mehr als 100 Einwendungen gegen den Aufstau im Landratsamt eingegangen. Wie es heißt, war die Angst der Anwohner vor Hochwasser im Keller zu groß gewesen und vor den negativen Auswirkungen auf den Auwald, die Fische und die Wertach. Auch dieses Mal ist eine Bürgerbeteiligung vorgesehen und bereits im Gemeinderat macht die Vertretung der Grünen klar, dass man sich abermals dagegen aussprechen werde.



Vom zweiten November bis zum ersten Dezember läuft die Frist innerhalb derer sich mögliche Betroffene äußern können. Einig war man sich im Gemeinderat, dass alle betroffenen Bürger unterrichtet werden sollten, auch die Kommune will sich als Betroffene äußern, ihr gehört die Kläranlage, die Luftlinie keine 100



Meter entfernt liegt. Beim Thema Wasserrecht ist der Markt zwar außen vor, als Anrainer aber ebenso Betroffener wie andere Grundstücksbesitzer, die bereits ihren Widerstand angekündigt haben. Es bedürfe keines Beweises für die Probleme, es gebe bereits Berichte zuhauf über Grundwasser, dass im Bereich des Wasserkraftwerkes zutage trete. „Die Probleme sind da, es gibt Berichte dazu“, war eine der Aussagen im Gemeinderat. Gefordert wurde auch, dass sich die Fachbehörden beim anberaumten Erörterungstermin am (voraussichtlich) 17. November äußern sollten. Der Probeaufstau ist auf zwei Jahre befristet, dazu bedarf es einer wasserrechtlichen Erlaubnis, die nur erteilt wird, wenn keine stichhaltigen Argumente dagegen sprechen.

Wenn der Wind weht, fließt der Strom

Auch in der Bürgerversammlung empörten sich Türkheimer ob des Vorhabens und verwiesen auf die beobachtbaren Folgen, insbesondere ein Unternehmer wies darauf hin, dass auf seinem Privat- wie auch Gewerbegrundstück Probleme mit dem aufdringenden Grundwasser bestünden. Beim aktuellen Probestau geht es auch um die Beweissicherung, welche Schäden neu sind und welche vielleicht durch den Aufstau verursacht wurden. Insbesondere Reinhard Schneider merkte an, dass man diesen Probestau nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfe, seine Frau hatte bereits im Gemeinderat Widerstand angedeutet. Schneider äußerte Bedenken, dass die Wertach zu einem „stehenden Gewässer“ würde und der Rückstau bis zur Wertachbrücke reichen könnte. Eine aus seiner Sicht bedrohliche Situation für die Gebäude. Er forderte die Bürger auf, Einwendungen zu schreiben, notfalls helfe man bei der Formulierung.



Während man sich in der Bürgerversammlung gegen die gut zwei Millionen Kilowattstunden Strom aus der Wasserkraft aussprach, wurde gleichzeitig gefordert, in Sachen Windkraft endlich aktiv zu werden. Es brauche einen „Windkümmerer“, damit der Markt eine oder mehrere Großwindkraftwerke bekomme. Der Einwand des Bürgermeisters, dass Türkheim kein besonders windhöffiges Gebiet ist und entsprechend keine Vorrangflächen ausgewiesen wurden, wurde ignoriert. Schon in der Gemeinderatssitzung hatte Christian Kähler auf die Vorteile der Wasserkraft für die Stromversorgung aus „erneuerbaren Energien“ geworben. Das Wasserkraftwerk Türkheim produziert derzeit, konstant, sechs Millionen Kilowattstunden Strom, nach der Ertüchtigung könnten es acht Millionen sein, das entspricht fast 1.100 Kilowattstunden Strom pro Einwohner Türkheims..

Was die Problematik der Grundwasserstände, das „Hochwasser im Keller“ angeht, hatte noch während der Gemeinderatssitzung der Bauamtsleiter Christian Schinnagel darauf verwiesen, dass für das Bauen im gefährdeten Gebiet, also dort, wo das Grundwasser ohnehin schon oberflächennah ansteht, besondere Bedingungen eingehalten werden müssen. So muss während des Baues eine Wasserhaltung betrieben und das Grundwasser abgepumpt werden, wie derzeit etwa in Wiedergeltingen zu sehen ist.



Weiterhin muss, unter Umständen ein besonderer Betonzuschlagsstoff verwendet werden, um ein Aufschwimmen des Kellers zu vermeiden. Möglicherweise wurde beim einen oder anderen Bauvorhaben, um Kosten zu sparen, auf diese zusätzlichen Maßnahmen verzichtet.